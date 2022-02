Othmar Strebel aus Muri gewinnt mit seinem Süssmost Silber.

Muri Sein Süssmost gehört zu den besten im Kanton: Othmar Strebel gewinnt mit seinen Äpfeln Silber Für Gold hat es heuer zwar nicht ganz gereicht. Trotzdem freut sich der Murianer Landwirt Othmar Strebel darüber, dass er mit seinem Süssmost am kantonalen Qualitätswettbewerb eine von 19 Silbermedaillen gewonnen hat. Melanie Burgener 03.02.2022, 05.00 Uhr

Das Zertifikat seiner letzten Silbermedaille aus dem Jahr 2019 hat Othmar Strebel immer noch sorgfältig aufbewahrt. Auch jenes, das er mit seinem Süssmost in diesem Jahr gewonnen hat, wird er in seinem Hofladen aufhängen. Melanie Burgener

Mit gerunzelter Stirn blickt Othmar Strebel auf die beiden gefüllten Gläser, die vor ihm auf dem schweren Holztisch stehen. Er trinkt einen Schluck aus jenem mit klarem Süssmost, dann einen zweiten vom etwas trüberen Saft. «Der Klare, fast Goldene ist etwas saurer und eigentlich mein Liebling. Ich verstehe nicht, wie er so weit unten auf der Rangliste hatte landen können», sagt er.

Doch dann blickt er auf und sein typisches fröhliches Lachen erscheint wieder auf seinem Gesicht. «Meine Partnerin hat mir bereits beim Testen gesagt, der Trübere sei besser. Das ist halt Geschmackssache. Die Silbermedaille, die ich damit gewonnen habe, werde ich natürlich einrahmen und im Hofladen aufhängen», sagt er. Mit einem Grinsen fügt er an: «Damit es die Kunden sehen können – und ein bisschen auch für mein Selbstwertgefühl.»

Seit 17 Jahren nimmt der Murianer Landwirt Othmar Strebel am Süssmostqualitätswettbewerb vom Verband Aargauer Obstveredler teil. Bei diesem kantonalen «Grand Prix Süssmost» zeichnet eine Fachjury beim landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen jährlich die besten Obstsäfte und -weine des Aargaus aus. Das Ziel der Teilnehmenden ist die Schweizer Meisterschaft, an der auch Strebel schon einmal teilnehmen durfte.

Seine Kunden kaufen den Most auch ohne Medaille

In diesem Jahr hat es für Strebel aber knapp nicht für den nationalen Wettbewerb gereicht. Von seinen beiden Proben – er reicht meistens mehrere ein – hat eine 18 von 20 möglichen Punkten erreicht und damit eine von 19 Silbermedaillen gewonnen. Sein zweiter Most, der ebenfalls im vergangenen Herbst hergestellt worden ist, landete bei dieser 26. Durchführung des Qualitätswettbewerbs jedoch auf dem zweitletzten Platz.

Seine Enttäuschung darüber ist unterdessen bereits etwas verflogen. Immerhin mögen die Kunden seinen Süssmost auch ohne Medaille und sein Verkauf läuft dementsprechend gut. Zufrieden sagt er:

«Ich konnte bereits über 3000 Liter verkaufen. Also nach einem viertel Jahr einen Viertel des gesamten Mostes. Das ist gut.»

Er ergänzt: «Und ich freue mich für alle, die in diesem Jahr einen guten Platz gemacht haben.» Viele von ihnen seien gute Bekannte von ihm.

Wenn Othmar Strebel und seine Helferinnen und Helfer auf dem Hof in Muri mosten, wird daraus ein kleines Familien- und Volksfest. Mit dem Süssmost nimmt er jedes Jahr am kantonalen Qualitätswettbewerb teil. Melanie Burgener (12.10.2021)

Zudem sei er sich bewusst, dass die Bewertung von 48 eingereichten Süssmostproben schwierig sei, auch wenn sich die Jury dabei an eine Beurteilungskarte halte. Auf ihr halten sie ihren Gesamteindruck fest und beschreiben diesen beispielsweise als fruchtig oder edel in der Nase sowie harmonisch oder frisch im Gaumen. Liegt das Degustationsresultat bei 19 bis 20 Punkten, reicht es für Gold, bei 18 für Silber und wer 16 oder 17 Punkte erzielt, erhält die Bronzemedaille. Letztere erreichte in diesem Jahr unter anderem der Freiämter Süssmost von Bettina Erni aus Bettwil.

Othmar Strebel weiss schon jetzt, dass er sein Glück auch im nächsten Jahr wieder versuchen wird, und hofft, dass die kommende Obstsaison etwas besser wird als jene des vergangenen verregneten Sommers. «Es wäre doch schön, wenn ich wieder einmal an eine Schweizer Meisterschaft gehen dürfte», sagt er lächelnd.