Die Volkshochschule Oberes Freiamt bietet Ukrainischkurse an

Muri Niemand will mehr Russisch lernen: Nun bietet die Volkshochschule neu Ukrainisch und Rätoromanisch an Die Volkshochschule Oberfreiamt in Muri geht mit der Zeit und hat ihr Angebot erweitert. Nach den Herbstferien werden Sprachkurse in Ukrainisch und Rätoromanisch angeboten. Nathalie Wolgensinger 27.09.2022, 05.00 Uhr

Neu im Angebot der Murianer Volkshochschule: ein Ukrainisch-Sprachkurs für Anfänger. Arthur Gamsa (5. September 2022)

Sich mit den Geflüchteten aus der Ukraine zu unterhalten, das ist schwierig. Oft muss eine Sprach-App helfen, wo Worte fehlen. Das Problem kennen auch die Mitarbeitenden der Murianer Volkshochschule. Und aus diesem Grund bieten sie im Winterprogramm einen Ukrainisch-Sprachkurs für Anfänger an. Sprachkursleiterin Kirsty Räber erzählt:

«Eine unserer Sprachlehrerinnen unterrichtet Russisch und beherrscht auch Ukrainisch, die beiden Sprachen sind ja ziemlich ähnlich.»

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Anmeldungen für die Sprachkurse aus: Niemand will mehr Russisch lernen. Die Volkshochschule hat nun also umgestellt und bietet einen Ukrainischkurs für Anfänger an. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen, die Geflüchtete beherbergen, sondern auch an all jene, die sich rudimentäre Sprachkenntnisse aneignen möchten.

Fit für die Ferien und einmal im Monat «Bar Babylon»

Neu im Angebot ist auch ein Rätoromanischkurs. Kirsty Räber berichtet, dass es gar nicht einfach war, eine Lehrperson zu finden. Doch nun ist es gelungen und Räber ist stolz, dass nun auch die vierte Schweizer Landessprache in Muri gelehrt wird. Sie sagt: «Ich wusste vorher nicht, dass es so viele unterschiedliche Dialekte gibt. Unsere Lehrperson unterrichtet im Vallader-Dialekt, das im Unterengadin gesprochen wird.»

Das Angebot der Murianer Volkshochschule ist umfangreich, sogar Chinesisch wird unterrichtet. Wer seine Fremdsprachenkenntnisse auffrischen will, kann einen der «Fit für die Ferien»-Kurse besuchen oder nimmt an der «Bar Babylon» teil. Einmal pro Monat trifft man sich im Restaurant Benedikt und unterhält sich in ungezwungener Atmosphäre in einer der jeweiligen Fremdsprachen. Im Angebot stehen derzeit sechs Fremdsprachen, in denen man sich unterhalten kann.

Wenig Anmeldungen hatte bisher der Deutschkurs für Erwachsene. Das bedauert Kirsty Räber sehr. Sie sagt: «Der Kurs richtet sich an Menschen, die Lese- oder Schreibhemmungen haben.» Gemeinsam mit der Kursleiterin bestimmen die Teilnehmenden zu Beginn, was ihre Ziele sind. Räber sagt: «Das gibt den Teilnehmenden mehr Selbstvertrauen und Selbstständigkeit im Alltag und im Beruf.»

Alles Weitere unter: www.vhsof.ch