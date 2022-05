Lebensrettung einfach gemacht: In Muri wurde dazu sensibilisiert

Muri Lebensretter werden, ist einfach: Am Samstag wurde in Muri auf das Thema aufmerksam gemacht Bereits zum zweiten Mal führen Lidl Schweiz und die Alpine Air Ambulance eine Sensibilisierungskampagne zum Thema «Wir retten Leben» durch. Am Wochenende machte die Aktion Station in Muri. 09.05.2022, 15.20 Uhr

Ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance machte Station in Muri. zvg

Im Notfall helfen: Viele Menschen wissen nicht, was zu tun ist im Notfall. Diesen Missstand will Lidl Schweiz gemeinsam mit dem Rettungsdienst Alpine Air Ambulance beheben. Am Wochenende luden sie deshalb nach Muri zur Sensibilisierungskampagne unter dem Thema «Wir retten Leben» ein.