Alterswohnheim St. Martin Muri hat neue Strategie zum Jubiläum.

Muri Neue Strategie für die Zukunft: Zum 30. Geburtstag präsentiert sich das Alterswohnheim St. Martin neu Neues Logo, neuer Slogan, neue Strategie: Das Alterswohnheim St. Martin Muri hat im Rahmen seines Jubiläums ein neues Leitbild erarbeitet. Künftig sollen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner stärker umgesetzt und vermehrt auf selbstbestimmtes Wohnen im Alter gesetzt werden. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Das Altersheim St.Martin in Muri feiert sein 30-Jahr-Jubiläum und eröffnet das neue Bistro. Stiftungsleiter Josef Villiger, Stiftungsratsvizepräsident und Gemeinderat Daniel Räber, Stiftungsratspräsident André Stierli und Stiftungsratsmitglied Urs Hoppler (von links) waren Teil des Teams, das das neue Leitbild des Altersheims entwickelt hat. Bild: Melanie Burgener

Das neue Logo wird in kräftigen Farben an der grauen Fassade leuchten. Der grosse Buchstabe, ein geschwungenes M, wird goldig. Und erstmals in der Geschichte des Alterswohnheims St. Martin wird von aussen auf den ersten Blick erkennbar sein, dass die einzelnen Abschnitte des Gebäudes an der Marktstrasse 15 in Muri eigentlich zusammengehören.

So viel können der Geschäftsleiter Josef Villiger und die Mitglieder des Stiftungsrates bereits verraten. Doch wer die neue Aufmachung des Alterswohnheims, das neu St. Martin Muri heisst, mit eigenen Augen sehen möchte, muss sich bis am Samstag gedulden. Dann feiert die Institution ihr 30-jähriges Bestehen. Und: Das Alterswohnheim kommt nicht nur äusserlich in einem neuen Erscheinungsbild daher.

Eine neue Strategie für die Zukunft des St.Martin Muri

Das Jubiläum des Alterswohnheims, das vor 30 Jahren unter der Führung der Baldegger Schwestern eröffnet worden ist, haben Geschäftsleiter und Stiftungsrat als Anlass genommen, eine neue Strategie zu entwickeln. «Die bisherige war fast zehn Jahre alt. Es war an der Zeit, sie nicht nur zu überarbeiten, sondern zu erneuern», sagt Stiftungsratspräsident André Stierli.

So seien im vergangenen Jahr eine neue Vision, eine Positionierung im Markt und Entwicklungsfelder mit neuen Stossrichtungen entstanden. Diese spiegeln sich in einem Leitbild und legen fest, in welche Richtung sich der Wohn- und Lebensraum St. Martin entwickeln soll. Zudem zeigen sie auf, wie die Bedürfnisse der Bewohnenden stärker umgesetzt werden und das Alterswohnheim weiterhin ein Begegnungsort bleiben kann.

Präsentiert werden diese Ziele unter dem Slogan «Leben im Zentrum». Daniel Räber, Vizepräsident des Stiftungsrates und Murianer Gemeinderat, erklärt: «Das bezeichnet einerseits unsere einmalige Lage hier im Zentrum von Muri. Andererseits, dass bei uns das Leben der Menschen im Mittelpunkt steht. Und zwar jenes der Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch deren Angehöriger und das unserer Mitarbeitenden.»

Das Bistro erhält eine neue Führung und eine Ludothek

Es soll weiterhin an der familiären Note festgehalten werden. «Unser Bistro ist ein Begegnungsort für Leute aus der Region», sagt Räber weiter. Aus diesem Grund haben sich Stiftungsrat und Geschäftsleiter entschieden, im Rahmen der Erneuerungen auch das Restaurant zu renovieren. Nebst neuem Inventar werde die Kulinarik des Cafés angepasst, das neu von der Institution selbst geführt werde. Geschäftsleiter Josef Villiger erklärt:

«Im leerstehenden Raum, wo früher der Kiosk war, wird die Ludothek neu ihr Angebot präsentieren. So haben auch Familien mit Kindern bei uns einen Mehrwert.»

Geschäftsleiter Josef Villiger ist es ein Anliegen, dass die Bedürfnisse der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner in seinem Alterswohnheim ernstgenommen werden. Bild: Melanie Burgener

In Zukunft will das St.Martin auch stärker auf die Bedürfnisse der Bewohnenden eingehen. Denn das Konzept eines klassischen Alterswohnheimes habe sich in den vergangenen Jahren stark zu «Wohnen mit Dienstleistung» hin entwickelt, wie Villiger erklärt.

Vermehrt individuelles Kochen anstatt gemeinsames Etagenessen

Jene, die in den 50 Einzelzimmern im St.Martin leben, aber auch alle Mieterinnen und Mieter in den 27 Alterswohnungen sollen regelmässig einen Fragebogen erhalten, um ihre Anliegen zu notieren. «Das ist ein grosser Gewinn und hat bei uns bereits zu internen Veränderungen geführt», sagt Villiger. So würde beispielsweise das Konzept des Etagenessens überdacht und einmal im Monat ein individuelles Kochen angeboten.

Eine weitere Stossrichtung betreffe die Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung nach selbstbestimmtem Wohnen im Alter. Zwar bietet die Institution in Muri mit «Wohnen im Park» und «Wohnen im Mäderhaus» bereits ans Wohnheim angeschlossene Alterswohnungen an. Statistiken würden jedoch zeigen, dass in Zukunft noch mehr Bedarf danach und vor allem zunehmend nach grösserem Wohnraum im Alter bestehen würde, wie Daniel Räber erklärt. «2020 waren knapp fünf Prozent der Murianer Bevölkerung über 80 Jahre alt. Bis im Jahr 2050 werden es 14 Prozent sein.»

Es braucht also mehr Platz. Aus diesem Grund hat das St.Martin Muri jetzt das Aegerterhaus neben dem Hauptgebäude gekauft. «Am 1. Oktober haben wir den Vertrag unterschrieben, damit wir für die Zukunft eine Reserve haben», erklärt Stiftungsratsmitglied Urs Hoppler. Bis daraus Wohnraum werde, werde es mindestens noch fünf Jahre dauern. Bis dahin sollen die Räumlichkeiten anderweitig vermietet werden.