Muri Ein halbes Jahr nach der Schliessung wegen Mafia-Verdacht: Pizzeria öffnet wieder – Betreiber weiter in U-Haft Seit dem vergangenen Juli war das beliebte Ristorante Pizzeria Bella Vista in Muri nach einer Anti-Mafia-Razzia der Behörden geschlossen. Nun geht der Betrieb ab Dienstag mit Take-away wieder los. Allerdings noch ohne den Betreiber. Der sitzt weiter in Haft. 01.02.2021, 11.52 Uhr

Die Pizzeria Bella Vista in Muri wird ab Dienstag mit Take-away-Betrieb öffnen. Aargauer Zeitung

Der Schock in der Bevölkerung in und um Muri sass im vergangenen Juli tief. In einer koordinierten Aktion führte die Bundespolizei in Zusammenarbeit mit italienischen Stellen eine Anti-Mafia-Razzia durch.