Indoor-Cycling Marathon in Muri

Muri Erster Indoorcycling-Marathon: Schwitzen und strampeln für einen ganz besonderen Kinderwunsch Fünf Stunden lang strampeln und schwitzen: Das ist das Ziel des Indoorcycling-Marathons in Muri, der am 25. Februar stattfindet. Das Startgeld wird der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe gespendet. 01.02.2023, 05.00 Uhr

Charity-Spinning-Marathon Muri mit Geri Steinger, Lena Villiger, Brigitte Tauss, Markus Büchi, Esther Frey und Sandra Bütler (von links). Bild: zvg

Entweder alleine oder dann zu zweit, kann man sich am Samstag, 25. Februar, so richtig auspowern. Der Verein Top-Challenge aus Waltenschwil und das Fitnesscenter Bodystation in Muri laden zu einem Indoorcycling-Marathon ein. Das Startgeld wird vollumfänglich der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe gespendet, welche damit Herzenswünsche von kranken oder beeinträchtigten Kindern erfüllt und ihnen so einen Stern vom Himmel holt.