Töfffahrer muss nach Online-Kommentaren vor Bezirksgericht

MURI «Die teuerste Bratwurst meines Lebens» – wie Kommentare auf Facebook einem ehemaligen Freiämter zum Verhängnis wurden Ein 74-jähriger Töfffahrer musste sich vor dem Bezirksgericht Muri wegen übler Nachrede, einem Nazivergleich und anderen Vorwürfen verantworten. Der Grund: Für eine Wurstpause parkierte er sein Motorrad vor einem Schaufenster und legte sich danach mit dem Geschäftsführer im Internet an. Laura Koller

Am Anfang stand die Bratwurst im Zürcher Sternen-Grill. Schlussendlich landete der ehemalige Freiämter wegen seinen Online-Beiträgen vor Gericht. Susanne Balint

Der verlockende Duft einer grillierten Bratwurst war der Ursprung der Geschichte, wegen der Francesco (Name geändert) kürzlich vor dem Bezirksgericht Muri stand. Dem 74-Jährigen wurden Verleumdung, üble Nachrede und mehrfache Beleidigung vorgeworfen. Dies, weil er auf verschiedenen Onlineplattformen Kommentare gegen den – ihm damals unbekannten – Geschäftsführer eines Zürcher Schmuckgeschäfts verfasst hat.

Zudem hat Francesco den Geschäftsführer mit einem Nazi-Richter verglichen. Und seine Google-Bewertungen über das Schmuckgeschäft sollen ein Vergehen gegen das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb sein. Der Pensionierte hat gegen diesen Strafbefehl Einsprache erhoben. Inzwischen wohnt der Töfffahrer im Kanton Luzern, aber als er die Online-Beiträge erfasste, lebte Francesco im Oberfreiamt.

Die Polizei kam, weil Francesco seinen Töff auf dem Trottoir parkierte

Der kräftig wirkende, gross gewachsene Mann sass im Gerichtssaal nur auf der Stuhlkante und bewegte sich immer wieder. Francesco trug sportliche Kleidung, im Rundhalsausschnitt seines Shirts hingen zwei Brillen, eine sportliche Sonnenbrille und eine Lesebrille. Immer wieder stützte der Grauhaarige sein Kinn in die Hand, beim Sprechen gestikulierte er lebhaft.

Francesco wollte seine Geschichte erklären. Im Sommer 2021 sei er mit seinem Motorrad durch Zürich gefahren, erzählt der Angeklagte der Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner:

«Am Zürcher Seeufer, am Bellevue, roch ich die Bratwürste vom Sternen-Grill. Das Wasser lief mir im Mund zusammen und ich legte eine Pause ein.»

Seinen Töff parkierte er auf dem Trottoir, vor dem Schaufenster eines Schmuckgeschäfts. Als Francesco seine Bratwurst genossen hatte und nach gut zwanzig Minuten zu seinem Motorrad zurückkehrte, standen die Polizei und der Geschäftsführer des Schmuckladens dort bereit.

Den Verlust seines Helms wurmte den Rentner

Auf dem Trottoir zu parkieren, ist eigentlich verboten. In vielen Städten zeigt sich die Polizei aufgrund des Parkplatzmangels kulant. So auch in diesem Fall. Die Polizei sah kein Problem, Francesco bekam keine Busse und der Geschäftsführer musste wieder los in seine zweite Filiale. Plötzlich bemerkte der Töfffahrer aber, dass sein Helm weg war. Den hatte er während der Pause bei seinem Motorrad deponiert.

Francesco beschrieb, dass ihn diese Situation «gewurmt habe». Deshalb setzte er sich einige Stunden später an den Computer und schrieb eine Ein-Stern-Bewertung auf Google über das Schmuckgeschäft.

Zudem veröffentliche er die Geschichte auf seinen öffentlichen Facebook- und Twitter-Seiten und schrieb mehrere abschätzige Kommentare über den Geschäftsführer und die Situation. Als ihn ein Freund zwei Tage später auf Twitter fragte, wo er da rein geraten sei, antwortete Francesco mit dem Nazivergleich.

Geschäftsführer erfuhr durch seinen Sohn von den Kommentaren

Der Geschäftsführer hat durch seinen technikaffinen Sohn von den Kommentaren gegen ihn erfahren und erstattete Anzeige. Auf Nachfrage der Gerichtspräsidentin sagt er, diese Einträge hätten ihn getroffen:

«Ich kann die Motivation dahinter nicht verstehen.»

Zumal der Geschäftsführer Francesco gar nicht kenne und sie an jenem Tag nicht miteinander gesprochen hätten. Wenn Francesco sich aber per Handschlag bei ihm entschuldige und alle Einträge lösche, sei die Sache für ihn erledigt.

Als Gerichtspräsidentin Baumgartner fragte, wie Francesco die Begegnung in Erinnerung habe, holte dieser aus: «Wissen Sie, zum Töfffahren braucht man einen Helm.» Das Verschwinden seines Helmes beschäftigte ihn weiterhin. Er erklärte Baumgartner, dass er keine Beweise habe und keine Anzeige erstattet habe, aber die Schuld für das Verschwinden beim Geschäftsführer sah.

Der Nazivergleich war für einen Freund gedacht

Bei der Nachfrage zum Nazivergleich erklärt er: «Den Vergleich versteht nur mein Freund, der nachgefragt hat.» Die Gerichtspräsidentin merkte an, dass der Kommentar auf einer öffentlichen Seite im Internet stehe, die jeder sehen kann.

Als Simone Baumgartner den Beschuldigten fragte, wie er die Angelegenheit lösen wolle, änderte sich der Tonfall. Er war bereit, sich zu entschuldigen und die Inhalte zu löschen. Ausserdem wollte er die Verfahrenskosten teilen, darauf stieg der Geschäftsführer aber nicht ein. Die Gerichtspräsidentin bot daraufhin an, die Gerichtskosten zu erlassen. So musste Francesco nur die Strafbefehlsgebühr tragen, das Verfahren wurde eingestellt. Francesco sagte zum Schluss:

«Das war die teuerste Bratwurst meines Lebens.»

Er bot dem Geschäftsführer daraufhin das «Du» an und lud ihm zum Kaffee ein, dieser outete sich selbst als passionierter Töfffahrer. Als sie gemeinsam aus dem Gerichtssaal gingen, erzählten sie sich bereits von ihren schönsten Touren nach Brunnen.

