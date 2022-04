Metzgerei Marti in Muri wird abgerissen und neu gebaut.

Muri Während andere Metzgereien aufgeben, baut er aus: «Der neue Laden wird dreimal so gross» Seit zehn Jahren führt Thomas Marti seine Metzgerei in Muri. Für die Produktion muss er mit seinem Team jedoch nach Buttwil pendeln. Mit dem Neubau soll alles an einen Ort verlegt und mehr Platz für neue Produkte geschaffen werden. Melanie Burgener 01.04.2022, 05.00 Uhr

Bis seine St.Galler Metzg neu eröffnen kann, bedienen Inhaber Thomas Marti und sein Team, darunter Selina Kathriner (links) und Jacqueline Schmid, die Kundschaft in einem Provisorium. Melanie Burgener

Bis vor kurzem schimmerte aus dem Schaufenster an der Zürcherstrasse 28 das für Metzgereien typische zartrosa Licht. Vom Trottoir aus waren die Fleisch- und Wurstwaren im Innern des kleinen Geschäftes zu sehen. Ausser, man passierte die St.Galler Metzg in Muri an einem Samstagvormittag, denn dann blickte man meist nur auf die Rücken und Hinterköpfe der vielen Kundinnen und Kunden, die sich vor der Vitrine drängten.

Aktuell hängt vor dem Geschäft neben dem Restaurant Rössli aber eine grosse graue Abdeckplane. Ein Schild mit der Aufschrift «Metzg» und einem Pfeil verweist auf ein Provisorium, einen hölzernen Container, der neben dem Gebäude an der Hauptstrasse aufgebaut worden ist. Denn bald wird hier nicht nur der Platz für die Kundschaft vergrössert, sondern auch das Angebot der Metzgerei.

Mitte April wird das Geschäft an der Zürcherstrasse 28 in Muri abgerissen. Melanie Burgener

Das bisherige Ladenlokal von Thomas Marti wird abgerissen. Auch das ehemalige Schlachthaus und die Wohnung, die sich dahinter befinden, verschwinden. «Aktuell arbeiten wir in zwei Betrieben: dem Geschäft hier in Muri und in unserer Produktion in Buttwil», erzählt der Geschäftsführer und Inhaber. Dieses System funktioniert zwar, jedoch bringt es auch einige Umstände mit sich und soll deshalb nun geändert werden.

Der neue Laden wird etwas dreimal so gross wie der alte

Aktuell pendeln Thomas Marti und seine Angestellten mit Kühlfahrzeugen zwischen den beiden Gemeinden hin und her. «Wenn wir alles an einem Ort hätten, würde der gesamte Prozess von der Zerlegung des Fleisches über die Produktion und die Lagerung bis zum Verkauf effizienter werden», sagt er und ergänzt: «Auch die Qualität unserer Produkte könnte so nochmals gesteigert werden.»

Thomas Marti führt seine St.Galler Metzg seit 2011. Melanie Burgener

Aus diesem Grund habe er sich vor rund zwei Jahren dazu entschieden, zu investieren und sein Geschäft in Muri neu aufzubauen. Nach einigen Verzögerungen der Baubewilligung findet nun Mitte April der Abriss statt. In spätestens einem Jahr soll das Geschäft wieder eröffnen. Marti kündet an:

«Der neue Laden wird etwa dreimal so gross, wie er es jetzt ist.»

Auch die Produktionsstätte und die Lagerräumlichkeiten hätten danach mehr Kapazität als jene in Buttwil. Dort soll lediglich die traditionelle Räucherei bestehen bleiben.

Zudem hat Marti in seinem Neubau auch eine Grossküche eingeplant. Der Verkauf von Fleisch ist nicht sein einziges Standbein. Nebst dem «Zarti vom Marti» bietet die St.Galler Metzg auch einen Partyservice an. «Am kommenden Wochenende kochen wir für 400 Personen. Wir haben auch schon Essen für 800 Leute geliefert. Mit einer grösseren Küche haben wir in diesem Bereich künftig noch mehr Möglichkeiten», sagt er.

