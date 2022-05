Neue Kampagne: Holz vom Förster ist lokal und unkompliziert

Muri Förster lancieren neue Kampagne: Ab jetzt gibt's lokales Feuerholz direkt und unkompliziert bei ihnen Der Verein Holzenergie Freiamt stellte im Fortwerkhof Muri seine neue Kampagne «Holz vom Förster» vor. Ein Grossteil der Forstbetriebe im Freiamt und in der Region Lenzburg bieten nun Brennholz direkt an. Das hilft den lokalen Forstbetrieben und ist gut für die Umwelt. Verena Schmidtke 07.05.2022, 05.00 Uhr

Holz vom Förster: Stefan Staubli, Lukas Frei und Theo Kern (von links) erklären, wie das funktioniert. Verena Schmidtke

Wie praktisch ist es, schnell zur Tankstelle zu fahren, dort ein Paket Feuerholz zu kaufen und es sich zu Hause bei einem Feuer im Kamin oder draussen an der Grillstelle gemütlich zu machen. Vermutlich machen sich die wenigsten Kaufenden Gedanken darüber, woher dieses Holz ursprünglich stammt. Sicher ist: Mit Nachhaltigkeit kann es in den wenigsten Fällen punkten.

Der Verein Holzenergie Freiamt hat dieses Problem erkannt. Seine Antwort darauf: die Initiative «Holz vom Förster». Dazu holte er den Verband der Waldeigentümer Wald Aargau plus die Forstbetriebe zu sich ins Boot. Stefan Staubli, Präsident von Holzenergie Freiamt, berichtet: «In den letzten Jahren war ein zunehmendes Kundenbedürfnis nach Stückholz zu bemerken.» Da sei es sinnvoll gewesen, eine Direktvermarktung bei den Forstbetrieben anzubieten.

«Feuerholz, das so zu kaufen ist, stammt meistens irgendwo aus Europa. Das ist wenig nachhaltig», erläutert Lukas Frei, Geschäftsführer von Holzenergie Freiamt. Viel sinnvoller sei es, Holz für den Kamin oder zum netten Bräteln von regionalen Forstbetrieben zu beziehen, die nachhaltig wirtschaften. Das spare Transportwege, und Wertschöpfung bleibe lokal in der Gemeinde.

Lokales Holz direkt von den Forstbetrieben unterstützen diese, sind aber auch gut für die Natur und unkompliziert für die Kundschaft. Verena Schmidtke

Dafür gebe es nun mit der Initiative «Holz vom Förster» die praktische und ziemlich unkomplizierte Möglichkeit, Kleinmengen direkt abzuholen. Grössere Mengen können beim Betrieb ebenfalls bestellt werden, sie werden sogar direkt zu den Kunden geliefert.

Mit einer Website zum nächsten Forstbetrieb

Eine praktische Hilfe dabei ist die Website www.holz-vom-foerster.ch. Dort einfach die Funktion «Jetzt kaufen» anklicken, weiter geht es in der Navigation auf die Bestellgrösse. Kleinmengen sind in ansprechend gestalteten Kisten mit dem Logo der Initiative verpackt, sie können selbst abgeholt werden.

In den Forstbetrieben gibt es dafür ab sofort Verkaufsstände. Um einen in der Nähe zu finden, hilft das Menü der Website weiter: Auf einer interaktiven Karte sind alle Forstbetriebe, die Holz direkt verkaufen, markiert. Die Kundschaft wählt einfach einen Betrieb in der Nähe an und ruft die Wegbeschreibung auf. Es ist ganz unkompliziert.

Lukas Frei referiert zum Thema Holz. Verena Schmidtke

Am Verkaufsstand erwartet die Kaufenden fertig abgepacktes Brennholz zu gut 15 Kilo, Anfeuerhilfen befinden sich ebenfalls im Karton. Die Bezahlung ist in Bar oder per Twint möglich, eine Schachtel kostet 12 Franken.

Tipps zum Anfeuern und ein gutes Gewissen werden mitgeliefert

Tipps zum richtigen Anfeuern bietet die Website übrigens auch, und zwar im eigenen Blog. «Ziel der Initiative ist es, den Kundinnen und Kunden im ganzen Vertriebsgebiet zu einheitlichen Bedingungen qualitativ hochwertiges Brennholz aus dem lokalen Wald anzubieten», informiert der Verein Holzenergie Freiamt.

«Das Brennholz beim Förster ist regional», fasst Lukas Frei zusammen. «Pro Jahr wachsen auf der Fläche einer Hektare mehr als zehn Kubikmeter Holz nach.» Während das wertvolle Bauholz beispielsweise für Dachkonstruktionen wie die Halle des Forstbetriebes Muri verwendet werde, nutze man das weniger wertvolle Stückholz des Baumstammes als Energieholz zum Heizen.

Theo Kern, Stefan Staubli und Lukas Frei (von links) präsentieren einen Verkaufsstand, bei dem mit Bargeld oder Twint gezahlt werden kann. Verena Schmidtke

Für die Zukunft hofft der Präsident des Vereins, alle Aargauer Forstbetriebe in das Vorhaben einbinden zu können. Ansonsten sei der Zeitplan der Kampagne offen. «Wir haben 16'000 Kartonschachteln bestellt und schauen, wie es anläuft», zeigt sich Stefan Staubli hoffnungsfroh.

Mehr Infos unter www.holz-vom-foerster.ch.