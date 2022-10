Gewerbeausstellung Muri2022 war trotz Wetter gut besucht

Muri Landwirtschaft direkt erleben: An der Gewerbeausstellung Muri2022 gab es ganze Teichlandschaften und Rüebli frisch vom Feld Trotz regnerischem Wetter zog die Gewerbeausstellung Muri2022 viele Besucherinnen und Besucher an. Rund 110 Unternehmen aus der Region präsentierten sich von Donnerstag bis Sonntag auf dem Bachmattengelände. Der Nachwuchs war mit dem Freiämter Lehrlingsatelier und einem speziellen Projekt vertreten. Laura Koller Jetzt kommentieren 09.10.2022, 13.17 Uhr

Josef Frey (rechts) und Florian Kuhn zeigten auf dem Feld, wie viel Arbeit in einem Rüebli steckt, wenn auf Pflanzenschutzmittel verzichtet wird. Laura Koller

Selber ins Feld laufen, das grüne Kraut greifen und ein frisches Rüebli aus der Erde ziehen. Das Rüeblifeld der Landwirte Josef Frey und Ramon Staubli war nur einer der ganz besonderen Stände, die die 10. Murianer Gewerbeausstellung, die erste seit 2016, zu bieten hatte.

Frey steht neben dem Stück Land auf dem Bachmatten-Areal und erzählt: «Die Idee entstand zusammen mit Ramon Staubli bei einem Bierabend.» So wollten sie der Bevölkerung zeigen, wie Rüebli wachsen, wenn keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden.

Murianer Bevölkerung musste jäten, weil auf Pestizide verzichtet wurde

Staubli stellte den Boden zur Verfügung, gemeinsam säten sie im Juni 200’000 Karotten an. «Es ist ein guter Standort, das Gemüse ist gut gewachsen», erklärt Frey. Weil sie auf diesem Feld ohne Pflanzenschutzmittel arbeiteten, wuchs aber auch das Unkraut. Zusammen mit der Murianer Bevölkerung wurde Ende Juli gejätet. «Es hat 200 Stunden Arbeit gebraucht, bis das gut 20 Aren grosse Feld bearbeitet war», erinnert sich der Landwirt.

In diesem Zelt wartete ein Spiegellabyrinth, gebaut von Huber Dach und Wand, Wyli Holz und Berger Gartenbau auf die Besuchenden. Laura Koller Trotz verhangenem Himmel und Regen zog die Murianer Gewerbeschau viele Besucherinnen und Besucher an. Laura Koller Nach dem Ernten werden die Rüebli gewaschen. Das frische Gemüse selber aus der Erde zu ziehen, war für die Besuchenden eine tolle Erfahrung. Laura Koller Mit einem bunt gestalteten Bereich machten im «Buurezält» unter anderem die Landi Freiamt, die Oberfreiämter Buurechochi und der Aargauische Bauernverband auf sich aufmerksam. Laura Koller Das praktische Projekt des Freiämter Lehrlingsateliers weckte viel Aufmerksamkeit bei den Besuchenden. Laura Koller Dieser Hofladen entstand unter dem grossen Einsatz von 90 Lernenden aus der Region. Fabrice Stocker hat diesen Sommer seine Lehre als Zeichner EFZ abgeschlossen und war Teil der Bauleitung. Immobilientreuhänderin Stefanie Stöckli-Joho betreute das Projekt. Laura Koller Nebst dem Hofladen bot das Lehrlingsatelier einen Einblick in über 20 Berufsgruppen. Laura Koller Die Blaulichtorganisationen waren mit vielen Informationen und Einblicken in den Berufsalltag vor Ort. Laura Koller

Die Arbeit hat sich aber gelohnt. Trotz dem regnerischen Wetter kommen die Leute zum Rüeblifeld, greifen in der Erde und waschen das frische Gemüse am Brunnen. Frey wird unterstützt von Florian Kuhn, zusammen beantworten sie die Fragen der Besuchenden und klären auf. «Es ist schön, dass die Bevölkerung sich Zeit nimmt», sagt Frey zufrieden.

Das Lehrlingsatelier im Endspurt

Viel Zeit für Gespräche bleibt den jungen Handwerkerinnen und Handwerken vom Projekt Hofladen nicht. Am Samstagnachmittag sind sie im Endspurt, in einigen Stunden soll das Lehrlingsprojekt fertig sein. «Jetzt wird die Photovoltaik-Anlage angeschlossen, dann sind wir mit den meisten Arbeiten durch», erzählt Fabrice Stocker. Er ist Teil der Bauleitung und hat diesen Sommer seine Lehre als Hochbauzeichner abgeschlossen. Seit einem Jahr arbeitet er am Lehrlingsprojekt mit.

Gewerbeausstellung Muri2022: Bis zum Samstagabend musste das Plattenmosaik fertig gestellt und die Photovoltaik-Anlage angeschlossen werden. Am Sonntag wurde der Hofladen mit Produkten bestückt und feierlich eröffnet. Laura Koller / Aargauer Zeitung

Die Idee dazu gab die Josef-Müller-Stiftung. Deren Landwirtschaftsbetrieb Agrovision Burgrain suchte nach einem neuen Konzept für einen mobilen Hofladen. Stocker erklärt: «Die Pläne kamen von einem Architekten, die Arbeiten haben wir Lernenden gemacht.» Vom Holzbau über die Gartengestaltung rundherum bis zur elektrischen Erschliessung haben rund 90 Lernende aus verschiedenen Betrieben mitgearbeitet.

Trotz kleinen Abweichungen passte alles

Die Ausbildnerinnen und Ausbildnern standen ihnen dabei zur Seite, aber das Projekt war Sache der Lernenden. Es haben sich beim Arbeiten kleine Fehler eingeschlichen, gesteht Stocker schmunzelnd. So wurden Löcher erst an den falschen Balken gebohrt und beim Einsetzten der Türen habe er etwas geschwitzt, berichtet der Hochbauzeichner. «Trotz kleinen Abweichung hat aber alles gepasst, das ist schön», fasst er zusammen.

Draussen wurde am Projekt Hofladen gearbeitet, in der Halle nebenan konnten Besuchende ins Freiämter Lehrlingsatelier reinschnuppern. Dort gaben Lernende aus über 20 Berufsgruppen einen Einblick in ihre Arbeit. Von der Schreinerin über den Koch bis zur Fachfrau Gesundheit, die Vielfalt war gross.

Dieses Weiden-Iglu von Stutzer Gärten lädt zum Erkunden ein. Laura Koller

Und so gab es auch für die Besuchenden jede Menge zu betrachten und zu bestaunen. «Ich finde es immer besonders spannend, wie beispielsweise die Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner für solche Ausstellungen gleich einen ganzen Teich samt Sitzbänken und Begrünung rundherum, also eine ganze Landschaft aufbauen. Muri2022 war ein echtes Erlebnis», erzählt eine Besucherin aus dem Unterfreiamt, die mit ihrer Schwester, statt am See spazieren zu gehen, durch die Ausstellung flanierte.

