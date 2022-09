Staubli-Banz Getränke baut Lager und Laden in Muri aus.

Muri Ihr Bier wird künftig vom Roboter versorgt: Staubli-Banz Getränke erweitert ihr Lager und den Laden im grossem Stil Lange mussten Marco und Andrea Staubli darauf warten. Doch seit Donnerstag ist es offiziell: Die Spaten für ihr neues Lager samt Verkaufsladen in Muri sind gestochen. Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum bauen sie ein automatisiertes Hochregallager und einen neuen Verkaufsladen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 22.09.2022, 19.00 Uhr

Nebst dem neuen Lager wird die Staubli-Banz Getränke AG an der Pilatusstrasse in Muri auch einen neuen Verkaufsladen eröffnen. Visualisierung: zvg

Rote und blaue Harassen gefüllt mit Glasflaschen stapeln sich der Decke entgegen. Draussen auf der Rampe stehen Paletten mit soeben angelieferten Getränken und warten darauf, bis auch für sie ein Platz gefunden wurde.

Zum Glück sind viele der Festbänke, Buffets und Kühlschränke der Staubli-Banz Getränke AG noch im Umlauf bei verschiedenen Veranstaltenden. So müssen sie nicht auch noch verstaut werden.

Das Lager der Staubli-Banz Getränke AG in Muri platzt aus allen Nähten. Melanie Burgener

Das Problem, mit dem Marco und Andrea Staubli zu kämpfen haben, wird bei einem Besuch an der Pilatusstrasse 3 in Muri schnell klar: Ihr Lager platzt aus allen Nähten. Andrea Staubli bestätigt:

«Jetzt sind wir platztechnisch gesehen wirklich am Anschlag. Es beginnt im Lager und geht über zu den Büroräumen bis zum Verkaufsladen im Dorf.»

Deshalb sind sie und ihr Mann heilfroh, dass sie nun nach fast neun Monaten endlich die Baubewilligung für ihr neues Lager und die neue Büroräumlichkeit erhalten haben.

Ihr Bauvorhaben wurde für fast drei Jahre auf Eis gelegt

Dass sie ihr Lager im Industriegebiet Muri erweitern möchten und müssen, das haben Staublis bereits 2018 beschlossen. 2019 begannen sie mit der Planung: Ein automatisiertes Hochregallager, neue Büroräume und einen Verkaufsladen soll es geben. «Wir sagten uns, wenn wir erweitern, dann gleich richtig», sagt Marco Staubli.

Marco und Andrea Staubli haben während Corona Mut bewiesen und ihr Unternehmen um zwei Standorte erweitert. zvg

Mit dem Neu- und dem Anbau soll Platz für die Lagerung der unzähligen Getränke geschaffen werden. Im Hochregallager soll künftig ein Roboter die Getränke bei der Anlieferung erfassen, verstauen und bei Bedarf auch wieder hervorholen und somit die Mitarbeitenden entlasten. Der Laden im Dorf soll geschlossen und an der Pilatusstrasse neu eröffnet werden. Aber auch Stauraum für das Festequipment, das sie vermieten, wurde eingeplant.

Doch dann wurde ihr Vorhaben jäh auf Eis gelegt. Corona hat, wie so vielen anderen Unternehmenden, auch Marco und Andrea Staubli einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Bauvorhaben wurde gestoppt, die Einnahmen aus der Firma gingen zurück.

«Die Lieferungen an Feste und Gastronomiebetriebe fielen aus», erinnert sich Marco Staubli. «Immerhin hatten wir, im Gegensatz zu vielen anderen in unserer Branche, noch Umsätze aus unseren Verkaufsfilialen», ergänzt er. Und trotzdem: «Es war ein Schlag, vor allem im Hinblick darauf, dass wir investieren und gross bauen wollten», sagt Andrea Staubli.

Während der Pandemie haben Staublis expandiert

Doch die beiden Unternehmenden haben sich nicht aufhalten lassen und haben ihre Firma während der Pandemie vergrössert. «Nicht trotz, sondern erst recht wegen Corona», sagt Marco Staubli lachend. Seine Frau erzählt: «Wir haben während dieser Zeit zwei zusätzliche Verkaufsstandorte übernommen. Einer in Affoltern und einen in Oberentfelden.»

Das sei vielleicht mutig gewesen, «ganz wohl war es mir nicht immer dabei», gesteht Andrea Staubli. Doch sie seien immer zuversichtlich geblieben, dass alles wieder weiterlaufen würde. Zusammen mit den Filialen in Muri, Sins und Engelberg zählt die Staubli-Banz Getränke AG nun fünf Standorte. Ein Grossteil ihres Sortimentes lagern sie in Muri.

Die Bauprofile ragen schon hoch in den Himmel über dem Industriegebiet Muri. Nun steht den Bauarbeiten der Staubli-Banz Getränke AG nichts mehr im Weg. Melanie Burgener

Ebenfalls in Muri verstauen sie ihre rund 200 Kühlschränke, die 20 Kühlanhänger sowie die rund 80 Buffets und die Tische, die sie den Veranstaltenden von Festen vermieten.

Zum 50. Geburtstag gibt es platztechnische Entlastung

Jetzt soll sich dieses Platzproblem beheben. Mit dem Spatenstich, den die Staublis am Donnerstagabend gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden gefeiert haben, begann eine neue Ära – pünktlich zum diesjährigen Jubiläum. Heuer ist es 50 Jahre her, seit Marco Staublis Eltern die Firma als kleiner Nebenerwerb in einem alten Bauernhofschopf des Grossvaters gegründet haben.

«28 Jahre lang haben sie das als ‹Füürobehändler› nebenbei geführt», erzählt Marco Staubli. Gewachsen sei das Unternehmen, als der damalige Murianer «Waltenspül Getränke» verkauft worden sei. Am 1. Januar 2005 hat Marco Staubli die Firma übernommen, Ende jenes Jahres stieg seine Frau mit ins Geschäft ein.

Mit den nun anstehenden Bauarbeiten, die etwa 1,5 Jahre dauern sollen und rund 10 Mio. Franken kosten, wird der Lagerraum mehr als verdoppelt. «Es werden rund 6000 Paletten Platz haben», freut sich Marco Staubli. Seine Frau ergänzt:

«Auch unsere rund 30 Mitarbeitenden freuen sich auf den neuen Arbeitsplatz. Zudem können wir so unsere Produktvielfalt endlich optimal präsentieren.»

Doch nun freuen sich Marco und Andrea Staubli darauf, wenn die Sommerfeste langsam nachlassen, dass sie wenigstens in diesem Geschäftsbereich ein paar Wochen durchatmen können. «Aber nur bis zur Fasnacht, dann gehts wieder los», lacht Marco Staubli.

