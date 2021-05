Muri Ein holpriger Weg führt zum Coworking-Space im Klosterdorf Wenn es nach den Mitgliedern des Vereins Coworking Muri geht, öffnet im kommenden Herbst das erste gemeinsam genutzte Büro seine Türen. Doch bevor es so weit ist, gilt es noch einige Hürden aus dem Weg zu räumen. Unter anderem muss erst noch ein geeigneter Raum gefunden werden. Nathalie Wolgensinger 26.05.2021, 05.00 Uhr

Ein möglicher Standort für den Coworking-Raum wäre das Ammannhaus in Muri. Nathalie Wolgensinger

Am Morgen sitzt ein Vertreter für landwirtschaftliche Geräte am Bürotisch und schreibt Offerten für die Landwirte, die er besuchen wird, und am Nachmittag benutzt den Arbeitsplatz eine Angestellte einer Krankenkasse, die ihre E-Mails beantwortet, abends trifft sich der Turnverein im Sitzungszimmer: Diese moderne Form der Arbeit gehört in vielen Städten zum Alltag. Die geteilte Büroräume, Coworking-Spaces genannt, findet man in vielen grösseren Gemeinden. Nun soll diese Arbeitsform auch in Muri Fuss fassen. Dies zumindest, wenn es nach den Initianten des Vereins Coworking Muri geht.

Seit drei Jahren beschäftigt man sich im Klosterdorf mit der Realisierung dieser modernen Arbeitsform, die immer mehr Zuspruch findet. Erstmals aufgeworfen wurde die Idee am Wirtschaftsanlass der Gemeinde im Jahr 2019. Nicht nur der Gemeinderat begrüsste damals das Vorhaben, auch die Allianz Suisse Immobilien AG bot Hand für die Umsetzung. Die Firma verfügt mit dem ehemaligen Luwa-Areal über ideale Räume für das Einrichten eines Coworking-Raumes.

Mit der Village Office, einer Genossenschaft, die schweizweit ein Netzwerk mit Coworking-Spaces aufbaut, wurden Experten für dieses Vorhaben ins Boot geholt. Die Genossenschaft führte eine Bevölkerungsumfrage durch, die aufzeigte, dass zwei Drittel aller Befragten aus Muri und Umgebung das Vorhaben begrüssen.

Eine herbe Enttäuschung

Was aber so hoffnungsvoll begann, zerschlug sich zu Beginn des Jahres jäh. Die Allianz Suisse Immobilien AG entschied sich nämlich, die Partnerschaft aufzukündigen. Für die Gemeinde Muri und die Mitglieder der eigens gegründeten Spurgruppe war dies eine herbe Enttäuschung.

Andreas Matter, Mitglied des Vereins Coworking Muri, erzählt:

«Wir wollten nicht einfach aufgeben, sondern den eingeschlagenen Weg weitergehen.»

Gemeinsam mit Vera Drobnjak, Nadine Guthapfel, Karin Meier, Vito Basile und Rico Strebel gründete er den Verein Coworking Muri. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben nach wie vor. Die Vorteile liegen auf der Hand: Coworking kurbelt die Wirtschaft an, fördert den Austausch von Wissen, Ideen und Netzwerken und entlastet erst noch die Verkehrsinfrastruktur.

Ende April lud der Verein zum Online-Seminar ein, an dem 15 Interessierte teilnahmen. Matter sagt: «Es besteht ein Bedarf an Arbeitsplätzen. Ausserdem haben wir festgestellt, dass Sitzungszimmer ein rares Gut im Freiamt sind.»

Sie ermöglichen das Intermezzo im Murianer Bahnhofareal (von links): Projektleiterin Liz Kuhn, Teo Rigas (Leiter Bau und Planung), Gemeindeschreiber Severin Bättig und Marlies Laubacher (Haus und Raum AG) im Garten des Ammannhauses. zvg

Marlis Laubacher hat einen Trumpf im Ärmel

Seit kurzem ist Marlis Laubacher mit an Bord. Mit der Inhaberin der Haus und Raum AG hat der Verein eine Partnerin, die von der Idee begeistert ist und mit ihrem Engagement beim Murianer Bahnhofareal zur wichtigen Stütze werden könnte.

Denn Laubacher und ihr Team planen, das derzeit brachliegende Bahnhofareal wiederzubeleben. Ihr Projekt Intermezzo sieht vor, Projekte und Events in und um das Ammannhaus und die Villa Wild zu veranstalten. «Intermezzo» ist auf fünf Jahre befristet, bis die Grossüberbauung «Zentrum Bahnhof» startet.

Geht es nach dem Verein Coworking Muri, wäre das Ammannhaus der ideale Standort für ihr Vorhaben. Marlis Laubacher sieht das anders, sie sagt:

«Der Renovationsbedarf ist hoch, das Haus befindet sich in einem schlechten Zustand. Ich kann mir vorstellen, dass man im Garten einen Gastrobetrieb führen kann. Aber für flexible Büros sind die Räume zu klein.»

Doch noch ist nicht alles verloren. Laubacher hat einen Trumpf im Ärmel. Sie sagt: «Ich kann jetzt noch nicht mehr dazu sagen, wir stecken mitten in den Verhandlungen. Aber wenn das klappen würde, hätten wir ideale Räume in unmittelbarer Nachbarschaft, um das Vorhaben umzusetzen.»

Das Bahnhofareal Muri soll aus seinem Dornröschenschlaf geholt werden. Das Projekt Intermezzo macht es möglich. Eddy Schambron, Archiv (15. Juni 2020)

Bis Ende Juni, so verspricht sie, könne sie konkrete Angaben machen. Bis dahin arbeiten Matter und seine Mitstreiter weiter an ihrem Projekt. In den nächsten Monaten gilt es nämlich, die Finanzierung zu sichern. Was es kosten wird, das ist eines der grossen Fragezeichen dieses Unterfangens.

Mehr Infos gibt es unter: www.coworkingmuri.ch.