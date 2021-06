Der Landverkauf am Bahnhof Muri ist ein umstrittenes Thema

Muri Landverkauf am Bahnhof: An der Gmeind wird besonders ein Traktandum Diskussionsstoff bieten Die Ortsparteien FDP und SVP haben sich bereits gegen das Traktandum 5 ausgesprochen. Am Donnerstagabend wird sich zeigen, ob der Antrag zu Umlegung und Verkauf von Land am Bahnhof Muri genehmigt wird. Ausserdem wird über Verzögerungen am Radweg, das Entsorgungsreglement und die Schule entschieden. Andrea Weibel 24.06.2021, 05.00 Uhr

Eines der meist diskutierten Themen an der Murianer Gmeind verspricht die Landumlegung beim Bahnhofsareal zu werden. zvg

Es ist nicht ganz einfach, jenes Traktandum zu erklären, das am Donnerstag an der Gemeindeversammlung den meisten Zündstoff bietet. Es geht ums Bahnhofsareal. Die Gemeinde Muri verfolgt seit 2010 die planerische und städtebauliche Entwicklung dieses fürs Dorf wichtigen Areals. Es wurde sogar «das Juwel am Bahnhof» genannt. Darum will der Gemeinderat mittels Gestaltungsplan dafür sorgen, dass dort auch im Sinne der Gemeinde gebaut wird.