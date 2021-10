Zwei des Drei-Häuser-Hotels Caspar in Muri sollen bald eröffnen.

Muri Drei-Häuser-Hotel Caspar: Das Hotel, das sich vor seinen Gästen verneigt Am 25. November sollen die ersten zwei Häuser des Hotel Caspar in Muri eröffnet werden. Der Hoteldirektor nimmt die AZ mit auf einen Rundgang und präsentiert dabei die Baufortschritte und das neue Gastronomiekonzept der beiden Restaurants. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Aus dem ehemaligen Geburtshaus des Murianer Künstlers Caspar Wolf wurde das Hotel Wolf des Drei-Häuser-Hotels Caspar in Muri. Mit seiner speziellen Architektur begrüsst der «Wolf» seine Gäste mit einer Verbeugung. Alex Spichale Das Hotel und Restaurant Ochsen soll am 25. November gemeinsam mit dem neuen Haus «Wolf» eröffnet werden. Sie werden durch einen grossen Festsaal miteinander verbunden. Alex Spichale Im renovierten Gewölbekeller des «Wolfs» wird der Wein gelagert. 80 Prozent soll von Aargauer Rebbergen stammen. Alex Spichale Die Zimmer im Hotel Ochsen wurden von der Zürcher Architektin Tilla Theus zweistöckig gestaltet und mti einer eleganten Wendeltreppe ausgestattet. Alex Spichale Auch im Hotel Adler an der Marktgasse 15 gehen die Arbeiten vorwärts. Hier können die Gäste jedoch erst ab kommendem Februar einkehren. Alex Spichale Wo früher die berühmte Adlerbar war, gibt es künftig neu eine offene Küche. Es soll ein modernes Dorfrestaurant mit regionaler Küche werden. Alex Spichale

«Ich habe schon auf der ganzen Welt gearbeitet. Aber einen so schönen Saal habe ich noch nie gesehen», sagt John Rusterholz. Begeistert sieht er an den hohen Eichenholzwänden empor. «Rund 21'000 Holzelemente haben die Schreiner hier geschliffen und eigenhändig angebracht. Das ist einfach unglaublich.»

Dass er mit Leib und Seele Hoteldirektor ist, muss John Rusterholz nicht erwähnen. Seine Begeisterung für diesen Beruf ist bei jedem Halt auf dem Rundgang durch das neue Drei-Häuser-Hotel Caspar in Muri zu spüren. Er kennt die Geschichten der Zimmer sowie ihrer Wandmalereien und weiss, wo früher der beliebte Stammtisch stand. Er kennt scheinbar jeden Fortschritt, der auf den Baustellen an der Marktstrasse 5 gemacht wird. Und er ist stolz auf die spezielle Architektur, die er bald auch den ersten Gästen präsentieren darf.

Der grosse Festsaal dient als Verbindung zwischen den Hotels Ochsen und Wolf. Die Decke wurde komplett mit Eichenholz ausgekleidet. Alex Spichale

Denn wenn alles gut läuft, können die beiden Häuser Wolf und Ochsen am 25. November nach über zwei Jahren Bauzeit eröffnen. Das Haus Adler soll im kommenden Februar folgen. Doch bis dahin gibt es noch einige Arbeiten, die erledigt werden müssen.

Caspar soll wieder Leben in Muris Gassen bringen

Verantwortlich für das Drei-Häuser-Hotel-Projekt sind die Investoren der Hotel Caspar AG, die beiden Murianer Familien Christen und Gut. «Ihr Ziel ist es, den Dorfteil Wey hier oben beim Kloster wiederzubeleben», erklärt Rusterholz. Denn seit viele der kleinen Läden hier, wie zum Beispiel die Metzgerei, geschlossen wurden, sind die Gassen etwas ausgestorben.

Das Gastrokonzept des Drei-Häuser-Hotels ist so gewählt, dass nicht nur Auswärtige, sondern auch Gäste aus Muri und Umgebung sich willkommen fühlen. «Der ‹Adler› gegenüber vom Kloster wird ein modernes Dorfrestaurant mit Stammtisch. Wo früher die ‹Adlerbar› war, gibt es die eine Kombination aus der ‹Adlerlounge› und der Rezeption fürs Hotel», erklärt John Rusterholz. Die noch weisse Wand soll ein stilisiertes Panoramabild vom berühmten Murianer Künstler Caspar Wolf zieren.

