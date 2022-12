Baugesuch für Trainingshalle in Muri liegt auf

Muri Es geht zügig vorwärts mit der provisorischen Trainingshalle – nun liegt bereits das Baugesuch auf Das Projekt «provisorische Trainingshalle» setzt in Muri einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des 3-Millionen-Baus. Aktuell liegt das entsprechende Baugesuch auf. Marc Ribolla 21.12.2022, 05.00 Uhr

So wird sich die provisorische Trainingshalle in der Murianer Bachmatte in rund einem Jahr präsentieren. Visualisierung: zvg

Vor nicht einmal einem Monat, am 24. November, stimmten die 305 anwesenden Murianer Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung mit nur einer Gegenstimme zu. Sie bewilligten so den Verpflichtungskredit für den Bau einer provisorischen Trainingshalle in der Bachmatte in der Höhe von 3,15 Millionen Franken.