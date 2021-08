Nach Entführung: Hund Teddy ist zuück bei seiner Familie

Muri Nach Entführung und Facebook-Suchaufruf: Wie Hund Teddy jetzt zurück zu seiner Familie fand Über zwei Wochen lang bangte Familie Bachmann aus Muri um ihren Rüden Teddy. Der Mischling war entlaufen, wurde gefunden und anschliessend entführt. Über 1000 Mal wurde der Aufruf auf Facebook geteilt. Jetzt ist Teddy endlich wieder zu Hause. Pascal Bruhin 04.08.2021, 16.36 Uhr

Nach über zwei Wochen ist Teddy wohlbehalten zurück zu Hause. zvg

Wo ist Teddy? Diese Frage trieb über zwei Wochen lang nicht nur die Murianerinnen und Murianer, sondern die ganze Region umher. Wurde der kleine Mischlingsrüde gar entführt? Denn seit dem Montagabend, 19. Juli, fehlte von Teddy jede Spur. Der als Ausreisser bekannte Hund wurde zwar auf dem Areal des Spital Muri gefunden, doch als seine Besitzerin Daniela Bachmann ihn an besagtem Abend dort abholen wollte, war er verschwunden, ebenso seine Finderin.

Die unbekannte ältere Dame mit roten (vermutlich) gefärbten Haaren soll ihn einfach mitgenommen haben, statt ihn seiner Besitzerin auszuhändigen. Verzweifelt startete die junge Familie auf Facebook einen Suchaufruf, der über 1000 Mal geteilt wurde, verteilte Plakate in der Gemeinde und schaltete die Polizei ein.

In der Sendung aktuell schilderte Familie Bachmann, wie es zu Teddys Entführung kam. Tele M1

Am Dienstagabend folgte die erlösende Nachricht

Doch Teddy und seine Entführerin blieben verschollen. Bis gestern. Am Dienstagabend verkündete Besitzerin Daniela Bachmann nun die erlösende Nachricht auf Facebook: «De Teddy esch weder diheime. Polizei het ehn grad brocht.» Zwei Beamten der Regionalpolizei Muri konnten den Hund seiner Familie wohlbehalten zurückbringen.

Dass diese Geschichte doch noch ein so schönes Ende nehmen würde, war lange nicht klar. Denn die Repol hatte den Fall intern bereits zu den Akten gelegt, wie Polizeichef Renato Orsi auf Anfrage sagt: «Wir konnten nur noch hoffen, dass ein Hinweis aus der Bevölkerung kommt.» Denn trotz intensiver Suche der Repol, blieb ebendiese erfolglos: «Wir haben diverse Abklärungen gemacht», sagt der Polizeichef. So wurden etwa in der Region Muri verschiedene Hunde auf ihre Mikrochip-Nummer überprüft. Ein Sachbearbeiter beschäftigte sich intensiv mit dem Fall. Aber: «Trotz aller Hinweise konnte der Personenkreis nicht eingegrenzt werden.»

«Viele unglückliche Umstände» erschwerten die Suche

Einerseits sei das Problem gewesen, dass die Finderin nur indirekt über das Spital Muri kommuniziert hatte, eine Rückverfolgung ihres Handysignals also nicht möglich war. Auch der zweite Hinweis, dass die Dame einen Papillon bei sich gehabt haben soll, führte ins Leere. Orsi sagt: «Sie glauben nicht, wie viele Hunde dieser Rasse es in der Schweiz gibt.»

Zudem gab es einen dritten Knackpunkt bei der Suche. Denn ob die vermeintliche Entführerin überhaupt aus Muri oder der näheren Umgebung kommt, war völlig unklar. «Von Muri aus ist man innerhalb von zehn Minuten im Kanton Luzern. Mittlerweile hätte der Hund auch in Genf oder sonstwo sein können», so Orsi. Es hätten ganz viele unglückliche Umstände dazu geführt, dass Teddy trotz polizeilicher Suche unauffindbar blieb.

Besitzerin erhielt Hinweis auf Wohnort der Entführerin

Den Hinweis, wer die Entführerin sein könnte, erhielt Besitzerin Daniela Bachmann dann direkt, dank einem ihrer Aufrufe. Sie gab die Adresse, die übrigens tatsächlich rund 20 Kilometer von Muri entfernt liegt, der Repol weiter, die daraufhin einen Augenschein vornahm und dabei auf den wohlbehaltenen Teddy traf. Die Entführerin habe laut seinen Kollegen einen verwirrten Eindruck gemacht, sagt Orsi, der selbst nicht am Einsatz beteiligt war. Er vermutet deshalb, dass die Dame nicht böswillig gehandelt habe. «Vielleicht hat sie den Hund sogar unbewusst bei sich behalten.» Für die Repol ist der Fall mit der Rückgabe von Teddy an seine Besitzer abgeschlossen. Ob der vermeintlichen Entführerin allfällige strafrechtliche Konsequenzen drohen, dazu kann sich Orsi nicht äussern.

So oder so, bei Familie Bachmann überwiegt die Freude über die Wiederkehr des vermissten Familienmitglieds. Besonders die Kinder dürften am Morgen Luftsprünge vor Freude gemacht haben. Denn als Teddy spätabends polizeilich zurück nach Hause eskortiert wurde, waren die Kleinen schon im Bett. «Die wärded Auge mache», schreibt Daniela Bachmann.