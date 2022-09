Muri: Exklusive Einblicke in das Privatarchiv von Kaiserin Zita

Muri «Für Gott, Kaiser und Kinder»: So einmalig präsentiert sich das Privatarchiv von Kaiserin Zita Eine Ausstellung im Museum Kloster Muri gibt in den kommenden Monaten einen kleinen exklusiven Einblick ins Leben der Habsburger Kaiserin Zita (1892–1989). Ihr Privatarchiv ist in Muri untergebracht. Kurator Thomas Frei erklärt, wie die Ausstellung zu Stande kam. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 11.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurator und Historiker Thomas Frei hat die Ausstellung zu Zitas Privatarchiv im Kloster Muri zusammengestellt. Marc Ribolla

Unter ihrem vollen Namen kennen sie wohl nur die interessiertesten Royal-Fans: Zita Maria delle Grazie Habsburg-Lothringen, geborene Prinzessin von Bourbon-Parma. Allen anderen ist sie einfach als Kaiserin Zita (1892–1989) ein Begriff. Als Ehefrau von Karl I. war sie in jungen Jahren von 1916 bis 1918 die letzte Kaiserin von Österreich und bis 1921 auch Königin von Ungarn.

Mit dem Freiamt ist Zita, die die letzten knapp drei Jahrzehnte ihres Lebens im bündnerischen Zizers verbrachte, dank des Klosters Muri verbunden. Dort ist bekanntlich eine Familiengruft für die Nachkommen von Karl I. und von Zita. Ihr Herz ist bei jenem ihres Gatten in der Loretokapelle beigesetzt.

Seit rund fünf Jahren lagert nun auch das extrem umfangreiche Privatarchiv Zitas in den Räumlichkeiten des Klosters Muri. Historiker Josef Kunz und sein Team haben seither all die Unterlagen geordnet und auf 60 Laufmeter archiviert. Nun gibt es erstmals und wohl bis auf weiteres einmalig die Chance, einen Blick in diese Dokumente werfen zu können.

Noch bis zum 6. November ist die Ausstellung zugänglich

Unter dem Titel «Für Gott, Kaiser und Kinder» hat der Boniswiler Historiker Thomas Frei eine kleine Ausstellung für Murikultur kuratieren dürfen. Seit Samstag ist sie noch bis und mit 6. November zugänglich im Museum des Klosters Muri.

Briefe, Tagebucheinträge oder Fotos bereichern die Ausstellung über Zitas Privatarchiv. Marc Ribolla

«Die Rahmenbedingungen waren für mich nicht so üblich wie bei anderen Ausstellungen. Ich konnte nicht einfach Objekte irgendwo rausziehen», erklärt Frei. Im Grundsatz sei Zitas Privatarchiv nicht öffentlich. Die Erben aus dem Hause Habsburg seien nicht so interessiert, dass es öffentlich ausgestellt werde. Frei sagt: «Es brauchte Überzeugungsarbeit.»

Eine Bedingung der Familie Habsburg war, dass Frei keine geschichtliche Forschung mit den Dokumenten betreibt. Er konzentrierte sich bei der Sichtung darum sehr auf einzelne Themen oder Tage in Zitas Leben. Kurator Frei erklärt:

«Ein Antrieb für mich war, herauszufinden, was sie behalten hat und was eher nicht.»

Rund 120 Kisten und Koffer schleppte Zita als Privatarchiv mit

Entstanden ist aus seiner Arbeit, die vor allem im letzten halben Jahr sehr intensiv war, eine Ausstellung mit drei grossen Schaukästen mit Dokumenten, Briefen, Gegenständen und Fotos aus Zitas Leben. Sie kämpfte lange für die Wiederherstellung der Monarchie rund um die Epoche der beiden Weltkriege.

Ein Teil der rund 120 Metallkisten und Koffer, in der Zita ihr Privatarchiv transportierte, ist ebenfalls ausgestellt. Marc Ribolla

Begleitet ist die Ausstellung von einer Hörstation, bei der sechs Personen, darunter die Murianer Urs Pilgrim oder Martin Graf von früheren persönlichen Begegnungen mit Zita erzählen. Das Archiv ist sehr umfangreich und deckt eine Zeitspanne zwischen 1916 und den 1970er-Jahren ab. Rund 120 Metallkisten oder Koffer waren es am Ende von Zitas Leben. Sie hatte ihr Archiv immer komplett mit dabei, wenn sie auf Reisen war. Ein Teil der Kisten ist ebenfalls im Museum ausgestellt.

Murikultur-Geschäftsführerin Heidi Holdener ist hoch erfreut über die besondere Ausstellung, die von verschiedenen Anlässen umrahmt wird. Sie sagt: «Die Ausstellung zeigt Zita als Menschen, ohne vertieft auf ihre historische Bedeutung einzugehen. Es ist ein Konzentrat aus ihrem Archiv mit verschiedenen Facetten.» Wie eine Zeichnung von Walt Disney oder ein Rosenkranz.

Aus den USA brachte Zita auch Zeichnungen von Walt Disney mit, den sie getroffen hatte. Marc Ribolla

Alle Informationen zur Ausstellung gibt es auf der Website von Murikultur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen