Andreas Zimmermann ist Seelsorger im Spital und der Pflegi Muri. Im Gespräch mit der AZ erzählt er, wie ihn die Pandemie seinen Berufsalltag und auch ihn persönlich beeinflusst hat. Pascal Bruhin 17.04.2021

Andreas Zimmermann erlebte den ersten Lockdown in beiden Häusern unterschiedlich. Chris Iseli

Die Covid-Station 3.3 des Spitals Muri ist das Epizentrum der Pandemie im Freiamt. Nur das medizinische Personal darf sie betreten. Und Andreas Zimmermann. Kurz vor seiner Pensionierung im kommenden September stellte die Pandemie den Berufsalltag des Murianer Spital- und Pflegiseelsorgers auf den Kopf. Im Gespräch mit der AZ spricht er davon, wie das Virus auch ihn persönlich verändert hat.

Dieses Bild ging kürzlich um die Welt. Ein mit warmem Wasser gefüllter Einweghandschuh, der auf der Intensivstation in einem brasilianischen Spital isolierte Covid-Patienten in den Tod begleiten soll. Menschliche Nähe soll so simuliert werden.

Die «Hand Gottes» steht sinnbildlich für den heiklen Spagat zwischen Selbstschutz und Nächstenliebe in Pandemiezeiten. «Es ist tatsächlich eine schwierige Gratwanderung», sagt Andreas Zimmermann. Seit sechseinhalb Jahren ist der studierte Theologe im Auftrag der katholischen Landeskirche mit der Seelsorge im Spital Muri und der Pflegimuri beauftragt.

Spitalkapelle wurde zum Sitz des Krisenstabs umfunktioniert

Die Seelsorge lebt vom direkten Kontakt zum Gegenüber, von tiefgründigen Gesprächen und tröstenden Berührungen. Aber in Coronazeiten sind Berührungen tabu, Gespräche mit Mundschutz und Schutzanzug deutlich erschwert.

Auf tröstende Berührungen zu verzichten, bereitet dem Seelsorger auch heute noch Mühe. Chris Iseli

Dieser Umstand fällt Andreas Zimmermann bis heute schwer. Er sagt:

«Ich habe immer versucht, etwas Leichtes zu finden, in einem Haus, in dem so viel Schweres passiert. Das war und ist nicht immer einfach.»

Denn die Spitalkapelle wurde in der ersten Welle kurzerhand zum Sitz des hausinternen Krisenstabs umfunktioniert. Später diente sie aufgrund der erweiterten Abstandsregeln auch als Essraum. Für Zimmermann war die Situation, dass die Patienten und Mitarbeitenden gerade in dieser schmerzvollen Zeit keinen Ort hatten, um zu beten, zu trauern oder einfach nur eine Kerze anzuzünden, unbefriedigend.

Im Lockdown durfte er nur zu den Patienten, wenn sie im Sterben lagen

«Die schwierigste Zeit war ganz klar im ersten Lockdown», resümiert der gebürtige Waldshuter denn auch. Er erklärt:

«Normale Krankenbesuche bei den Patienten waren damals überhaupt nicht mehr möglich, von Gottesdiensten oder dem gemeinsamen Abendgebet ganz zu schweigen.»

Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Seelsorge. «Ich durfte nur noch zu den Patienten, wenn sie im Sterben lagen. In anderen Spitälern war aber zum Teil nicht einmal das möglich.»

Die Stimmung im Spital Muri habe er damals als sehr angespannt wahrgenommen. Er sagt rückblickend: «Diese Anspannung war überall im Haus zu spüren.» Von den Mitarbeitern hätten sich aber nur wenige mit ihren Sorgen und Ängsten an den Seelsorger gewandt. Zimmermann meint: «Ich vermute, dass es den wenigsten bewusst war und ist, dass ich grundsätzlich für sie da bin.»

Die Unsicherheit über die Mutationen lässt die Anspannung wieder steigen

Er habe deshalb immer versucht, von sich aus aktiv auf das Gesundheitspersonal zuzugehen und einfach nur zu fragen: «Wie geht es?» Mittlerweile habe sich die Situation im Spital wieder etwas beruhigt, die Covid-Station deutlich geleert. Dennoch spüre er auch beim Personal die Unsicherheit in Bezug auf die neuen Virusmutationen.

