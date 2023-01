Die SVP des Bezirks Muri stellt keinen Nationalratskandidaten

Muri Keine Oberfreiämter Vertretung auf der SVP-Liste: Weshalb Müller-Boder auf ihren Platz als Nationalratskandidatin verzichtet Zum ersten Mal seit über 20 Jahren stellt die SVP des Bezirks Muri keinen Kandidierenden für die Nationalratswahlen. Parteipräsidentin Nicole Müller-Boder erklärt die Hintergründe. Marc Ribolla 26.01.2023, 18.00 Uhr

Die 16 Nominierten der SVP Aargau für die Nationalratswahlen 2023 – aus dem Bezirk Muri ist niemand dabei. Valentin Hehli

Seit Mittwochabend ist klar, mit welchen 16 Köpfen die SVP Aargau im Herbst in den Wahlkampf für die Nationalratswahlen gehen wird. Genau 30 Sekunden lang hatten die Kandidierenden am Nominationsparteitag jeweils Zeit, sich per Mikrofon den Delegierten vorzustellen und zu präsentieren. Nicht zu hören war dabei eine Stimme aus dem Bezirk Muri. Als einzige von total 11 Bezirks-SVPs sind die Murianer heuer nicht auf der Nationalratsliste vertreten.

Zuletzt war dies bei den Wahlen 1999 der Fall. In den Jahren 2003, 2007 und 2011 kandidierte die Murianerin Milly Stöckli, bei den beiden letzten Wahlen 20015 und 2017 trat die SVP des Bezirks Muri in der Person von Nicole Müller-Boder an. Die Parteipräsidentin und Grossrätin war vor vier Jahren die Nummer 7 auf der SVP-Liste, landete aber resultatmässig nur auf Platz 15.

Ursprünglich wollte sie selbst wieder kandidieren

Grossrätin und Präsidentin der SVP Bezirk Muri: Nicole Müller-Boder. Gioia Loredana

Gegenüber der AZ erklärt die Buttwilerin, weshalb den Wählerinnen und Wählern kein SVP-Kandidat oder -Kandidatin aus dem Bezirk Muri zur Auswahl steht. «Ursprünglich hätten wir einen Listenplatz gehabt und es wäre eigentlich geplant gewesen, dass ich selber wieder kandidiere. Allerdings habe ich schon früh auch gegenüber der Findungskommission offen kommuniziert, dass ich dieses Jahr privat und beruflich sehr engagiert bin und meine Motivation für einen Wahlkampf eher gering ist», sagt Müller-Boder.

Wenn sie etwas anpacke, dann richtig und für einen Wahlkampf benötige es Zeit und einen Effort. Im November sei dann die Findungskommission auf sie zu gekommen, und beschied ihr, dass es einen zusätzlichen Kandidaten gebe, der wohl Stimmen bringen würde. Darauf habe sie auf ihren Platz verzichtet. «Es ist mir klar, dass das nicht bei allen im Bezirk Muri auf Verständnis stossen wird. Aber es ist auch ein Entscheid im Sinne der Partei», führt Müller-Boder aus. Und natürlich habe auch ihr mageres Resultat 2019 eine gewisse Rolle gespielt.

Kriterien für eine Kandidatur sind sehr hoch

Wichtig sei ihr aber beim Verzicht die Bedingung gewesen, dass der Bezirk Muri 2027 wieder einen garantierten Platz auf der Aargauer SVP-Liste bekomme. Stellt sich die Frage, ob niemand anderes aus dem Bezirk für eine Kandidatur in diesem Jahr in Frage gekommen ist.

Gemäss Müller-Boder sind die Anforderungskriterien sehr hoch und erwünscht sei beispielsweise mindestens ein Grossratsmandat oder eine ein hoher Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. So seien aus Muri praktisch nur sie und der Sinser SVP-Grossrat Daniel Urech potenzielle Kandidierende gewesen.

Das Wegfallen eines Wahlkampfes mit einem Kandidaten aus dem eigenen Bezirk hat für die Murianer Bezirks-SVP aber auch einen Vorteil, wie die Parteipräsidentin ausführt. «Wir können dieses Jahr umso mehr Gas geben im Bezirk und uns schon auf die kantonalen Grossratswahlen 2024 fokussieren. Dort wollen wir wieder gut abschneiden», blickt Müller-Boder voraus. Bei den letzten Grossratswahlen 2020 war die SVP im Bezirk Muri mit einem Wähleranteil von knapp 33 Prozent klar die stärkste Partei.