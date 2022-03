Der neue Singisensaal im ehemaligen Kloster Muri ist eröffnet.

Muri Ein Meilenstein fürs Freiamt und den ganzen Kulturkanton Aargau: Der neue Singisen Saal ist eröffnet Am Samstag eröffnete die Stiftung Murikultur den neuen Singisen Saal. Mit dessen Fertigstellung endet die letzte Phase im Grossprojekt Singisenflügel im ehemaligen Kloster Muri. Von nun an sollen die Räumlichkeiten als kultureller Leuchtturm erstrahlen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 13.03.2022, 14.15 Uhr

Er soll ein kultureller Leuchtturm werden, der übers Freiamt hinaus strahlt: der neue Singisen Saal im ehemaligen Kloster Muri ist eröffnet. Alexander Wagner

«Eigentlich weihen wir heute gleich zwei Sachen ein», sagt Robert Häfner. «Wir eröffnen den neuen Singisen Saal – er ist der Höhepunkt. Aber er ist auch Teil eines grösseren Ganzen: des gesamten Singisenflügels.» In den Worten des Stiftungsratspräsidenten von Murikultur schwingt Freude, aber auch Stolz mit. Stolz darüber, was im vergangenen Jahrzehnt aus diesem Teil des ehemaligen Klosters Muri geworden ist.

Mit der Fertigstellung des neuen Singisen Saals und dessen Eröffnung mit den geladenen Gästen am vergangenen Samstag endete die dritte und letzte Phase einer Reihe aufwendiger Restaurierungen. Seit der kürzlich verstorbene Mäzen Franz Käppeli den Singisenflügel 2013/2014 von der Einwohnergemeinde Muri gekauft hat, sind auf vier Stockwerken verschiedene Museen und Ausstellungsräume entstanden. Robert Häfner präzisiert:

«Aus diesem 400 Jahre alten Gebäude ist ein Haus der Kultur geworden.»

Im nun letzten Raum, wo früher einst die Mönche ihre Schriften studiert und später die Menschen aus Muri im Bürgerheim ihren Lebensabend verbracht haben, sollen von nun an möglichst viele Facetten der Kultur erlebbar gemacht werden.

Die perfekte Akustik für klassische Musik – aber auch für Lesungen

Die schwere Türe zum neuen Singisen Saal steht an diesem Samstagnachmittag offen und gewährt einen Blick in den hell erleuchteten Raum. Am anderen Ende des 170 Quadratmeter grossen Saals spielt der Pianist Oliver Schnyder auf einem Flügel. Dass das Klangergebnis so gut ist, liegt nebst seinem Können auch an der Akustik in diesem Saal.

Murikulturs Stiftungsratspräsident Robert Häfner und die Vizepräsidentin Marlène Nogara freuen sich über die Eröffnung des neuen Singisen Saals. Alexander Wagner

«Der Stiftungsrat hat vorgesehen, hier einen multifunktionalen Raum zu schaffen», erzählt Häfner. «Josef Gut hat sich dann mit seiner Stiftung Klassische Musik Muri stark dafür engagiert, dass dieser Raum ein Saal für klassische Musik wird.» Dafür habe Gut das Umbauprojekt mit einem grosszügigen finanziellen Beitrag unterstützt und es der Stiftung ermöglicht, den Raum so auszurichten, dass die Akustik klassische Konzerte ermöglicht.

Das wurde zum Beispiel mit der Form des Raumes ermöglicht. Er ist nicht ganz rechteckig und hat viele harte Fensterfronten. Die perforierten Deckenelemente sorgen ebenfalls für einen guten Klang. «Es sollen hier aber auch Lesungen und Referate stattfinden können», sagt Marlène Nogara, Vizepräsidentin von Murikultur. «Aus diesem Grund haben wir spezielle Vorhänge eingebaut. Wenn man diese zuzieht, schlucken sie den Hall, den es für die Musik braucht, der beim Reden aber stört.»

Der Singisenflügel soll das Freiamt zum kulturellen Hotspot machen

Der neue Singisen Saal soll als Teil des Singisenflügels über die Region von Muri hinausstrahlen. «Wir haben den Anspruch, ein kultureller Leuchtturm zu sein», sagt Robert Häfner. Nogara ergänzt: «Er soll das ländliche Freiamt im Vergleich zu den urbanen Ortschaften zu einem kulturellen Hotspot machen.»

In den bereits restaurierten Räumen in den unteren Stockwerken wird das mit dem Museum Kloster Muri, dem Privatmuseum von Franz Käppeli für medizinhistorische Bücher und dem Museum Caspar Wolf zu ehren des Murianer Alpenmalers bereits gelebt. Häfner erzählt: «Neu gibt es unter dem Dach nebst den Archivräumen von Wolf das Privatarchiv der letzten Kaiserin Zita.»

Urs Pilgrim und Josef Gut erhalten das Ehrenbürgerrecht

Der fertiggestellte Singisenflügel soll zum 1000-Jahr-Jubiläum des Klosters Muri im Jahr 2027 von der Familie von Franz Käppeli an Murikultur verschenkt werden. Dass dessen Fertigstellung von nationaler Bedeutung ist, sagte am Samstag auch Regierungsrat Dieter Egli in seiner Rede. Er sprang für Landammann Alex Hürzeler ein, der sich in Isolation befand, und betonte, dass das Ende dieses Projektes ein Meilenstein für den gesamten Kulturkanton Aargau darstelle.

Die speziellen Deckenelemente sorgen für einen guten Klang im Saal. Alexander Wagner

Dass das ermöglicht werden konnte, dafür brauchte es zuerst eine Idee, dann die finanzielle Unterstützung. Den Anstoss für das Projekt gab der frühere Murianer Arzt Urs Pilgrim, für einen Grossteil der Finanzierung war Josef Gut verantwortlich. Für ihr Engagement werden beide an der kommenden Sommergemeindeversammlung zu Ehrenbürgern von Muri gekürt, wie Gemeindepräsident Hans-Peter Budmiger zur Feier der Eröffnung verkündete.

Die offizielle Eröffnung für die Bevölkerung findet im Rahmen des Kammermusikfestivals Frühlingserwachen vom Freitag, 18., bis am Sonntag, 20. März, statt.