«Die Rahmenbedingungen sind in den beiden Häusern unterschiedlich», erläutert Zimmermann, der rund einen Drittel im Spital und zwei Drittel in der Pflegi als Seelsorger amtet. Während im Spital Anspannung und mögliche Überlastung den Alltag prägten, wurden in der Pflegi Einsamkeit und Isolation zur Zerreissprobe. Die älteren und vulnerablen Menschen sollten geschützt werden, auch vor ihren Angehörigen.

In der Pflegimuri betreut Zimmermann rund 200 Bewohnerinnen und Bewohner in elf Wohngruppen. Er sagt:

«Am Anfang haben mir die Bewohner sehr leidgetan. Sie waren isoliert, konnten weder mit Angehörigen noch mit dem Seelsorger in Kontakt treten. Manche haben deutlich darunter gelitten.»

Denn auch Besuche Zimmermanns waren in dieser Zeit nicht möglich. Telefonisch versuchte er dennoch, den Bewohnerinnen und Bewohnern beizustehen. Zudem wurden Flyer mit Gebeten verteilt und über den hauseigenen TV-Kanal wöchentlich ein Gottesdienst aufgenommen und ausgestrahlt.

Nachdem nun ein Grossteil – rund 80 Prozent – der Bewohner geimpft ist, hat sich einiges gelockert und auch Zimmermann darf die Bewohner wieder auf dem Zimmer besuchen. Gottesdienste sind in Präsenz, wenn auch mit Hygienemassnahmen, ebenfalls wieder möglich.

Er hat schwere Verläufe erlebt und Covid-Patienten sterben sehen

Einige wenige Covid-Patienten hat Zimmermann bislang in den Tod begleitet. Er sagt dazu: «Manchmal ist es schwer, auszuhalten, manchmal aber auch herrlich erfrischend.»

Er erzählt von einer Spitalpatientin, die mit ihren 90 Jahren positiv auf das Virus getestet wurde und dies schlicht nicht wahrhaben wollte. Mit ihrer Vehemenz und Energie begeisterte sie den Seelsorger. Die Frau starb ein paar Tage später im Spital Muri.

«Das hat etwas mit mir gemacht», sagt Zimmermann, der das Virus bis dahin wenig fürchtete. Zimmermann gibt zu:

«Ich bin vielleicht manchmal zu locker umgegangen mit dem Thema. Dann habe ich aber begonnen, mich zu hinterfragen.»

Obwohl auch er schon schwere Verläufe der Krankheit miterlebt hat, sind es die psychischen Folgen der Pandemie, die dem Seelsorger die grössten Sorgen bereiten. In einer Kolumne zum Krankensonntag im Pfarrblatt Horizonte unter dem Titel «Was macht uns wirklich krank?» gab er seine Bedenken zum Ausdruck. «Sind es auch die Angst und der Mangel an Leben, die uns krank machen?», fragte er darin.

Dass man nur noch vom Virus redet, bereitet dem Seelsorger Mühe

Dass die Pandemie seit deren Ausbruch zum allgegenwärtigen Thema wurde und nur noch über Coronatote gesprochen wurde, macht dem Seelsorger Mühe. Zimmermann führt aus: «Das zeigt mir, dass das Thema Tod zuvor eher vernachlässigt wurde.»

Der Tod ist für Zimmermann allgegenwärtig und daher ein Stück Normalität. «Natürlich ist der Tod nicht egal und es darf und soll auch getrauert werden. Aber ich finde es ebenso wichtig, dass überhaupt gestorben werden darf. Diesen Aspekt vermisse ich in der Pandemie.» Er fügt an: «Das Leben ist vom Anfang bis zum Schluss lebensgefährlich. Diese Einsicht hat mich persönlich freier gemacht.»

Auf die abschliessende Frage, was wohl der Sohn Gottes zur Pandemie und den Massnahmen dagegen sagen würde, antwortet Zimmermann denn auch nach kurzer Bedenkzeit:

«Ich würde mir gerne vorstellen, dass Jesus sagt: ‹Nehmt es als Aufforderung, füreinander da zu sein, und als Chance, zu erkennen, dass das Leben und der Tod zusammengehören.›»