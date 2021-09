Muri «Polytronic leistet einen Beitrag zur Sicherheit unserer Gesellschaft»: Neuer Schiesskeller ermöglicht intensive Tests Der Regierungsrat Jean-Pierre Gallati nahm am 11. September an der Einweihung des Neubaus der Murianer Firma Polytronic teil. Toni Widmer Jetzt kommentieren 13.09.2021, 05.00 Uhr

Der neue Schiesskeller bringt entscheidende Vorteile. zvg

Während 50 Jahren, von der Ansiedlung im Freiamt 1970 bis im Frühling 2020, hat die Polytronic International AG aus Muri ihre Trefferanzeigsysteme im Freien erprobt. Damit sich die Lärmbelästigung für die Nachbarn in Grenzen hielt, konnte nur zu beschränkten Zeiten geschossen werden.

Zudem haben Wind und Wetter die Messungen oft beeinträchtigt. Für Kundenevents und Vorführungen wurden die Anlagen deshalb oft in die Indoor-Schiessanlage am Brünig gezügelt – mit hohem Aufwand und entsprechenden Kosten.

Am 9. April 2020 ist der erste Schuss in der eigenen Indoor-Anlage abgefeuert worden. Der hochmoderne Schiesskeller ermöglicht nicht nur intensive und aussagekräftige Tests. Dank der gleichzeitig realisierten Nebenräume sind etwa grössere Kundenevents, Seminare und Schulungen möglich.

Für die beiden Projekte wurden rund 4,5 Mio. Franken aufgewendet

Im Sommer 2020 ist zudem die bestehende Lagerhalle saniert, erweitert und mit einer Fotovoltaikanlage ausgerüstet worden. Für die beiden Projekte hat Polytronic laut CEO Christoph Koch rund 4,5 Mio. Franken aufgewendet. Für Regierungsrat und Militärdirektor Jean-Pierre Gallati ist diese Investition ein klares Zeichen der Standorttreue von Polytronic. Und der Standortqualität.

CEO Christoph Koch, Milly Stöckli und Jean-Pierre Gallati an der Einweihung. Toni Widmer

Gallati sagte am vergangenen Samstag an der coronabedingt leicht verspäteten Einweihung:

«Die Gemeinde Muri hat mit einer entsprechenden Raum- und Verkehrsplanung die Weichen für die Ansiedlung von innovativen Unternehmen schon vor Jahren richtig gestellt.»

Polytronic, erklärte der Militärdirektor, sei nicht nur ein guter Steuerzahler und solider Arbeitgeber. Die international tätige Firma leiste mit ihren innovativen Produkten für die Ausbildung von Armeen und zivilen Polizeikorps auch einen Beitrag zur Sicherheit «unserer Gesellschaft».

80 Prozent der Wertschöpfung bleibt in der Schweiz

«Polytronic ist mehr als eine Marke», sagte denn auch die Murianer Gemeinderätin Milly Stöckli an der vergangenen Veranstaltung: «Polytronic ist ein Garant für Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und Präzision. Wir sind stolz, eine Firma in unserer Gemeinde zu haben, die mit ihren Produkten auch unseren Namen in die ganze Welt hinausträgt.»

Die Lüftungsanlage: das Herzstück eines Schiesskellers. zvg

Die 1966 vom Physiker Claude Thalmann in Zürich gegründete und seit 1970 in Muri ansässige Firma beschäftigt weltweit 250 Mitarbeitende, ein Fünftel davon am Stammsitz.

Trotz eines Exportanteils von 80 Prozent und mehrerer Filialen in günstig produzierenden Ländern, bleibt laut CEO Christoph Koch 80 Prozent der Wertschöpfung des Unternehmens aus Muri in der Schweiz:

«Wir sind mit unseren Trefferanzeigsystemen nicht nur zum weltweit führenden Anbieter geworden, weil wir sehr innovativ sind, sondern auch deshalb, weil wir gleichbleibend hochstehende Qualität liefern. Diese können wir unter anderem garantieren, weil wir weitgehend im Inland produzieren.»

Ein spezieller Höhepunkt war die Eröffnungsfeier für das Geschäftsleitungsmitglied Kurt Müller, der das Konzept für das Neu- und Umbauprojekt erstellt hat. Müller feierte am Einweihungstag seinen 65. Geburtstag und geht demnächst in Rente.