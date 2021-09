Murimoos würde sich für Renaturierung eignen

Bisher war die Institution Murimoos werken und wohnen als Verein organisiert. Er vertritt die Grundsätze, die Gründer Sämi Holliger vor 88 Jahren vorgesehen hat: «Der Verein bezweckt die Errichtung und den Betrieb von Wohnformen und von geschützten und offenen Arbeitsplätzen für betreuungsbedürftige, psychisch, körperlich oder sozial benachteiligte Personen», heisst es in den Statuten.

Um dies stärker zu verankern, sollen die Gebäude in eine Stiftung überführt und der Verein zum Förderverein werden. Letzteres soll die Verbundenheit stärken und kleinere Spenden sollen so generiert werden können, sagt Geschäftsführer Michael Dubach. In der Stiftung könne der Zweck nachhaltig gesichert werden und es können grössere Spenden für Investitionen in Gebäude generiert werden.

Zudem soll die operative Führung in einer gemeinnützigen AG organisiert werden. «Schon heute tun wir beispielsweise mit der ordentlichen Revision mehr, als in einem Verein nötig wäre. Da sind wir einer AG schon sehr nahe», sagt Dubach. Die Verwaltung von AG und Stiftung würde durch die gemeinsame Geschäftsstelle erfolgen.

Rechtskräftig könnte die Änderung am Mittwochabend aber nur werden, wenn 50 Prozent aller Mitglieder an der ausserordentlichen Versammlung teilnehmen würden. Ansonsten müsste eine weitere ausserordentliche Versammlung einberufen werden. (aw)