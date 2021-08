Muri: Avec Shop am Bahnhof öffnet nach über einem Jahr wieder

Muri Nach über einem Jahr: «Avec» am Bahnhof öffnet wieder – doch nicht alles wird so sein wie zuvor Wegen ausbleibender Pendler war die Valora-Filiale am Bahnhof während knapp 14 Monaten geschlossen. Am 1. September wird sie nun wiedereröffnet, und zwar als eigenständige Agentur. Pascal Bruhin 28.08.2021, 05.00 Uhr

Es tut sich was am Bahnhof Muri. Pandemiebedingt war der Avec Shop seit Anfang Juli 2020 geschlossen. Die Wiedereröffnung wurde immer wieder verschoben, wie die AZ berichtete. Nun soll es aber nach über einem Jahr so weit sein. Das bestätigt Valora-Sprecherin Christina Wahlstrand auf Anfrage: