Muri: Saisonprogramm von Murikultur in Gedenken an Franz Käppeli

Muri Eine Saison in Gedenken an Franz Käppeli: Das Sommerprogramm von Murikultur reicht von der Kunstausstellung bis zum Jazzkonzert Nebst der Grand Tour Caspar Wolf, dem Höhepunkt des Murianer Kunstsommers, steht in der aktuellen Saison auch viel Musikalisches in der Kulturwelt Muris an. Zudem gedenken die Verantwortlichen von Murikultur heuer dem kürzlich verstorbenen Mäzen Franz Käppeli.

In der Grand Tour Caspar Wolf reflektieren zeitgenössische Kunstschaffende in ihren Arbeiten die Bilder von Caspar Wolf, der in Muri lebte. Kurator Peter Fischer und Geschäftsführerin von Murikultur, Heidi Holdener, freuen sich über die Eröffnung. Stefan Kaiser (29. April 2022)

Der wohl grösste Höhepunkt des Murianer Kultursommers hat bereits gestartet. Doch keine Angst: Alle, die die Vernissage am 23. April verpasst haben, können die Ausstellung Grand Tour Caspar Wolf noch bis am 7. August besuchen. Bis dann bieten das Singisen Forum und die Villa Wild eine fiktive Reise durch die Welten des Murianer Alpenmalers.

Kunst bietet Murikultur in ihrer aktuellen Saison, die noch bis im September andauert, aber nicht nur in Form von Ausstellungen. Auch heuer bemühten sich die Verantwortlichen darum, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. «Murikultur erwartet die Besuchenden mit einem kulturellen Blumenstrauss und verschiedenen Sommerhighlights», kündigt die Institution an.

Als Klangraum mit ihren verschiedenen Formaten steht die Klosterkirche auf dem aktuellen Programm. Sie lädt unter anderem zu verschiedenen Orgelkonzerten ein. «Zudem erwartet die Besuchenden vom 26. bis am 28. August mit dem Festival Vokal ein Wochenende mit Vokalmusik aus dem Mittelalter, der Renaissance, dem Früh- und dem Hochbarock», kündigt Murikultur an.

Jazzstar und Orgelkonzerte: Auch musikalische Leckerbissen sind dabei

Auch das Programm im Festsaal und von «Musig im Pflegidach» verspricht musikalische Leckerbissen. So gibt das Blasorchester Musik Muri unter der Leitung von Karl Herzog beispielsweise am Sonntag, 26. Juni, um 17 Uhr das Konzert «Der Barbier von Sevilla» zum Besten. Im «Pflegidach» ist bereits am kommenden Sonntag, 29. Mai, die amerikanische Jazzsängerin Sara Gazarek zu Gast.

Trotz der Vorfreude auf die Programmpunkte herrscht in der Kulturwelt Muris Traurigkeit über den Tod von Dr. Franz Käppeli. Ohne ihn würde Murikultur nicht da stehen, wo es heute ist, wie Geschäftsführerin Heidi Holdener im Editorial des Programms schreibt.

Umso schöner sei es, dass es scheine, als ob das Programm speziell für ihn und in seinem Gedenken geplant worden wäre: «Mit unverfälschter Echtheit, mit Ecken und Kanten – und sehr lebendig und lebensfroh. Freuen wir uns gemeinsam darauf.»

Alle Informationen zum Programm und den Blog «Notabene» gibt es unter www.murikultur.ch.