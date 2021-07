Kanton Aargau: Nach 47 Jahren im Dienst geht Urs Hoppler in Rente

Er war sein ganzes Berufsleben für den Staat tätig: Nun geht Staatsanwalt Hoppler nach 47 Jahren in Pension

Der 67-jährige Murianer Urs Hoppler tritt Ende Monat in den Ruhestand. In den vergangenen über vier Jahrzehnten war er in verschiedenen Funktionen für den Kanton Aargau und die Gemeinden im Dienst.