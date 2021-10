Muri Neuer Kurzfilm: Sie will der Coronajugend eine Stimme geben Hannah Dobbertin ist erst 22 Jahre alt und doch schon bekannt für ihre Kurzfilme, die zum Nachdenken anregen. Ihr neuestes Werk «Sandschlösser» behandelt zwei beste Freundinnen, die sich während Corona politisch zu interessieren beginnen – allerdings in entgegengesetzte Richtungen. Die Dreharbeiten starten im November. Andrea Weibel 20.10.2021, 05.00 Uhr

Die 22-jährige Hannah Dobbertin aus Muri beim Dreh eines ihrer Kurzfilme. zvg

Es passiert etwa im Jahrestakt: Auf einmal weiss Hannah Dobbertin, dass die Zeit reif ist für einen neuen Kurzfilm. Jedes Mal wählt sie Themen, die sie selber berühren. So drehte sie Stücke über Flüchtlinge, Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, Geschichten über den Umgang mit Trauer oder die Erfüllung der eigenen Träume. Nun will sie jenen eine Stimme geben, die ihrer Meinung nach in den vergangenen zwei Jahren zu kurz gekommen sind: der Coronajugend.

«Erwachsenwerden ist eine Zeit des Suchens. Der Suche nach dem Selbst, nach der eigenen Bestimmung, vielleicht auch nach einer politischen Einstellung. Der Suche nach Freundschaften, nach Beziehungen, die die neu errungenen Einstellungen reflektieren», hält die junge Murianerin fest. Im Pandemiejahr 2020 wurde diese Zeit des Suchens und Reifens für viele Jugendliche zu einer noch grösseren Herausforderung. Statt die weite Welt zu erkunden, mussten sie zu Hause bleiben. Treffend fasst sie zusammen:

«Die ersten Partys, Dates, das erste Schwänzen wurden ersetzt durch Lockdown und Zoom-Calls.»

Genau diese Zeit will sie in ihrem neuen Kurzfilm «Sandschlösser» einfangen. Es soll eine Ode an die Coronajugend werden – und zum Nachdenken anregen, ohne Stellung für eine Seite zu beziehen, ist Dobbertin wichtig.

Plötzlich die Wahl: Freundschaft oder politische Einstellung?

«Sandschlösser» handelt von zwei jungen Frauen, die seit ihrer Kindheit beste Freundinnen sind. Während des Lockdowns surfen beide oft allein daheim im Internet. Während die eine sich politischen Geschehnissen überall auf der Welt zuwendet und versucht, sich der Pandemie auf möglichst wissenschaftliche Weise zu nähern, verstrickt sich die andere in Verschwörungstheorien.

Hannah Dobbertin (Mitte) und ihr Team bei den Arbeiten zum Kurzfilm «Trauerreden» 2019.

zvg

«Ich habe das in meinem Freundeskreis mehrfach erlebt», erzählt Dobbertin. «Irgendwann muss man darüber reden – und nicht immer findet man wieder zueinander. Die Zeit, in der man sich allein daheim auseinandergelebt hat, war zu lang.» Man sehe sich plötzlich vor die Wahl gestellt: Freundschaft oder politische Einstellung? «Ich bin überzeugt, mit dieser Frage Menschen aller Altersklassen ansprechen zu können.»

Auch habe eine SRG-Umfrage des Instituts Sotomo im Juli 2021 sie in ihrem Vorhaben bestärkt: Über 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung seien wegen Corona in entsprechende Konflikte involviert. «Ein Viertel der Befragten hat wegen diesbezüglich unterschiedlicher Ansichten den Kontakt mit Bekannten ganz abgebrochen», berichtet Dobbertin aus der Umfrage.

Auch in Muri soll bald gedreht werden

Für die Dreharbeiten hat sie ein Team von 15 jungen Leuten im Alter zwischen 18 und 30 Jahren zusammengestellt. Gedreht wird vom 10. bis 14. November. «Die meisten Drehorte stehen bereits fest, darunter auch Muri, Bern und Zürich. Aber ich fahre immer noch oft durch die Gegend und schaue mir Strassen und Häuser an, die wir als Szenenbild nehmen könnten», berichtet sie lachend.

Hannah Dobbertin gewann mit ihren Kurzfilmen bereits mehrere Preise. zvg

Für ihre Kurzfilme hat die Murianerin bereits mehrfach internationale Preise erhalten. Auch «Sandschlösser» soll an Festivals im In- und Ausland gezeigt werden. «Zuerst brauchen wir aber etwas Unterstützung, um den Film überhaupt drehen zu können.» Die Zürcher Produktionsfirma Shining Film, bei der die 22-Jährige ein Praktikum machen und auch selber Regiejobs übernehmen konnte, unterstützt sie grosszügig mit Material und helfenden Händen.

Auch andere Sponsoren konnte die inspirierte junge Frau bereits für ihr Projekt begeistern. Nun will sie via Crowdfunding weitere 6000 Franken sammeln, um ihre Vision umsetzen zu können und mit ihrem jungen Team eben «der Coronajugend eine Stimme zu geben».

Mehr Infos zu Hannah Dobbertin und ihren Filmen gibt's auf ihrer Website. Zum Crowdfunding geht's unter diesem Link.