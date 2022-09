Fahne des Freiämter Füsilierbataillons 46 an Muri übergeben

Muri Erinnerung an feldgraue Zeiten: Fahne des Freiämter Bataillons übergeben Eine einzigartige aargauische Aktion fand am Donnerstag ihren Abschluss. Die Fahne des ehemaligen Freiämter Füsilierbataillons 46 wurde der Gemeinde Muri zur definitiven Aufbewahrung übergeben. Hans-Peter Widmer 15.09.2022, 10.31 Uhr

Die Fahne des ehemaligen Füsilierbataillons 46 wird an die Gemeinde Muri übergeben (v.l.n.r.): Regierungsrat Jean-Pierre Gallati, Oberst Rolf Stäuble, Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau, und Hans-Peter Budmiger, Gemeindepräsident Muri. Alex Spichale

Jetzt befinden sich die Feldzeichen der beiden ehemaligen wichtigsten militärischen Verbände des Aargaus, der 1994 aufgelösten Grenzbrigade 5 und der 2003 demobilisierten Felddivision 5, in sicherer Obhut. Rund 40 Bataillonsfahnen und Kompaniestandarten der Grenzbrigade sind im Militärmuseum Full ausgestellt.

Die Fahnen der regional verankerten Füsilierbataillone 46, 55, 56, 57, 102 und des Schützenbataillons 4 werden dezentral, in den früheren Rekrutierungsgebieten aufbewahrt. Mit der Fahnenübergabe des Freiämter Füsilierbataillons 46 an die Gemeinde Muri fand die schweizweit einzigartige Aktion ihren Abschluss.

Ein Stück Erinnerungskultur

Die geretteten Feldzeichen gelten als ein Stück Erinnerungskultur. Sie erinnern an den Militärdienst von Abertausenden Aargauer Armeeangehörigen. Nach der Auflösung der Truppenkörper wurden die Fahnen in Zeughäusern und anderswo deponiert. Militärhistorische und bürokratische Hürden erschwerten die Suche und Zusammenführung. Die erfolgreiche Aktion ist dem Festungsmuseum Full-Reuenthal und dem Museum Aargau sowie einigen Personen wie alt Regierungsrat und Ständerat Thomas Pfisterer zuzuschreiben.

Jean-Pierre Gallati würdigte den Dienst des Freiämter Bataillons. Alex Spichale

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati und der Direktor von Museum Aargau, Marco Castellaneta, würdigten an der Übergabefeier im Festsaal Muri die Entstehung und Symbolik der Feldzeichen und die Dienstleistungen des Freiämter Bataillons. Gallati knüpfte an Gottfried Kellers Novelle «Das Fähnlein der Sieben Aufrechten an», in der von der Freundschaft in der Freiheit die Rede ist. Freiheit ohne Sicherheit sei undenkbar, aber die Freiheit habe ihren Preis, betonte Gallati.

Anschliessend übergab er die Bataillonsfahne Gemeindeammann Hans-Peter Budmiger zu den Klängen des 66-köpfigen Rekrutenspiels Aarau. Unter den Besuchern weilten auch der frühere Militärdirektor Peter Wertli und der letzte Kommandant der 5. Division, Paul Müller, sowie ehemalige 46iger.

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati (links) übergibt die Fahne an Hans-Peter Budmiger, Gemeindeammann Muri. Alex Spichale

Im Freiamt tief verankert

Das Freiämter Bataillon existierte von 1874 bis 2003. Es entstand aus der vom damaligen Aargauer Bundesrat Emil Welti angestossenen Revision der Bundesverfassung und Militärorganisation und endete mit der Einführung der Armee XXI. Das Bataillon trug zunächst die eidgenössische Nummer 99 und ab 1882 das Kennzeichen 46. Es war in der Freiämter Bevölkerung tief verwurzelt. Die Soldaten, Unteroffiziere und die meisten Offiziere stammten aus den Bezirken Bremgarten und Muri.

Wie die Zivilgesellschaft war die Truppe aus allen Bevölkerungsschichten durchmischt. Zugführer, Kompanie- und einige Bataillonskommandanten befehligten im Militär ihre Mitbürger – das verstärkte die persönliche Verbundenheit und regionale Identität. Den 46igern wurde nachgesagt, sie seien ausdauernd und gewissenhaft, hart im Nehmen und im Geben, aber auch kritisch, manchmal derb und Zechrunden nicht abgeneigt. Der Übername «Schnapsbataillon» widerspiegelte diesen Eindruck.

Unvergessene Ereignisse

Das Füs Bat 46 gehörte zum Ostaargauer Infanterieregiment 24, das mit dem Westaargauer Inf Rgt 23 und dem Basler Inf Rgt 22 den Kern der Felddivision 5 bildete. Im kollektiven Gedächtnis der 46iger blieben der Erste und Zweite Weltkrieg mit monatelangen Grenzschutzdiensten sowie die Ordnungsdienste beim Generalstreik im November 2018 und bei Unruhen in Basel im August 1919 besonders verankert – aber auch die Spanische Grippe, an der 320 Bataillonsangehörige erkrankten und 13 starben.

Das Rekrutenspiel spielt den Marsch. Alex Spichale

Auch die Zeit des Kalten Krieges und aufkommenden Terrorismus ging nicht spurlos an den Freiämter Wehrmännern vorbei. Der Anschlag auf eine israelische Maschine, der Absturz einer Swissair-Coronado bei Würenlingen und drei Flugzeugentführungen bewirkten die militärische Bewachung des Flughafens Kloten. Das Füs Bat 46 wurde im November 1970 vereidigt und in den Einsatz geschickt. In angenehmerer Erinnerung blieb den 46igern der WK 1975 im Zeichen der 100-Jahr-Feier des Bataillons mit einem Vorbeimarsch in Wohlen vor 10'000 Zuschauern.