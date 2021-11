Das erste von drei Häusern im Hotel Caspar in Muri hat eröffnet.

Muri Im «Ochsen» gehts jetzt los – Das Drei-Häuser-Hotel Caspar startet mit Pop-Up-Restaurant Bis in allen drei Häusern des Hotels Caspar in Muri Gäste empfangen werden, dauert es noch bis im kommenden Februar. Doch seit Donnerstag werden im Gasthof Ochsen bereits Gäste im «Pop-up by Caspar» bedient. Melanie Burgener 26.11.2021, 05.00 Uhr

Bis das Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri im Februar alle seine Türen eröffnet, gibt es im Gasthof Ochsen das Provisorium Pop-up by Caspar. Melanie Burgener

Noch ist das Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri zum grössten Teil eine Baustelle. Doch die neugierigen Gäste müssen mit ihrem Besuch im aussergewöhnlichen Hotel nicht warten, bis sich alle Türen im kommenden Februar öffnen. Seit Donnerstag werden sie in der Gaststube des «Ochsens» begrüsst.

Nach über zwei Jahren Bauzeit konnten Hoteldirektor John Rusterholz und sein Team im Service und in der Küche bereits die ersten Menus und Kaffees servieren. Während in den Häusern Wolf und Adler noch die letzten Arbeiten an der Reception, dem Restaurant und den Hotelzimmern erledigt werden müssen, gibt es im «Ochsen» das Provisorium «Pop-up by Caspar». Rusterholz erklärte der AZ auf einem Rundgang: «Hier bieten wir hier andere Menus an. So geht der Effekt des Zusammenspiels der Häuser nicht verloren.»

Der «Ochsen» ist bereit und empfängt seit Donnerstag die ersten Gäste. Melanie Burgener

Das «Pop-up by Caspar» hat täglich von 11 bis 23 Uhr geöffnet, ausgenommen sind die drei Weihnachtsfeiertage sowie der 31. Dezember und der 1. Januar.

Weitere Infromationen gibt es auf der Website des Drei-Häuser-Hotels Caspar.