Der Aargauer Suppenhuhn-Monat soll Legehennen vor Abfall retten.

Muri Mit Chicken-Nuggets gegen Foodwaste: Dank dieser Aargauer landen Tausende Legehennen in der Pfanne statt im Müll Zwei Millionen Legehennen sorgen jährlich dafür, dass der Eierverbrauch in der Schweiz abgedeckt ist. Wenn sie nach einem Jahr ausgedient haben, werden sie entsorgt. Dabei könnte man aus ihnen noch wunderbare Mahlzeiten zaubern. Genau dafür setzen sich 31 Aargauer Spital- und Altersheimküchen, allen voran das Spital Muri, im Suppenhuhn-Monat ein. Melanie Burgener

Christian Schilling von der Firma Gertsch Comestibles (links) bespricht mit Markus Weishaupt, dem Leiter Hotelier des Spitals Muri, welche Suppenhühner-Produkte es am 13. Juni aufs Spitalmenu schaffen. Melanie Burgener

Eigentlich können Hühner gut acht Jahre alt werden, bei guter Haltung sogar noch älter. Das gilt auch für jene, die extra zur Eierproduktion gezüchtet wurden. In der Praxis steht diesen Legehennen aber ein ganz anderer Lebenszyklus bevor. Nachdem sie während etwa 12 Monate fast täglich ein Ei gelegt haben, sind sie ausgebrannt. Eine Pause können sich ihre Halterinnen und Halter nicht leisten.

Für fast zwei Millionen Legehennen in der Schweiz bedeutet das jährlich den Tod. «Einige werden kompostiert und als Biogas oder ein bisschen Elektrizität weiterverwertet», sagt Christian Schilling, Verkaufsleiter und Geschäftsleitungsmitglied der Geflügel- und Fischveredlungsfirma Gertsch Comestibles. «Meistens werden sie aber einfach nur entsorgt.»

Dabei gab es einst Zeiten, in denen solche Legehennen als vollwertige Mahlzeit in Form von Suppenhühnern auf den Tellern landeten. Heute sind solche Menus dagegen selten. Auch aus den Regalen der Grossverteiler sind Suppenhühner längst verschwunden.

Mit ihrer neusten Geschäftsidee möchten das Gertsch Comestibles und Schilling nun ändern und in Zusammenarbeit mit dem Spital Muri dafür sorgen, dass diese Hennen nicht nach rund 500 Tagen Lebzeit im Abfall landen.

Sie machen den Juni zum Aargauer Suppenhuhn-Monat

Dass sich Herr und Frau Schweizer heutzutage kaum an die Zubereitung eines Suppenhuhns trauen, kann Schilling, der selbst lange als Koch gearbeitet hat, verstehen. «Das Fleisch von Legehennen ist etwas zäher und die Verarbeitung arbeitsintensiver als bei Masthühnern», sagt er.

Doch was wäre, wenn es fixfertige Produkte gäbe, die in der Küche keinen zusätzlichen Aufwand verursachen und obendrein noch genau so gut schmecken würden, wie herkömmliches Poulet? Das hat sich Schilling auch gefragt und zusammen mit Gertsch Comestibles neue Produkte kreiert. Seit Anfang Jahr verkaufen sie verschiedenen Gastroküchen Hackbraten, Fleischkäse, Burger und Bratwürste – alles aus dem Fleisch von Suppenhühnern.

Auf solche Grossküchen sind die Vertreibenden angewiesen. Hier kommt das Spital Muri ins Spiel. Dessen Leiter Hotelier, Markus Weishaupt, ist gleichzeitig Präsident von Entrée, der Vereinigung der Verpflegungsmanager aus Spitälern, Heimen und Gemeinschaftsgastronomie. Zusammen haben sie den Juni zum Aargauer Suppenhuhn-Monat erkoren.

Suppenhuhn-Produkte sollen permanent aufs Spitalmenu kommen

Insgesamt 31 Betriebe haben sich dazu bereit erklärt, bei diesem Anlass mitzumachen (siehe Infobox). Den Start im Freiamt macht am Montag, 13. Juni, das Spital Muri. Auf dem Menu stehen Produkte wie Würste und Burger aus der Gertsch-Suppenhühner-Reihe. Sowohl die Gäste in der Cafeteria, als auch die Patientinnen und Patienten können an diesem Tag bei den verschiedenen Menus jenes aus Legehennen wählen und damit die Aktion unterstützen.

