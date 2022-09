Herbstlauf Muri feiert 20-Jahr-Jubiläum

MURI Doppeltes Jubiläum nach zwei Jahren Wartezeit: Der Murianer Herbstlauf feiert und spendet Am kommenden Samstag geht es für Hunderte von Sportlerinnen und Sportlern des Herbstlaufs an den Start. Teil davon ist auch der Waffenlauf, der zum zehnten Mal durchgeführt wird. Das OK freut sich über die vielen Voranmeldungen, hat aber noch eine kleine Sorge. Laura Koller 02.09.2022, 05.00 Uhr

Am Samstag joggen die Teilnehmenden des Murianer Herbstlaufs wieder durch den Wald und das Murimoos-Gebiet, wie hier bei der letzten Durchführung am 7. September 2019. Gerry Frei

(7.9.2019)

Für die Läuferinnen und Läufer heisst es am Freitagabend Pasta essen, damit die Beine auf dem 10 Kilometer Rundkurs nicht schlapp machen. Und am Samstagmorgen ein lockeres Einlaufen, sodass die Muskeln warm sind, wenn der Startschuss auf der Rundbahn Bachmatten fällt. Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause ist der Murianer Herbstlauf am Samstag, 3. September, zurück und feiert seinen 20. Geburtstag. Der etwas jüngere Waffenlauf hat zugleich das 10-Jahr-Jubiläum. Die Vorfreude bei Organisationskomitee ist gross, versichert Sandra Portmann:

«Wir sind alle motiviert und freuen uns auf den Herbstlauf.»

Die hohen Anmeldezahlen begeistern sie und das OK: «Wir haben jetzt gut 400 Anmeldungen, in anderen Jahren hatten wir jeweils knapp 300.» Damit bleibt der Herbstlauf vom Teilnehmenden-Rücklauf verschont, der Anfang Jahr viele Sport-Veranstaltungen traf.

Wieso sich bisher so viele Leute für den Anlass in Muri angemeldet haben, weiss Portmann nicht genau. Sie vermutet: «Unsere neue Website hat den Anmeldeprozess einfacher gemacht.» Eine kleine Sorge gibt es allerdings, erzählt Portmann: «Wir hoffen fest auf gutes Wetter.»

Pro Läuferin und Läufer aus Muri wird ein «Fünfliber» gespendet

Das OK will die Jubiläumsfreude weitergeben, daher spenden sie für jede Sportlerin und jeden Sportler aus Muri fünf Franken an die Stiftung Roth Haus. Die Stiftung bietet Wohn- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen und hat dieses Jahr den 25. Geburtstag. Mit der Spende sollen den Bewohnenden der Stiftung eine Freizeitaktivität ermöglicht werden.

Am Waffenlauf in Muri kann seit der ersten Durchführung im Jahr 2011 eine stetig wachsende Teilnahmezahl beobachtet werden. Gerry Frei

(7.9.2019)

Die Geschichte des Murianer Sportanlasses reicht aber weiter zurück als diese 20 Jahre. Vor dem Herbstlauf gab es den Osterlauf, dieser wurde von 1957 bis 2001 jeweils am Ostermontag durchgeführt. Zur langen Sporttradition kam 2011 mit dem Waffenlauf eine neue Kategorie hinzu.

Am Waffenlauf können Frauen und Männer im Tarnanzug und mit genügend Gewicht im Rucksack die 14,9 Kilometer unter die Füsse nehmen. Muri ist mit zehn anderen Anlässen Teil der Schweizer-Waffenlauf-Meisterschaften. Dieser Sport ist eine Schweizer Besonderheit und verbindet Leistung mit Tradition.

Obwohl diese Sportart über 100 Jahre alt ist, erfreut sie sich in Muri steigender Beliebtheit. «Seit wir den Waffenlauf eingeführt haben, sind die Anmeldungen jedes Jahr gestiegen», berichtet Sandra Portmann.

Mit einem grossen Lachen dem Preis entgegen: Alle Kinder werden im Ziel mit einer Medaille belohnt. Gerry Frei

(7.9.2019)

Im Ziel wartet auf alle Teilnehmenden ein Finisherpreis. Alle Kinder, Schülerinnen und Schüler dürfen sich auf eine Medaille freuen. Für die Sportlerinnen und Sportler, die 10 Kilometer oder die Kurzstrecke von 3,8 Kilometer laufen, gibt es eine Trocken-Tasche. Ebenso für Zieleinläufer der Walking-Strecke. Die Waffenlauf-Absolventen werden mit einem speziell gravierten Flachmann ausgezeichnet.

Am Wettkampftag können sich Läuferinnen und Läufer vor Ort bis eine Stunde vor dem Start nachmelden. Mehr Informationen zum Herbstlauf & Waffenlauf Muri am 3. September unter www.herbstlauf.ch.