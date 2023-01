Muri: John Rusterholz verlässt das Hotel Caspar

Muri Der Direktor verlässt das Hotel Caspar: «Ich habe mich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen» Zwei Jahre lang begleitete John Rusterholz den Aufbau und die Eröffnung des neuen Drei-Häuser-Hotels Caspar in Muri. Nun möchte sich der 57-Jährige einer neuen Herausforderung stellen. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Den Aufbau und die Eröffnung des Drei-Häuser-Hotels Caspar in Muri begleitete Direktor John Rusterholz mit viel Freude. Nun sucht sich der 57-Jährige eine neue Herausforderung. Alex Spichale (7.10.2021)

John Rusterholz kennt die Geschichten zu den historischen Wandmalereien in den Hotelzimmern, und er weiss, dass rund 21’000 Holzelemente in den grossen Festsaal des «Caspars» eingearbeitet worden sind. «Ich habe schon auf der ganzen Welt gearbeitet. Aber einen so schönen Saal habe ich noch nie gesehen», sagte der Hoteldirektor, als er im Oktober 2021 der AZ durch die Baustelle des neuen Drei-Häuser-Hotels führte.

Während zweier Jahre hat Rusterholz den Bau und die Eröffnung des neuen Hotels gegenüber des Klosters mit viel Begeisterung begleitet und die ersten Gäste empfangen. Doch nun hat sich der 57-Jährige dazu entschlossen, das «Caspar» zu verlassen.

«Es waren zwei intensive, bereichernde, interessante und spannende Jahre im Hotel Caspar. Ich habe mich aus persönlichen Gründen entschieden, zu kündigen und einen anderen Weg einzuschlagen und mich nochmals an eine neue Herausforderung heranzuwagen», kommentiert er die Bekanntgabe des Direktionswechsels in Muri.

Weder böse Worte noch zerschlagenes Geschirr

John Rusterholz absolvierte seine Lehre zum Kellner im Hotel Waldhaus Dolder in Zürich. Seine Karriere als Restaurations- und Hotel-Fachmann führte ihn von China bis Südafrika um die halbe Welt. Bevor er 2020 die Direktion des Caspars in Muri übernahm, war Rusterholz Direktor des Marktgasse Hotels in Zürich.

Welcher Aufgabe er sich als Nächstes widme, das stehe noch in den Sternen, so Rusterholz. Seinem «grossartigen Team vor Ort», aber auch dem Hotel und der Bauherrschaft wünsche er nur das Beste und eine erfolgreiche Zukunft. Von bösen Worten keine Spur.

Auch seitens des Verwaltungsrates tönt es positiv. «Es gibt kein zerschlagenes Geschirr, wir gehen im Guten auseinander. John Rusterholz hat auch angeboten, etwas länger zu bleiben, sollten wir bis Ende März keine Nachfolgelösung gefunden haben», bestätigt Adrian Stalder, Verwaltungsratsmitglied der Hotel Caspar AG.

Dass der Wechsel nur ein Jahr nach der Eröffnung passiert, sei nicht ungewöhnlich, so Stalder weiter. «Das Weiterführen eines solchen Betriebes verlangt andere Fähigkeiten, als das Aufbauen. Die Arbeit während der Projektphase hat Rusterholz sehr gefallen. Dass er sich nun eine neue Herausforderung sucht, respektieren wir natürlich.»

Die Suche nach einer Nachfolge beginnt

Das Inserat für die frei werdende Direktionsstelle des Drei-Häuser-Hotels werde noch im Verlaufe dieser Woche aufgeschaltet. Die Mitarbeiter seien bereits informiert worden. «Auch wenn John Rusterholz viel Gutes im Caspar geleistet hat, sind wir nun offen für jemand neues», so das Verwaltungsratsmitglied.

Er sei zuversichtlich, dass sich für diese Stelle auch jemanden finden lasse. «Man spricht zwar von Personalknappheit in Führungspositionen. Aber ich gehe davon aus, dass es auf der Stufe der Direktion eine Nachfrage geben wird», so Adrian Stalder. Die Aufgabe ist keine einfache. Nebst 50 Hotelzimmer hat die Direktorin oder der Direktor die Verantwortung über 120 Restaurantplätze, die sich auf den «Adler» und den «Ochsen» verteilen.

Dazu gelte es nun, das Drei-Häuser-Hotel und dessen Kernbusiness, darunter Seminare und Geschäftsevents, nach aussen zu positionieren. Der Übergang, da ist Stalder überzeugt, werde gut verlaufen: «Dafür haben wir ein gutes Kaderteam – auch das verdanken wir John Rusterholz – das ihn auch während seiner Ferien vertritt. Wir sind positiv gestimmt.»

