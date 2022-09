Gewerbeausstellung Muri 2022 erwartet 30'000 Besuchende.

Muri Grosses Engagement beim Aufbau für Muri 2022: «Es war zu Beginn schwierig, Betriebe für die Festbeizen zu finden» In genau zwei Wochen ist die Gewerbeausstellung Muri 2022 in vollem Gang. Doch in diesen Tagen stecken die Verantwortlichen um OK-Präsident Kusi Amstutz über beide Ohren in den Aufbauarbeiten. Auf einem Rundgang übers Festgelände wird klar, mit wie viel Freude sie den Anlass organisieren. Melanie Burgener 24.09.2022, 05.00 Uhr

Die Aufbauarbeiten für die Gewerbeausstellung Muri 2022 sind in vollem Gange. Bauchef Michael Birrer, Marketingverantwortlicher Beni Fischer und OK-Präsident Kusi Amstutz (von links). Melanie Burgener

«Aha Kusi, du hast die Arbeitshosen montiert. Dann bleibst Du gleich, um zu helfen?», stellt Bauchef Michael Birrer lachend fest. Auch Kusi Amstutz lacht, während er von seinem Fahrrad steigt. «Klar, jetzt packen wir an», antwortet der OK-Präsident der Gewerbeausstellung Muri 2022.

Dass beim Aufbau dieses Grossanlasses sogar der Chef mitanpackt, ist nur eines von vielen Beispielen, das zeigt, mit wie viel Freude dieser Anlass organisiert wird. «Vor allem die Bauverantwortlichen haben so viel gute Stimmung verbreitet, dass zum Schluss fast alle vom OK in ihr Team wollten», bestätigt Amstutz.

Wo auf dem Bachmattenareal in Muri am vergangenen Montag die Aufbauarbeiten begonnen haben, werden sich in genau zwei Wochen Tausende Besucherinnen und Besucher zwischen den rund 110 Ständen der Gewerbetreibenden bewegen. Das Organisationskomitee rechnet mit ungefähr 30'000 Leuten, die während der vier Tage vom 6. bis am 9. Oktober die Gewerbeausstellung besuchen.

Am Freitagnachmittag standen die Messezelte bereits – bald folgen die Messestände. Melanie Burgener

Doch bis zur Eröffnung gibt es noch viel zu tun. «Gut 1800 Arbeitsstunden werden in den Aufbau investiert», sagt Beni Fischer, Verantwortlicher für Sponsoring und Marketing der Ausstellung. «Wir sind die grösste Gewerbeausstellung in der Region. Da hoffen wir natürlich, dass auch viele Leute herkommen», ergänzt er.

Schwierigkeit Gastronomie: Freiämter Beizen hadern mit Personalmangel

Aufgestellt wird in drei verschiedenen Bereichen. «Einerseits gibt es die Ausstellenden. Ihre Stände werden fast alle von der Schweizer Messebau AG aufgebaut, damit alles ordentlich und einheitlich aussieht», erklärt Kusi Amstutz. Weiter gäbe es Gastronomieangebote wie Festbeizen oder Bars. «Da hatten wir zu Beginn Schwierigkeiten, Betriebe zu finden, die mitmachen», sagt er.

Dreieinhalb Wochen haben die Verantwortlichen Zeit, die Gewerbeausstellung aufzubauen. Melanie Burgener

Beni Fischer ergänzt: «Viele Restaurants in der Region kämpfen momentan mit Personalmangel.» Dennoch sei es ihnen gelungen, ein gutes Gastroangebot auf die Beine zu stellen. Der dritte Bereich sei jener für die Events, zum Beispiel die Showbühne. «Jedoch haben wir dieses Angebot in diesem Jahr eher klein gehalten. Es wird beispielsweise keine Abendunterhaltung geben», erklärt Amstutz.

Zwar gebe es tagsüber einzelne Attraktionen für Familien und Darbietungen von den Vereinen. Doch der Fokus soll auf den ausstellenden Firmen liegen – und auf den jungen Leuten. Letztere werden heuer mit einem ganz besonderen Angebot vor Ort sein.

So speziell präsentieren die Jungen ihre Lehrberufe

«Einerseits wollen wir den Freiämter Firmen sagen: Die Jungen sind wichtig, nehmt Lehrlinge auf und bildet sie gut aus», erzählt Beni Fischer. «Und den Schulen wollen wir vermitteln, dass sie die Jugendlichen dazu animieren, eine Berufslehre zu absolvieren», ergänzt er. Und mit diesem Ziel sei das Lehrlingsatelier entstanden.

Gemeinsam werden rund 100 Lernende während der laufenden Ausstellung einen Hofladen bauen. Die jungen Erwachsenen von insgesamt 27 Lehrfirmen aus dem Freiamt und angrenzenden Dörfern präsentieren so vor Ort ihren Beruf. Der fertige Laden wird anschliessend auf einem Biohof in Buchrain tatsächlich eröffnet.

Die Jungwacht-Blauring stellt ihr Sarasani-Zelt für drei Ausstellende zur Verfügung. Melanie Burgener

Für alle, die ihre beruflichen Fähigkeiten beim Aufbau nicht einbringen können, gibt es einen Nebenraum, in dem sie ihren Job präsentieren. «Das Lehrlingsatelier startet ursprünglich als kleine Idee und ist unterdessen zu einem richtig grossen Projekt geworden», freut sich Amstutz.

Hier müssen die Besuchenden selbst auf dem Feld anpacken

Nebst den jungen Leuten war es den Verantwortlichen wichtig, dass auch die Landwirtschaft Teil von Muri 2022 wird. «Wir sind hier eine ländliche Gegend, die eng mit der Landwirtschaft verwurzelt ist», so der OK-Präsident. Eine besondere Idee, seinen Biobetrieb am Anlass zu präsentieren, hatte Stefan Staubli aus Muri. Er bepflanzte ein Feld mit Rüebli. «Während der vier Tage können die Besuchenden selbst aufs Feld und die Rüebli pflücken», erzählt Amstutz.

Noch stecken die Rüebli in der Erde. In zwei Wochen dürfen die Besuchenden von Muri 2022 sie selber ernten. Melanie Burgener

Das Budget für die gesamten Bauarbeiten beläuft sich auf 350'000 Franken. «Rund 80'000 Franken davon fliessen in den Messebau», sagt Bauchef Michael Birrer. Er und sein Team waren vor den Aufbauarbeiten vor allem mit dem Zusammenstellen des Standplans beschäftigt. «Wir mussten etwas puzzeln, bis alle Ausstellenden einen Platz hatten», sagt er.

Doch nun sei alles klar, «und ich glaube, es wird sehr schön», freut sich Kusi Amstutz. «Vor allem hier auf dem Schulhausplatz, ein Teil soll in einen Garten verwandelt werden», kündigt er an.

Weitere Infos auf der Website unter: www.muri2022.ch.