Der Herbst- und Waffenlauf Muri samt Jubiläum ist abgesagt.

Zum zweiten Mal in Folge muss die Läufervereinigung Freiamt in Muri ihren Herbst- und Waffenlauf absagen. Die Festivitäten zu den beiden Jubiläen wären geplant gewesen, wurden nun aber in den Herbst 2022 verschoben.

Melanie Burgener 22.07.2021, 05.00 Uhr