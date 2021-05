Muri Die Schulpflege übergibt ihr «Kind» in die Arme des Gemeinderates Der Murianer Gemeinderat hat die Führungsstrukturen der Schulen definiert, dazu werden unter anderem die Ressorts des Gemeinderates neu aufgeteilt werden. Die Stimmbürger befinden am 24. Juni über die Änderungen. Nathalie Wolgensinger 19.05.2021, 05.00 Uhr

Gemeinsam haben sie das neue Führungsmodell ausgetüftelt: Gemeindepräsident Hampi Budmiger, Gemeinderat Daniel Räber, Schulpflegepräsident Herbert Meier und Gesamtschulleiter Tom Weber (v.l.). Nathalie Wolgensinger

Das Aargauer Stimmvolk entschied im Herbst 2020, dass die Schulpflegen aufgelöst werden. Die Gemeinden waren in den vergangenen Monaten gefordert, eine neue Organisationsform zu finden. In Muri übernahm Gemeinderat Daniel Räber den Lead und kniete sich in die Arbeit. In erster Linie musste definiert werden, wer die Arbeit der Schulpflege künftig übernimmt. Räber kommentiert: «Wir konnten auf der bestehenden Arbeit der Schulpflege aufbauen.»

Für Schulpflegepräsident Herbert Meier und seine Kolleginnen und Kollegen endet die Arbeit Ende des Jahres. Seine Gefühlslage beschreibt er wie folgt: «Wir übergeben unser Kind nun in neue Arme und wissen, dass sich unsere Nachfolger ihrer Verantwortung bewusst sind.»

Neu gibt es ein Bildungs- und Gesundheitsressort

Auf die Nachfolger wartet viel Arbeit. Daniel Räber rechnet mit rund 350 Stunden jährlich, die zusätzlich auf den Gemeinderat zukommen. Damit die Arbeitslast gerecht im fünfköpfigen Gremium verteilt wird, sollen die Zuständigkeiten der Ressorts neu definiert werden. Gemeindepräsident Hampi Budmiger erklärt:

«Neu gibt es ein klassisches Ressort Bildung, Kultur und Sport und ein Ressort Gesellschaft, Gesundheit und Soziales.»

Für diese zusätzliche Arbeit soll der Gemeinderat mit 21'000 Franken entschädigt werden. Finanziert wird dies aus den 90'000 Franken, die der Schulpflege bisher zustanden.

Mit dem restlichen Geld soll die Erhöhung des Stellenetats der Schulverwaltung finanziert werden. Vorgesehen ist, dass das Pensum des Schulsekretariates um 55 Prozent auf neu 200 Stellenprozente erhöht wird. Damit bewege man sich am unteren Rand der Empfehlungen, ist sich Gemeinderat Daniel Räber bewusst. Für eine Schule wie Muri mit 1150 Schülern und 150 Lehrpersonen wird ein Pensum von 145 bis 335 Stellenprozenten empfohlen. Erhöhen, so Räber, könne man aber immer noch.

Aus dem Schulsekretariat wird die Schulverwaltung

Der Gemeinderat wiederum soll am 1. Januar 2022 die Aufgaben und Kompetenzen der Schulpflege übernehmen. Unter der Federführung von Gemeinderat Daniel Räber wurde ein Organisationsmodell erarbeitet, das vorsieht, dass Entscheide in Sachen Strategie, Beschwerden und Personal dem Gemeinderat obliegen.

Während inhaltlich die Aufgaben der Schulleitung unverändert bleiben, werden zusätzliche Führungs-, Projekt- und administrative Arbeiten auf die Schulleiter zukommen. Einen Teil dieser Aufgaben können sie jedoch an die Schulverwaltung delegieren.

Einer Neuorganisation bedarf auch der Gemeindeverband Kreisbezirksschule Muri. Der Verband, dem zehn Gemeinden angehören, einigte sich darauf, dass die Führung an die Schulleitung und den Gemeinderat Muri delegiert wird. Diesem Entschluss werden sämtliche Gemeinden an ihren Gemeindeversammlungen noch zustimmen müssen. Und auch in Muri wird der Souverän an der Gemeindeversammlung über die Neuorganisation und die damit verbundenen Änderungen befinden.

Sowohl die Gemeinderäte als auch Gesamtschulleiter und Schulpflegepräsident sind zufrieden mit dieser Lösung. Herbert Meier kommentiert:

«Wir sind zuversichtlich, dass der Übergang reibungslos verläuft und die Arbeit in unserem Sinn fortgeführt wird.»