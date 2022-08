Muri: Energie Freiamt erhöht Strompreis per 2023 um 40 Prozent

Muri Energie Freiamt erhöht die Strompreise per 2023 um rund 40 Prozent Die Strompreise der Energie Freiamt in Muri werden auf das Jahr 2023 für einen Durchschnittshaushalt um 40% teurer. Das bedeuten rund 350 Franken höhere Kosten pro Jahr. 29.08.2022, 17.55 Uhr

Die Strompreise steigen aufs kommende Jahr stark an. Mario Testa

Die Energie Freiamt hat gemäss Stromversorgungsgesetz ihre Strompreise in der Grundversorgung für das Jahr 2023 veröffentlicht. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 kWh, also der Verbrauchskategorie 4, steigen die Strompreise auf das Jahr 2023 um rund 40%, wie das Murianer Energieunternehmen am Montag bekannt gab.