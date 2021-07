Nach AZ-Artikel: Muri will 5G-Antennen jetzt klar deklarieren

MURI Nach AZ-Artikel: Gemeinde will jetzt 5G-Technologie in Baugesuchen deklarieren Ein Baugesuch für eine neue Mobilfunkanlage an der Luzernerstrasse in Muri sorgt für Widerstand aus der Bevölkerung. Erstens wurde kein Bauprofil gestellt, zweitens nirgends vermerkt, dass es sich um eine 5G-Antenne handelt. Der Gemeinderat hat nun den Handlungsbedarf erkannt. Pascal Bruhin 08.07.2021, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Muri will künftig in Baugesuchen zu Mobilfunkantennen deklarieren, welche Technologie zum Einsatz kommt. Symbolbild: KEYSTONE

Gross war die Aufregung um ein unscheinbares Baugesuch in Muri vergangenen Monat. Bei der Planung einer Mobilfunkanlage an der Luzernerstrasse 57 kam es zu mehreren Ungereimtheiten. So wurde etwa bei der Erstauflage des Baugesuchs auf die eigentlich obligatorische Profilierung verzichtet. Das Gesuch musste in der Folge erneut aufgelegt, die Einsprachefrist entsprechend verlängert werden. Anwohnerin Therese Fankhauser sammelte derweil Unterschriften gegen das Bauvorhaben.

Swisscom wehrte sich gegen Vorwürfe

Bauherrin Swisscom wehrte sich in der «Aargauer Zeitung» gegen die Vorwürfe, man wolle das Baugesuch möglichst unbemerkt an der Bevölkerung vorbeischleusen, um etwaigen Einsprachen vorzubeugen. Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher beteuerte damals:

«Uns war der Publikationszeitpunkt des Baugesuchs nicht bekannt, deshalb konnte unser Bauprofil nicht rechtzeitig gestellt werden.»

Zum Zeitpunkt der Erstauflage war die geplante Antenne nicht profiliert. Pascal Bruhin (3. Mai 2021)

Auch die Gemeinde nahm Stellung zum Vorwurf, dass im Baugesuch nicht erwähnt wurde, dass es sich um die umstrittene 5G-Technologie handelt. Bezüglich der Baubewilligungsverfahren halte sich der Gemeinderat selbst an die geltenden Gesetze, sagte Hochbauamtvorsteher Beat Küng damals.

Deklaration der Technologie ist nicht üblich

«Auf dem Antennenmast kommen verschiedene Mobilfunktechnologien zum Einsatz», führte er aus. Es sei nicht üblich, diese im Baugesuchsformular zu deklarieren. Der Gemeinderat wolle aber nach der Anfrage der AZ prüfen, ob zukünftig die verwendete Technologie bei Baugesuchen zu Mobilfunkantennen angegeben werden könnte.

Erst auf Geheiss der Gemeinde stellte Swisscom eine Bauprofilierung. Marc Ribolla (16. Juni 2021)

Gemeinde will Transparenz schaffen

Und genau das wird jetzt umgesetzt: «Man kann uns nicht den Vorwurf machen, wir würden irgendetwas verheimlichen wollen», sagt Beat Küng nun zur AZ. An der Gemeindeversammlung vom 24. Juni, – also just einen Tag vor Ablauf der Einsprachefrist – scheiterte der Antrag von Therese Fankhauser, dass künftig eine öffentliche Informationsveranstaltung die Bevölkerung über die Erstellung einer 5G-Antenne ins Bild setzen soll. Und das bevor überhaupt das Baubewilligungsverfahren eingeleitet wird. Zwei Drittel der Anwesenden stimmten allerdings dagegen.

Gemeinderat Beat Küng nahm Stellung zu den Vorwürfen der AZ. zvg (2016)

Dennoch hat der Gemeinderat den Handlungsbedarf erkannt. Küng sagt:

«Obwohl es unüblich ist – unseres Wissens nach wird das in keiner anderen Gemeinde so gemacht –, werden wir künftig bei Baugesuchen verlangen, dass die verwendeten Technologien angegeben werden müssen.»

Damit solle seitens der Gemeinde ein Beitrag zur Transparenz gemacht werden. Dass es damit zu weniger Einsprachen kommt, denkt allerdings Küng nicht. Dennoch soll die neue Deklarationspflicht ab sofort umgesetzt werden, sobald ein nächstes Baugesuch eingereicht wird.

Einsprecherin schätzt Zugeständnis der Gemeinde

«Meines Erachtens ist es kein Paradigmenwechsel», sagt Therese Fankhauser auf Anfrage der AZ. «Es ist ganz einfach ein Zugeständnis auf den Antrag an der Gemeindeversammlung. Das schätze ich sehr, weil es ein Bedürfnis ist, Klarheit zu haben.» Bis Ende der Einsprachefrist am 25. Juni hat sie insgesamt 424 Unterschriften gegen das Baugesuch gesammelt und eingereicht.

Derzeit werden die Einsprachen geprüft und auch Bauherrin Swisscom ist eingeladen, eine Stellungnahme dazu einzureichen. Letztlich entscheidet der Gemeinderat über die Baubewilligung. Fankhauser sagt:

«Nun sind wir gespannt, ob der Gemeinderat die Bedenken seiner Mitbürger berücksichtigt.»

Der Entscheid des Gemeinderats, sei es für oder gegen die Erteilung der Bewilligung, kann dann wiederum von beiden Parteien angefochten werden.