Vielseitige Projektwoche an der Bezirksschule Muri

MURI Regenbogen programmieren und Kupfer hämmern: So vielseitig war die Projektwoche an der Bezirksschule Die Schülerinnen und Schüler der Bezirksschule Muri konnten während der Projektwoche eine Pause vom Schulalltag machen. Die Jugendlichen gingen in 15 verschiedenen Themengruppen ihren Interessen nach. Von Regenbögen, die auf LED programmiert werden, bis zur Arbeit am eigenen «Heiligen Gral» gab es ein breites Angebot. Laura Koller 25.06.2022, 05.00 Uhr

Mino Bussmann (vorne) hämmert, was das Zeug hält. Anfang Woche ist er mit einem Kupferblech ins Projekt gestartet, am Ende soll ein Kelch entstehen. Hier verziert er die Schale mit Kerben. Laura Koller

Wie tote Fliegen sitzen die Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer. Draussen ist es Badi-Wetter, drinnen spielt die Lehrperson einen Film nach dem anderen ab. Die letzten Tage bis zu den Sommerferien vergehen kaum. Ein Negativbeispiel, das an vielen Schulen vorkommt.

Genau das will man an der Bezirksschule Muri vermeiden, deshalb planten sie kurz vor dem Ende des Schuljahres eine Projektwoche. «Seit drei Jahren machen wir dies so», berichtet Schulleiter Peter Hochuli. «Lernen soll nicht nur Wissensvermittlung sein, wie sie das ganze Jahr durch geschieht. Ein Bullet-Journal gestalten oder Silberschmuck herstellen ist auch Lernen.» Die 240 Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in dieser Woche viele neue Fähigkeiten.

Projektwoche inspiriert die Wunschliste für den Geburtstag

Von der eigenen Hörspielproduktion über tägliche Mountainbike-Touren bis zum Herstellen von Silberschmuck: Es werden 15 Projektwochen zu allen möglichen Themen angeboten. «Einige Lehrpersonen haben ihre Hobbys zum Thema gemacht. Das kommt in der Schülerschaft gut an, so lernen sich die Lehrerpersonen und die Schülerinnen und Schüler auf eine andere Art kennen», erzählt Hochuli.

So geht es Noémie Wyss beim Bullet-Journal-Workshop. Sie verwandelt ein leeres Notizbuch in ihren ganz persönlichen Kalender. Lehrerin Ladina Amstutz steht ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite, zudem stellt sie für die Projektwoche ihre eigenen Stempel und Stifte zur Verfügung. Das Gestalten und Handlettering, also das kunstvolle Malen und Darstellen von Buchstaben oder Wörtern, zählt Amstutz seit Jahren zu ihren Hobbys.

«Jetzt hab' ich endlich wieder Ideen, was ich mir auf den Geburtstag wünschen kann», schwärmt Noémie Wyss. «Ich arbeite gerne mit den Stempeln und möchte solche für zu Hause.»

Schön bunt und fruchtig: Noémie Wyss (rechts) bespricht ihr Bullet-Journal mit der Lehrerin Ladina Amstutz. Laura Koller

Sie schliesst das dritte Jahr an der Bezirksschule ab und plant mit ihrem Bullet-Journal für die kommenden Monate und den Übertritt an die Kantonsschule: «Den August habe ich mit Wassermelonen sommerlich gestaltet. Auf der nächsten Seite ist ein Wasser-Tracker, dort kann ich notieren, ob ich genügend getrunken habe.»

Arbeit am Kelch gibt schwere Arme

Richtig ins Schwitzen kommt Mino Bussman. Er besucht die Projektwoche mit dem verheissungsvollen Titel «Vom Kupferblech zum Heiligen Gral». Wie viel Einsatz es dafür braucht, ist schon vor dem Eintreten in die Werkstatt hörbar. Es klopft und hämmert. Im Zimmer drin tragen alle Schülerinnen und Schüler Ohrstöpsel. «Die Arme spüre ich schon etwas. Besonders heute, weil ich jetzt das Design in den Kelch hämmere», sagt der Siebtklässler.

Delikater ist die Arbeit im Zimmer nebenan. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an speziellen Lichtobjekten. «Erst schreinern die Jugendlichen eine Lampe aus Holz, darin bauen sie Neonpixelbänder ein. Diese programmieren sie dann auch selber», erklärt Werklehrerin Anita Frank. «Mit den LEDs will ich einen Regenbogen machen», sagt der Achtklässler Ivan Vasic. «Das Programmieren ist einfach, wenn man Hilfe oder eine Anleitung hat. Beim Schnuppern für eine Informatiklehre habe ich das schon mal gemacht.»

Ivan Vasic übt mit den Beispiel-Lampen. Für sein Projekt muss er die LED-Streifen erst selber programmieren. Laura Koller

Auch Jaira Hunziker befasst sich mit einem Thema, das sie bereits kennt. Sie macht eine Schreibwoche und arbeitet dabei an ihrem Buch. «Ich schreibe über ein 16-jähriges Mädchen. Sie verliert ihr Gedächtnis, vergisst deshalb ihren Freund und verliebt sich in einen Bad Boy», erklärt die Siebtklässlerin. Am Freitag will sie sechzig Seiten beisammen haben, fünfzehn hatte sie bereits vor der Projektwoche geschrieben. Sie sitzt in der Nähe des Biotops und tippt ihre Zeilen in den Laptop: «Ich kann mich draussen besser konzentrieren, und es macht mehr Spass, in der Natur zu arbeiten.»

In der Natur gehts am besten: Jaira Hunziker schreibt während der Projektwoche an ihrem eigenen Buch. Laura Koller

Die Schülerschaft aller zwölf Klassen ist auf ihre Räume und die Aussenanlage verteilt. Schulleiter Hochuli geht übers Areal, dabei grüsst er die Jugendlichen, von fast allen weiss er die Namen. Hochuli ist zufrieden mit der Projektwoche und den Freiheiten, die er der Schülerschaft während dieser Zeit geben kann. «Beim Lernen müssen Kopf, Hand und Herz dabei sein. Das lässt sich in dieser Woche bestens umsetzen.»