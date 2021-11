Gemeinde Muri kauft Haus an Luzernerstrasse 49 bei alter Seilerei

Muri Damit das Geld nicht einfach auf der Bank liegt – Gemeinderat kauft ein Gebäude bei der alten Seilerei Der Gemeinderat Muri hat in eigener Kompetenz das Haus an der Luzernerstrasse 49, bei der alten Seilerei, gekauft. Das thailändische Restaurant soll vorläufig aber nicht geschlossen werden, der Kauf der Liegenschaft erfolgte im Sinne einer strategischen Zukunftsplanung. Melanie Burgener 06.11.2021, 05.00 Uhr

Dieses Gebäude an der Luzernerstrasse 49 hat der Gemeinderat Muri gekauft. Melanie Burgener

An der alten Holzscheune hängen abwechslungsweise die Schweizer und die thailändische Flagge. Ansonsten wirkt das Gebäude mit den hellgrünen Läden eher unauffällig. Jüngst hatte dieses Haus an der Luzernerstrasse 49 aber die Aufmerksamkeit des Gemeinderates geweckt.

Dies jedoch nicht etwa wegen der Köstlichkeiten, die das Restaurant Thai Food Renuli im Untergeschoss anbietet. Viel mehr war es die Lage der Liegenschaft, angrenzend an das Areal der alten Seilerei, die die Gemeinde dazu bewogen hat, das Gebäude zu kaufen. «Das war für uns ein strategischer Kauf. Die Gemeinde besitzt bereits das Nachbargrundstück, so macht es Sinn, wenn wir auch dieses besitzen», erklärt Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger auf Anfrage.

Zudem gäbe es alte Verträge für ein Überbaurecht zu Gunsten der gekauften und zu Lasten der gemeindeeigenen Liegenschaft. «Sollte das Arealeinmal entwickelt werden, kann man mit dem Kauf schon heute allfälligen Streitigkeiten vorbeugen», ergänzt Budmiger.

Arealerweiterung ermöglicht der Gemeinde mehr Planungsspielraum

Ein weiterer Beweggrund für diese Investition sei auch die Planung künftiger Bauten an der Luzernerstrasse, an die das Gebäude Nummer 49 direkt anstösst. «Wir planen aktuell die Luzernerstrasse und hoffen, dass wir damit bald an die Gemeindeversammlung gelangen können. Mit diesem Kauf können wir uns Optionen offen halten, falls wir bei diesem Abschnitt mehr Land brauchen würden», sagt er und ergänzt: «Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir das Gebäude sofort abreissen und genau dort eine Strasse durchplanen.»

Diese Investition in der Höhe von etwas weniger als zwei Millionen Franken hat der Gemeinderat Muri aus eigener Kompetenz getätigt. Seit einigen Jahren ist ihm das bei Liegenschaften bis zu einem Betrag von zwei Millionen Franken gestattet. «Das hat die Gemeindeversammlung vor vielen Jahren beschlossen. Diese Kaufkompetenz ermöglicht es dem Gemeinderat in einzelnen Situationen schnell zu reagieren», sagt der Gemeindepräsident.

Kommendes Jahr werden die Steuern gesenkt

Zu den Freiheiten, die sich der Gemeinde mit dieser Arealerweiterung ermöglicht, gehe mit dem Kauf dieses Hauses auch noch ein finanzieller Vorteil einher, so Budmiger. «Wir sind momentan sehr liquid, weil in diesem und auch im nächsten Jahr keine grossen Investitionen anstehen. Es ist also sinnvoller, einen strategischen Kauf zu tätigen, anstatt hohe Negativzinsen zu bezahlen», sagt er. Aus diesem Grund werde Muri im kommenden Jahr auch seine Steuern senken.

Auf die bestehenden Mietverhältnisse habe diese Handänderung am Gebäude Nummer 471 keine unmittelbaren Auswirkungen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Das Restaurant kann also noch bis auf weiteres bestehen bleiben.