Muri: Stefanie Bühlmann saniert Haus für Ukraine-Flüchtlinge

Muri Es stand drei Jahre leer: Aargauer Firmen sanieren ein 8-Zimmer-Haus für Flüchtlinge Auf eigene Faust brachte Stefanie Bühlmann aus Muri ein Projekt für Ukraine-Flüchtlinge ins Rollen. Dank «Happy Day» und der Freiwilligenarbeit mehrerer Firmen können bereits am Freitag die ersten Personen in das frisch sanierte 8-Zimmer-Haus einziehen. Weitere kommen in den nächsten Wochen nach. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 04.05.2022, 15.15 Uhr

Seit drei Jahren steht das alte Haus in Muri leer. Nun wird es ein sicheres Zuhause für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Melanie Burgener

Was sich am Sonntag bei ihr zu Hause in Muri abspielte, kann Stefanie Bühlmann ein paar Tage später noch immer nicht so recht fassen. «Ich hatte über 500 Nachrichten auf dem Handy. Von den unzähligen Anrufen konnte ich gar nicht alle entgegennehmen. Damit hätte ich nie gerechnet», erzählt sie überwältigt.

Bühlmann steht vor einem grossen, alten Haus, das von grünen Büschen umrahmt wird. Aus dem Innern des Gebäudes ertönen Schleifmaschinen, Hammer und Bohrer. Dieses Gebäude, oder viel mehr die Renovierungsarbeiten, die seit einigen Tagen darin vorgenommen werden, sind der Grund dafür, weshalb Bühlmanns Telefon aktuell dauerläutet.

Initiantin des Projektes in Muri ist Stefanie Bühlmann. Sie wohnt in der Nähe des alten Hauses und setzte sich für dessen Sanierung ein. Melanie Burgener

Vor einigen Wochen hatte Stefanie Bühlmann die Idee, das Haus an der Bachstrasse in Muri, das seit etwa drei Jahren leer steht, in ein Heim für Ukraine-Flüchtlinge zu verwandeln. «Zusammen mit meinem Mann habe ich mich bei den Eigentümern gemeldet, um herauszufinden, wann sie das Haus abreissen wollen, und um ihnen von der Idee zu erzählen», sagt sie. «Sie waren sofort megabegeistert.»

Insgesamt drei Wohnungen mit Küchen und Badezimmern befinden sich im 8-Zimmer-Haus und könnten ein Heim für acht bis zehn Menschen werden. Doch dafür benötigte es einiges an Sanierungsarbeiten. Denn die Zeit, in der es unbewohnt war, hat dem Gemäuer doch an der einen oder anderen Stelle etwas zugesetzt.

Es startete mit «Happy Day» und endete in einer riesiger Solidaritätswelle

Als Stefanie Bühlmann das Haus in Muri vor ein paar Wochen zum ersten Mal betreten hat, lief braunes Wasser aus den Hähnen, der Boiler im Keller war ausgelaufen und die Heizung funktionierte nicht mehr. Doch nach ein paar Reparaturarbeiten und einer grosszügigen Putzaktion – das sah sie dem Haus an – wäre es wieder bewohnbar.

«Das konnte ich aber nicht alleine in die Wege leiten. Ich brauchte die Hilfe von Experten, die den Zustand des Hauses bewerten», erzählt sie. Und weil sie nicht wusste, wo sie mit der Suche nach geeigneten Fachleuten beginnen soll, wandte sich Bühlmann an die Redaktion von «Happy Day», die Sendung, in der das Schweizer Fernsehen Herzenswünsche erfüllt. Schliesslich werden im Rahmen dieser Sendung regelmässig Häuser umgebaut.

In der am Samstag, 30. April, ausgestrahlten Episode bekam Bühlmann tatsächlich Besuch von Fachmännern. «Happy Day» erfüllte ihr den Wunsch nach einem Expertenteam, das sich ein Bild vom Haus machte. Bauleiterin Denise Dallinger, die unter anderem für Umbauten von «Happy Day» verantwortlich ist, erklärt: «Ich habe Experten aus der Region angefragt und ihnen gesagt, dass diese Inspektion unverbindlich sei. Sie müssen danach keine Arbeiten leisten.» Denn mit dem Umbau selbst hat das SRF nichts zu tun.

Nach den Einschätzungen im Fernsehen einfach wieder abspringen? Das kam für Pirmin Bucher von der Bütler Elektro Telecom AG aus Muri und für Kilian Küng von der Marcel Küng Haustechnik GmbH aus Beinwil aber nicht in Frage. «Für uns war klar, dass wir dieses Projekt unterstützen», sagt Küng. Bucher stimmt ihm zu.

Kilian Küng von der Marcel Küng Haustechnik GmbH aus Beinwil (links) und Pirmin Bucher von der Bütler Elektro Telecom AG aus Muri unterstützen Stefanie Bühlmann bei dem Sanierungsprojekt. Melanie Burgener

In der vergangenen Woche hat Küngs Firma die Wasserleitungen ersetzt und die Heizung wieder zum Laufen gebracht, Bucher war mit seinem Team für die Lampen und die Strommessungen verantwortlich. Das Material bezahlen die Firmen aus der eigenen Tasche.

«Hier muss für einmal nicht alles nach Lehrbuch laufen»

Auch Bauleiterin Dallinger ist geblieben, um Stefanie Bühlmann in freiwilliger Arbeit zu unterstützen. Seit über einer Woche haben sich zudem verschiedene Firmen aus dem ganzen Kanton am Projekt in Muri beteiligt. «Alle Unternehmen leisten hier Fronarbeit», sagt Dallinger. Sie stellten Auszubildende zur Verfügung, die bei der Sanierung mithelfen – und von diesem Projekt auch gleich profitieren können.

TeleM1 schaute den Lernenenden bei ihrer Arbeit in Muri über die Schulter. TeleM1

«Hier muss für einmal nicht alles nach Lehrbuch laufen», sagt Simon Steinmann von der Maler Steinmann AG aus Waltenschwil. Die Lernenden dürfen Fehler machen und selbstständiger arbeiten als bei anderen Projekten.

Dass die Solidarität so gross ist, freut Stefanie Bühlmann riesig. In der Sendung durfte sie zusätzlich einen Aufruf für Einrichtungsgegenstände machen.«Bis am Sonntagnachmittag hatten wir alles, um das Haus komplett einzurichten. Und zwar mit vielen sehr guten Sachen. Die Leute waren alle so herzlich», sagt sie gerührt.

Malerin Vanessa Sigrist und die Lernende Sucharan Nonmai waren ein Teil des Teams, das für die Malerarbeiten zuständig war. Melanie Burgener

Bereits am Freitagnachmittag werden die ersten vier Personen in Muri ankommen. «In ein paar Wochen sollen ihre Verwandten nachkommen», erzählt Bühlmann. Die Infos hat sie von der Flüchtlingshilfe erhalten. Bis das Haus an der Bachstrasse in etwa einem Jahr abgerissen wird, haben sie hier ein sicheres Zuhause.

