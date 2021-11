Widerstand gegen Rechtsformänderung beim Murimoos formiert sich

Der bisherige gemeinnützige Verein Murimoos soll zur Aktiengesellschaft und zum Förderverein werden. An einer schriftlichen ausserordentlichen Generalversammlung wurde dies beschlossen. Nun hat sich die IG Zukunft Murimoos formiert – sie will am Mittwoch erklären, weshalb sie gegen diese Änderungen ist.

Andrea Weibel 27.11.2021, 05.00 Uhr