Hier können Sie die Suppenhuhn-Produkte kosten Insgesamt 31 Aargauer Küchen beteiligen sich am Suppenhuhn-Monat – sieben davon aus dem Freiamt. In folgenden Betreiben gibt es im Juni mindestens an einem Tag Produkte aus dem Fleisch von Legehennen zu kosten: - Altersheim Unteres Aaretal, Döttingen

- Phönix, Lenzburg

- Spital, Muri

- St.Josefstiftung, Bremgarten

- Regionales Altersheim, Baden

- Altersheim Pfauen, Bad Zurzach

- Altersheim Maria Bernarda, Auw

- Spital Affoltern

- Altersheim St.Martin, Muri

- Altersheim Ras, Ehrendingen

- Rehaklinik, Bellikon

- Heilsarmee, Rombach

- Altersheim Schenkenbergertal, Schinznach Dorf

- Hirslandenklinik Aarau

- Pflegeheim Solino, Boswil

- Altersheim Steinfeld, Suhr

- Pflegi Muri

- Altersheim Unteres Seetal, Seon

- Altersheim Mittleres Wynental, Oberkulm

- Rehaklinik, Bad Zurzach

- Klinik Hasel, Gontenschwil

- Alterszentrum Hungeligraben, Niederlenz

- Kantonsspital Baden

- Altersheim St.Bernhard, Wettingen

- Altersheim Gässliacker, Nussbaumen

- Altersheim Bifang, Wohlen

- Sanavita, Windisch

- Asana Spital, Leuggern

- Virna Vita, Würenlingen

- Alterszentrum Mühlefeld, Erlinspach

- Klinik Barmelweid, Erlinspach

«Ziel wäre es, dass diese Produkte in den Menuplan der Spitäler und Altersheime aufgenommen werden», hofft Schilling. Denn nur so können irgendwann Legehennen im grossen Stil weiterverwertet, statt entsorgt werden. Aktuell übernehmen kleine Betriebe das Metzgen, denn bisher haben die Verantwortlichen kein grosses Schlachthaus gefunden, das diese Aufgabe übernehmen würde.

Für einen ersten Erfolg sorgten bereits zwei Grossabnehmer. Einer davon ist das Kantonsspital Luzern. In einer ersten Bestellung bezog dessen Küche 1000 Kilogramm der Gertsch-Produkte. «Das entspricht etwa einem ganzen Stall von 2000 Hühnern», freut sich Schilling.

«Jede Firma sollte ihre Verschwendung minimieren»

Das ermöglicht es, dass die Firma ganze Ställe mit Hühnern kaufen kann. «Viele Landwirte verkaufen keine einzelnen Tiere. Meist, weil sie durch Grossverteiler an Verträge gebunden sind, bis wann ihre Ställe aus und mit neuen Hennen eingestallt werden müssen», erklärt Schilling. Wenn jedoch ein ganzer Stall geleert wird, bringt das auch für die Landwirtinnen und Landwirte Vorteile. «Von uns bekommen sie eine Entschädigung für die Althennen.»

Motiviert wird Christian Schilling durch das Bundesziel, den Foodwaste in der Schweiz bis 2030 zu halbieren. «Jede Firma sollte heute schon ihre Verschwendung minimieren, nicht erst dann, wenn es die Politik vorschriebt», sagt er. Dieser Meinung ist auch Markus Weishaupt. «Es ist übel, was man in einzelnen Gastroküchen antrifft. Ich glaube, vielen fehlt heute das Bewusstsein, was es alles braucht, damit beispielsweise ein Salatkopf überhaupt wächst und dann auch noch auf dem Teller landet.»

Da er sowieso der Überzeugung sei, dass es aus Resten die besten Menus gebe, war er sofort dabei, Schilling zu unterstützen. «Die Küchenchefs müssen halt etwas flexibel sein und ihre Menupläne für den Rest des Jahres anpassen», betont er.

Wenn das Projekt erfolgreich bleibt, werde es in den Spitälern vielleicht sogar bald schon Chicken-Nuggets oder Brätkügeli aus Suppenhühnern geben, wie die beiden verraten.

