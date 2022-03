Im Genuss&Vielfalt in Muri gibts Spezialiäten und Naturkosmetik.

Muri «Dieses Geschäft ist ein Gewinn für die Marktstrasse»: Wie ein Paar einen leerstehenden Laden zum Leben erweckte Ein Mix aus italienischen Spezialitäten, gesunden Köstlichkeiten und Naturkosmetik – das hat Katrin Bürkli und Luigi Spina in Muri gefehlt. In ihrem Delikatessengeschäft «Genuss&Vielfalt» bieten sie das ihrer Kundschaft an und laden zum Stöbern ein. Melanie Burgener 17.03.2022, 05.00 Uhr

Katrin Bürkli und ihr Mann Luigi Spina eröffneten das neue Delikatessengeschäft «Genuss&Vielfalt» an der Marktstrasse in Muri. Severin Bigler

Die Marktstrasse in Muri ist die Seele des Dorfes. Die imposante Klosteranlage auf der einen, kleine Geschäfte, das Altersheim und neu auch ein Drei-Häuser-Hotel auf der anderen Seite säumen die Gasse und laden zum Flanieren ein. Doch gab es mitten in dieser Idylle lange Zeit einen dunklen Fleck.

Im Haus Nummer 11, wo früher Schuhe das erleuchtete Schaufenster schmückten, fehlte während nun zwei Jahren jedes Leben. «Zu sehen, dass ein solches Lokal an dieser Lage einfach leer steht, das tut weh», sagt Katrin Bürkli. Sie und ihr Mann Luigi Spina leben seit sechs Jahren in Muri und sind häufig an der leeren Räumlichkeit vorbeigelaufen.

Bis sie sich dazu entschieden haben, das Lokal wieder zum Leben zu erwecken, dauerte es dennoch seine Zeit. «Die Idee, ein eigenes Geschäft zu führen, hatten wir schon lange. Doch sie musste zuerst noch etwas reifen», sagt Bürkli. Als sie den Raum aber zum ersten Mal bewusst als das wahrgenommen haben, was wirklich daraus entstehen könnte – da hat es nur gerade 24 Stunden gedauert, bis die Entscheidung gefällt war.

Lange stand die Räumlichkeit an der Marktstrasse 11 in Muri leer. Seit Dezember befindet sich darin ein Mix aus Delikatessen und gesunden Produkten. Severin Bigler

Luigi Spina lacht bei dieser Erinnerung herzlich. Von da an sei alles sehr schnell gegangen. «Von der Unterschrift auf dem Vertrag bis zur Eröffnung im vergangenen Dezember dauerte es nicht einmal zwei Monate», erzählt er. Seither führen der Italiener und die gebürtige Luzernerin ihren ersten eigenen Laden «Genuss&Vielfalt». Und lassen dabei viel Liebe und vor allem ihre langjährige Erfahrung einfliessen.

Ein Mix aus Delikatessen und einem gesunden Angebot

Wer heute den Laden an der Marktstrasse 11 betritt, der spürt sofort: Dieses Geschäft wird mit Herzblut geführt. In den sorgfältig eingerichteten und mit Köstlichkeiten dekorierten Regalen des Delikatessengeschäftes finden sich viele spezielle Produkte, die man bei Grosshändlern nicht erhält.

So gibt es hier ein grosses Pasta-Angebot mit den dazu passenden speziellen Saucen, Kleinigkeiten für einen guten Apéro oder ein Dessert – viele Produkte sind glutenfrei oder vegan erhältlich. Ergänzt werden die Spezialitäten unter anderem durch ein grosses Weinsortiment und ein breites Angebot an Naturkosmetik.

«Hier können wir unserer Passion für gutes Essen und ein gesundes Leben nachgehen. Und genau das war es auch, was uns bisher in Muri gefehlt hat: Ein guter Mix aus Delikatessen und einem gesunden Angebot», erzählt Bürkli. Die 46-Jährige hat ursprünglich Medizin studiert und ist ausgebildete Ernährungspsychologin. In den vergangen 20 Jahren hat sie in verschiedenen grossen Reformhäusern gearbeitet.

In ihrem Delikatessengeschäft «Genuss&Vielfalt» lassen Katrin Bürkli und Luigi Spina ihre Erfahrungen für italienische Spezialitäten und Ernährung einfliessen. Severin Bigler

Spina arbeitet nebenbei als Marktfahrer und verkauft biologische Zitrusfrüchte, die er direkt aus Italien importiert. Von ihren beruflichen Hintergründen soll nun auch ihre Kundschaft profitieren. Bürkli sagt:

«Wir beraten die Leute gerne in Ernährungsfragen oder geben Auskunft zu unseren Produkten.»

Die beiden freuen sich, wenn sie mit ihren Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommen – und wer Glück hat, dem bereitet Luigi Spina sogar einen original italienischen Espresso zu.

Kein Stress beim Stöbern dank grosser Ladenfläche

Dass sie nun in ihrem eigenen Laden nur Produkte verkaufen können, die sie selbst gut finden und deren Hersteller sie unterstützen möchten, sei ihnen besonders wichtig. «Hier gibt es keine Artikel, die wir aus politischen Gründen im Sortiment haben. Wir wollen uns auch immer weiterentwickeln können», so Bürkli. Spina ergänzt: «Als Nächstes wollen wir zum Beispiel Spezialitäten von einem Tessiner verkaufen.»

Ein grosses Weinangebot und die sorgfältige Dekoration im «Genuss&Vielfalt» laden zum Verweilen ein. Severin Bigler

Nebst dem Sortiment war ihnen die Grösse ihres Lokals ein Anliegen. «Gerade Delikatessenläden oder Reformhäuser sind oft eher klein. Beim Einkaufen kommt man so unter Zugzwang, weil andere Leute hinter einem bereits anstehen, um ans Regal zu kommen», erzählt Bürkli. Das wollten sie vermeiden. «Hier haben wir genügend Ladenfläche, damit mehrere Kundinnen und Kunden gleichzeitig stöbern können und sich nicht gestresst fühlen müssen.»

So könne man im «Genuss&Vielfalt» beispielsweise selbst in Ruhe einen Geschenkekorb zusammenstellen – entweder die gesunde Variante mit Tee, Ingwershots und Haferriegel, oder dann eine «Geniesserbox» mit einer guten Flasche Wein und süssen Tartufi. Aber nicht nur der Laden selbst eigne sich zum Verweilen. «Auch unser Vorplatz an der Marktstrasse lädt zum Flanieren und zu Gesprächen ein», so Bürkli.

Das neue Geschäft mit dem offenen Vorplatz ist bei der Bevölkerung gut angekommen. Severin Bigler

Und das sei bei der Bevölkerung bereits gut angekommen. «Wir wurden sehr gut aufgenommen. Seit der Eröffnung im Dezember haben wir viel gearbeitet, und wir haben sogar schon Stammkundschaft», erzählt der 50-Jährige stolz. Seine Frau ergänzt: «Ich glaube, dieses Geschäft ist ein Gewinn für die Marktstrasse.»