Früher gab es vier Metzgereien in Muri, heute noch eine

Weil sein Geschäft auf verschiedenen Standbeinen basiert, macht sich der 41-Jährige auch keine Sorgen um die Zukunft des Unternehmens. Und das, obwohl er sich bewusst ist, dass das Handwerk des Metzgers am Aussterben ist. «Meine ist noch die einzige Metzgerei in ganz Muri. Ursprünglich waren es einmal vier», erzählt er. «Aber ich glaube, wenn man mit der Zeit geht und immer neue Ideen in sein Geschäft einbringt, kann man erfolgreich bestehen bleiben.»

Während die neue Metzgerei gebaut wird, kann die Kundschaft «s'Zarti vom Marti» in einem Provisorium neben dem ehemaligen Geschäft einkaufen. Melanie Burgener

Zudem hoffe er, sein Geschäft einmal mit Stolz an einen jungen Metzger weitergeben zu können. Dafür lohne es sich, diese Hürde des Umbaus auf sich zu nehmen. «Ausserdem rechne ich damit, dass ich das Geschäft sicher noch 20 bis 25 Jahre lang selbst führen kann.» Diese Pläne schmiedet er, obwohl er bereits heute bis zu 16 Stunden täglich arbeitet. Er begründet:

«Ich mache das alles mit viel Herzblut und Begeisterung. Und diese habe ich in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich diesen Betrieb führe, nie verloren.»

Dazu habe wohl auch beigetragen, dass er es von früher gewohnt sei, mit anzupacken. «Meine Eltern führten die Metzgerei in Buttwil, dort habe ich immer mitgeholfen. Bevor ich mit 26 eine Zweitausbildung zum Metzger absolvierte, lernte ich Zimmermann und war auch in dieser Branche einmal selbstständig. Ich kenne es also gar nicht anders», erzählt er.

«Wir können uns vorstellen, auch Fleischalternativen anzubieten»

Aber auch die Wertschätzung seiner Kundschaft, die dank der guten Lage an der Durchgangsstrasse in Richtung Zürich auch von ausserhalb des Kantons Aargau kommt, motiviert ihn täglich. «Die Leute erkennen, dass sie bei uns eine gute Beratung von Fachleuten erhalten und dass unser Fleisch frisch ist und von Tieren aus der Region stammt», sagt er.

Das Angebot im Provisorium ist identisch zu jenem des bisherigen Geschäfts. Im neuen Laden soll es um weitere Produkte ergänzt werden. Melanie Burgener

Eine solche Dienstleistung sei unter anderem möglich, weil sich sein Team aus jungen Leuten, die frischen Wind einbringen, und erfahreneren Mitarbeitenden zusammensetze. Auf sie kann er sich verlassen.

So zögerte er im vergangenen Mai auch nicht, zusätzlich das «Rössli» zu übernehmen, als dessen Pächter während der Pandemie aufgeben musste. Er erklärt:

«Ich habe ein gutes Team, das für den Betrieb sorgt, sodass ich meist nur bei grossen Anlässen aushelfen muss.»

Während Corona eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter zu suchen, wäre nicht ganz einfach gewesen. Zudem müsse er sich so nicht darum sorgen, dass die Geschäftsführenden des Restaurants in seinem Gebäude sich an den Bauarbeiten vor der Türe stören würden.

Nun hofft Marti, dass die Bauarbeiten ohne Verzögerung voranschreiten können. «Mit etwas Glück kann der neue Laden schon zur Hauptsaison vor Weihnachten öffnen. Die restlichen Bauten, so auch die Wohnung oberhalb des Geschäfts, werden dann in Etappen dazukommen», sagt er.

Möglicherweise schaffen es künftig auch Fisch, Käse oder vegetarische Fleischersatzprodukte in die Vitrine der St.Galler Metzg. Melanie Burgener

Welche Produkte es dann in den zusätzlichen Platz in der neuen Vitrine schaffen, kann er noch nicht genau sagen. «Wir können uns aber gut vorstellen, künftig auch Fisch, Käse oder vegetarische Fleischalternativen anzubieten», zählt er einige Ideen auf.