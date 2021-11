Nach Zusammenstoss mit E-Bike: Autofahrerin gesucht

Muri Nach Zusammenstoss: Autofahrerin bringt Verletzten nach Hause – und wird gesucht Eine Autofahrerin stiess am Sonntag mit einem E-Bike-Fahrer zusammen. Sie brachte den Verletzten nach Hause aber hinterliess keine Kontaktdaten. Nun sucht die Polizei nach ihr. 08.11.2021, 09.12 Uhr

Die Polizei sucht nach der Autofahrerin, die den jungen E-Bike-Fahrer angefahren hat. (Symbolbild) Keystone

Ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer war am Sonntagabend auf der Bahnhofstrasse in Richtung Aarauerstrasse in Muri unterwegs. Beim Restaurant «Tomate» wollte ein Auto die Strasse überqueren und stiess laut Angaben der Polizei vom Montag «frontal-seitlich» mit dem E-Bike zusammen.

Die Autofahrerin hielt an und brachte den verunfallten Fahrradlenker nach Hause. Dort hinterliess sie aber keine Kontaktdaten, weshalb sie nun gesucht wird. Die Polizei bittet um Unterstützung. Bitte setzen Sie sich mit mit dem Stützpunkt Freiamt in Muri (Tel. 056 675 76 20) in Verbindung, falls Sie etwas zum Unfall oder der gesuchten Frau wissen.

Angaben zur gesuchten Person:

25-30-jährige Frau

Brillenträgerin

Auto: grau/silbernen

Der E-Bike-Fahrer musste mit einer Schlüsselbeinfraktur ins Spital. (mma)

Aktuelle Polizeibilder: