Regierungsrat antwortet auf Petition zur Unterführung in Muri.

Muri Kommt jetzt eine Schutzinsel für die Fussgänger? – Das antwortet der Regierungsrat auf die Petition Im vergangenen Juli ist aus Muri eine Petition mit dem Anliegen für mehr Sicherheit bei der Überquerung der Aarauerstrasse eingereicht worden. Regierungsrat Stephan Attiger hat nun darauf geantwortet. Melanie Burgener 23.09.2021, 05.00 Uhr

Was mit dem Fussgängerstreifen zwischen der Aarauerstrasse und dem Nordklosterrain in Muri passiert, bleibt offen. Der Regierungsrat bevorzugt die Variante einer Schutzinsel. Marc Ribolla

(19. Juli 2021)

Die Überquerung der Kantonsstrasse in Muri zwischen dem Bahnhof und dem Dorfkern mit der Klosteranlage ist riskant. Die Verkehrssituation beim dortigen Fussgängerstreifen ist unübersichtlich und führte in der Vergangenheit bereits zu einigen Unfällen. Die Lösung, ist sich Leodegar Huber sicher, wäre eine rollstuhlgängige Personenunterführung an jenem Knoten zwischen dem Nordklosterrain und der Aarauerstrasse. Und genau diese Lösung forderte er im vergangenen Juni in seiner Petition, die er auf der Plattform Petitio.ch startete.