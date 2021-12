Grossandrang im Spital Muri für die Booster-Impfung gegen Corona

Muri Grossandrang für die Booster-Impfung im Spital Muri: Nun hilft der Zivilschutz beim Organisieren Im Impfzentrum des Regionalspitals Muri herrscht Ausnahmezustand: Täglich werden zwischen 500 bis 600 Personen geimpft. Das sorgt für Chaos auf den Parkplätzen und im Wartebereich. Mit dem neuen Leiter Karl-Heinz Graf sorgt ein ehemaliger Berufsmilitär für Ordnung. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Grossandrang im Spital Muri für die Booster-Impfung. Nathalie Wolgensinger

Zehn Minuten vor der Öffnung des Murianer Impfzentrums reicht die Schlange der Freiämterinnen und Freiämter, die einen Termin zwischen 14 und 14.15 Uhr gebucht haben, bis zum angrenzenden Parkplatz hinauf. Karl-Heinz Graf, der Leiter des Impfzentrums, kommentiert: «Das geht schon seit Ende November so, aus diesem Grund haben wir den Zivilschutz Freiamt zur Unterstützung aufgeboten.»

Seit Ende November können auch unter 65-Jährige einen Termin für die Booster-Impfung buchen und seither wird die Buchungsplattform des Kantons Aargau richtiggehend überrannt. Graf erzählt:

«Wir haben die Termine verdoppelt, derzeit werden bis zu 600 Menschen täglich geimpft.»

Was das bedeutet, wird bereits vor dem Spital, auf den Parkplätzen, sichtbar. Kurz vor Öffnung des Impfzentrums gibt es fast keinen freien Parkplatz mehr. Der Sicherheitsdienst lotst die Autos zu den letzten verbliebenen Plätzen und weist die Autofahrer dann an, auf dem Trottoir zu parkieren. Die Regionalpolizei Muri erteilte die entsprechende Genehmigung.

Im Zelt werden die Unterlagen der Impfwilligen erfasst. Wer warten muss, erhält einen Tee zum Aufwärmen. Nathalie Wolgensinger

Die Schichtleiterin ist gefordert

Vor dem Impfzentrum steht das Zelt des Zivilschutz Freiamt. Hier findet eine erste Triage statt. Eine Mitarbeiterin prüft, ob die letzte Impfung wirklich ein halbes Jahr zurückliegt. Dann darf man sich auf einen der Stühle setzen und kann sich bei Bedarf mit einem warmen Tee aufwärmen. Die drei Zivilschützer sorgen dafür, dass einer nach dem andern das Impfzentrum betritt und nicht alle auf einmal. Graf erzählt:

«Wir achten peinlich genau darauf, dass sich nicht zu viele Leute auf einmal im Impfcenter aufhalten, damit wir die Abstandsregeln einhalten können.»

Graf war lange Jahre Berufsmilitär und damit ein Meister im Organisieren. Tröpfchenweise werden die Wartenden ins untere Stockwerk geführt, wo sie weitere Mitarbeitende in Empfang nehmen. Wer eine Booster-Impfung macht, hält sich sechs Minuten im Center auf, wer für die erste oder zweite Impfung kommt, braucht etwas länger, rund 10 Minuten.

Warten auf die Impfung: Wer es ins Center geschafft hat, muss nicht mehr lange warten bis zum Piks. Nathalie Wolgensinger

Désirée Rimle ist Schichtleiterin. Sie hat die nicht immer einfache Aufgabe, dafür zu sorgen, dass genügend von den insgesamt 16 verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Einsatz stehen. Sie sagt: «Wir haben derzeit einige krankheitsbedingte Ausfälle, die Arbeitsplanung ist eine Herausforderung. Bisher hat es aber immer gut geklappt.»

Hier ist sie: Eine der 600 Auffrischungsimpfungen, die täglich im Spital in Muri gemacht werden. Und das erst noch mit einem Strahlen im Gesicht. Nathalie Wolgensinger

Im Gang gleich vor ihrem Büro stehen die Wartenden Schlange. Sie sagt: «Es gibt nur ganz wenige, die sich über die längeren Wartezeiten ärgern. Die meisten reagieren sehr verständnisvoll und sind einfach nur froh, dass sie die Auffrischungsimpfung machen können.» Sie zeigt auf den Kasten, der vis-à-vis ihres Bürotisches steht und sagt lachend: «Der ist voll mit Süssigkeiten und Schokolade, die wir täglich als Dankeschön erhalten.»

Karl-Heinz Graf ist der Leiter des Murianer Impfzentrums. Nathalie Wolgensinger

Karl-Heinz Graf ist gleich an mehreren Fronten gefordert. Nebst der Rekrutierung von weiteren Mitarbeitenden müssen er und sein Team stets darauf achten, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Um die Situation etwas zu entschärfen, will er deshalb die Öffnungszeiten verlängern. Bisher ist das Impfzentrum von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. Graf sagt: «Wir möchten über Mittag offen halten, das ermöglicht es uns, bis zu 80 Personen mehr zu impfen.» Im Wartezimmer piepst es praktisch ununterbrochen. Bereits nach vier Minuten Wartezeit können die «Geboosterten» das Spital verlassen. In wenigen Tagen werden es 100'000 Menschen sein, die in Muri geimpft wurden.

Derzeit werden neun an Covid erkrankte Personen in Isolation im Spital behandelt, zwei davon liegen intubiert auf der Intensivstation. Claudia Penta, Leiterin der Unternehmenskommunikation, sagt:

«Wir befinden uns in einer angespannten Situation, die wir aber noch bewältigen können.»

