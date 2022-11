Platz für 150 Geflüchtete: Unterirdische Unterbringung in Muri

Muri Platz für 150 Geflüchtete: Kanton aktiviert unterirdische Unterbringungsstelle Wegen der erhöhten Zuweisung von Geflüchteten durch den Bund und dem daraus resultierenden Platzbedarf bereitet der Kanton Aargau die Geschützte Operationsstelle Muri für die Unterbringung von maximal 150 Geflüchteten vor. 09.11.2022, 09.58 Uhr

Bis zu 150 männliche Asylsuchende sollen in der unterirdischen kantonalen Asylunterkunft leben. Archivbild: Alex Spichale

Die unterirdische Unterbringung sei nicht optimal, schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Mittwoch, aber die verstärkten Zuweisungen des Staatssekretariats für Migration (SEM) würden die Aktivierung der Plätze nötig machen. In den nächsten Wochen kämen schneller und zudem mehr Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Es zeichne sich daher ab, dass die bestehenden Plätze im Aargau auf Dauer nicht ausreichen werden.

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) aktiviert deshalb die Reserveplätze in der Geschützte Operationsstelle Muri (GOPS Muri) und bereitet diese für den Bezug vor. Es ist vorgesehen, dass dort maximal 150 allein reisende Männer in der unterirdischen Unterkunft untergebracht werden. Die Betreuung der Geflüchteten erfolgt gemäss Kanton durch die ORS Service AG, die eine 24/7-Betreuung sicherstellen wird.

Der Gemeinderat und das Spital Muri wurden über den nötig gewordenen Entscheid informiert und tragen diesen mit, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Rahmen des Betriebskonzepts werde darauf geachtet, dass der Spitalbetrieb nicht gestört wird. Die Gemeinde Muri plane zudem, Fragen der Bevölkerung vor der Inbetriebnahme Unterkunft in geeigneter Form zu beantworten.

Eine Inbetriebnahme der GOPS Muri ist frühestens in der ersten Dezemberhälfte 2022 vorgesehen. Bereits im Jahr 2015 nahm der KSD die GOPS Muri bereits einmal als temporäre Unterkunft für Asylsuchende in Betrieb. Wie damals sollen unterirdische Unterkünfte nur so lange wie nötig betrieben werden. (phh)