Die historischen Wandmalereien aus dem 18. Jahrhundert geben den Hotelzimmern im «Adler» eine besondere Atmosphäre. Alex Spichale

Im «Adler» soll der Begriff Murianer-Küche die drei Themen Alpen, die Wolf oft gemalt hat, Kloster und den Charakter des Freiamtes vereinen. «Hier wird regional gekocht. Die Küche ist offen, denn die Gäste und die Mitarbeitenden werden Teil dieser Inszenierung sein», schwärmt der Direktor. In den Etagen oberhalb des Restaurants gibt es 21 Hotelzimmer, zwei davon werden «top premium». In einem davon, dem Premium-Zimmer, gab während den Bauarbeiten ein spezielle Überraschung: Es kamen historische Decken- und Wandbemalungen zum Vorschein.

Das Geburtshaus wurde ganz neu aufgebaut – und hat einen Knick

Bis auf diese historischen Malereien und die Fassade ist im «Adler» alles neu. «Es wäre sicher günstiger gekommen, alles abzureissen und neu aufzubauen. Dann wären aber die alten Details und der historische Charakter verloren gegangen», erzählt Rusterholz.

Ganz neu hingegen sei das Haus Wolf. Das vermeintliche Geburtshaus des Künstlers wurde abgerissen und neu aufgebaut. «Was mir hier besonders gefällt, ist der leichte Knick in der Fassade. Er soll eine Verbeugung darstellen und die Gäste willkommen hiessen», sagt Rusterholz. Er demonstriert die Begrüssung lachend und ebenfalls mit einem Knicks.

Beim Betreten des «Wolf» entschuldigt sich der Direktor: «Die Zimmer hier darf man nicht betreten, die Holzböden sind frisch geölt.» Er führt weiter ins Untergeschoss, hier befinden sich ein Teil des Küchenlagers, die Kühlräume und viele technische Einrichtungen. «Wenn ich mir überlege, wie viele Meter Kabel von hier aus in die Häuser verlegt wurden – und jedes endet am richtigen Ort –, fasziniert mich das wahnsinnig», sagt er.

Auch im und um den «Ochsen» sind viele Menschen am Werk und bringen die letzten Schliffe an. Eine junge Handwerkerin sagt lachend: «Heute haben sie sich aber chic angezogen.» Auch Rusterholz muss lachen – heute trägt er, ganz der Hoteldirektor, ein dunkles Jackett mit goldenen Knöpfen – und antwortet: «Ja, normalerweise ziehe ich mich für die Baustelle etwas praktischer an.»

Eine höhere Preisklasse und Premium-Zimmer im «Ochsen»

Weiter geht der Rundgang durch die vier Duplex-Zimmer im «Ochsen», die von der Zürcher Architektin Tilla Theus mit einer eleganten schwarzen Wendeltreppe bestückt wurden. Ergänzt wird der «Ochsen» mit der Reusstal- und der Lindenberg-Stube welche sich für kleine Seminare oder Familienfeiern eignen.

Das ehemalige Wirtshausschild des Restaurants Ochsen wurde restauriert. Alex Spichale

Im Erdgeschoss wurden die alten Holzdecken und die Holztür des ehemaligen «Ochsen» behalten. Wenn die Gäste das Restaurant betreten, blicken sie neu an eine offene Küche. «Hier wird vieles auf offenem Feuer gekocht», so Rusterholz. Der «Ochsen» werde jeweils von Dienstag bis Samstag erst abends geöffnet sein. Auch befinde er sich in einer etwas höheren Preisklasse als der «Adler».



Doch ab dem 25. November wird in dieser Gaststube vorerst das Provisorium «Pop-up by Casper» zu finden sein. «Bis auch der ‹Adler› fertiggestellt ist, bieten wir hier andere Menus an und werden auch andere Stühle und Tische aufbauen. So geht der Effekt des Zusammenspiels der drei Häuser nicht verloren», erklärt der Hoteldirektor.