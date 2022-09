Neue Jobbörse der Schule Muri via App schlug ein wie eine Bombe

Neue Jobbörse der Schule via App schlug ein wie eine Bombe: Aber es fehlen die Arbeitgeber

Das Schülerbüro der Schule Muri vermittelt Murianer Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren Jobs in der Region. Derzeit mangelt es an Arbeitgebern, die den jungen Leuten einen Job und damit einen Einblick in die Arbeitswelt ermöglichen.