Produktionshalle in Muri wird zur Theaterbühne umfunktioniert

Muri Die Geschwister Wild bauen um: Eine Produktionshalle wird zur Gesundheitspraxis und Kampfsportschule Die Geschwister Sybille und Christian Wild haben dieses Jahr die Familienunternehmung Robert Wild AG an ihren langjährigen Mitarbeiter Andreas Moser verkauft. Sie schlagen beruflich eigene Wege ein. Muri und das Gewerbegebiet werden sie aber nicht verlassen. Sie bauen das ehemalige Produktionsgebäude zu Gewerbe- und Wohnraum um. Nathalie Wolgensinger 29.06.2022, 05.00 Uhr

Das ehemalige Firmengebäude wird von den Geschwistern Sybille und Christian Wild umgebaut. Nathalie Wolgensinger

Anfang des Jahres machten Sybille und Christian Wild Nägel mit Köpfen. Sie verkauften das Familienunternehmen Robert Wild AG an ihren langjährigen Mitarbeiter Andreas Moser.

Der Entscheid fiel ihnen nicht leicht. Ihr Grossvater Robert Wild Senior hatte das Unternehmen im Jahr 1929 gegründet, ihr Vater Robert im Jahr 1969 die Geschicke der Firma übernommen, die heute Signalisations- und Informationssysteme herstellt. 2008 sind dann die Geschwister eingestiegen. Die Firma produzierte mehrere Jahrzehnte lang Bauwerkzeuge, später spezialisierte sie sich auf die Produktion von Signaltafeln, Aussenbeschriftungen und Markierungen.

Die Leidenschaft, mit der die Unternehmerfamilie die Dinge angeht, ist augenscheinlich. Gleich hinter dem Produktionsbetrieb erstreckt sich auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern ein wunderschöner Naturpark mit Hochstammbäumen, kleinen Weihern, Hecken und verschiedenen Wiesen. Sybille Wild erzählt:

«Unser Vater hat den Garten vor 30 Jahren angelegt, Natur ist seine Leidenschaft.»

Kampfsport und Hypnosetherapie werden vereint

Auch seine beiden Kinder haben Leidenschaften, für die sie bisher ihre freie Zeit eingesetzt haben. Christian Wild betreibt seit 13 Jahren seine Kampfsportschule Sun Long. Um den chinesischen Kampfsport von der Pike auf zu lernen, reiste er in das Land und liess sich dort ausbilden. Er führt die Schule in der grossen Halle auf dem Areal der Wild Immobilien AG. Derzeit befindet er sich zudem in der Ausbildung zum Hypnosetherapeuten.

Die Geschwister Christian und Sybille Wild mit Architektin Alexandra Schuler (Mitte). Nathalie Wolgensinger

Seine Schwester führt gleich nebenan die Praxis «ars anima». Sie hat sich auf Kunsttherapie, speziell den Fachbereich Dramatherapie und Naturheilkunde spezialisiert und befindet sich derzeit ebenfalls noch in Ausbildung.

Seit die Geschwister die Verantwortung für die Firma abgegeben haben, trieben sie ihre eigenen Projekte weiter voran. Kürzlich lag das Baugesuch für den Umbau eines Teils der alten Bauwerkzeughalle öffentlich auf. Wo derzeit noch Lager und Spedition der Robert Wild AG untergebracht sind, wird ab Januar des nächsten Jahres umgebaut.

Die Halle wird von der Robert Wild AG nicht mehr benötigt, weil die Betriebsabläufe optimiert wurden. Die Hülle bleibt bestehen, das Innenleben eines Teilbereichs von 600 Quadratmetern der zweigeschossigen Industriehalle aber wird sich deutlich verändern.

Der Naturgarten erstreckt sich über 5000 Quadratmeter und ist Lebensraum von unzähligen Insekten und Wassertieren. Nathalie Wolgensinger

Eine kleine aber feine Bühne

Zum einen entsteht ein neues Kunstatelier mit Bühne, Küche und Zuschauerraum. Hier wird Sybille Wild Kurse in Dramatherapie und Naturheilkunde durchführen. Sie ergänzt: «Wir werden den Raum aber auch für kulturelle Kleinkunstveranstaltungen wie Konzerte, Vorträge, Feste und Geburtstagsfeiern vermieten.»

Christian Wild wird nebenan einen neuen Trainings- und Kraftraum für Kampfkunst und Crosstraining bauen, in dem er auch Sportgalas durchführen kann. Geplant ist ein Tag der offenen Türen von Kunstatelier und Kampfkunstschule Anfang 2024.

Nach dem Umbau steht genügend Platz zur Verfügung für einen Fitnessraum. Nathalie Wolgensinger

Ebenfalls ausgebaut wird die bereits bestehende Kampfsportschule mit dem angegliederten Fitnessraum. Im Obergeschoss sind zwei Wohnungen für die Geschwister geplant. Wenn man jetzt in der Halle steht, kann man sich nicht vorstellen, wie daraus Wohnraum entstehen soll. Architektin Alexandra Schuler hat den Wohnraum lichtdurchflutet und mit grosszügigen Aussenräumen geplant. Sybille Wild sagt: «Wir haben den Naturgarten vor dem Haus.»

Die Geschwister pflegen diesen weiterhin und werden ihn in den nächsten Monaten auch aufwerten. Diese Oase mitten im Industriegebiet wollen sie unbedingt erhalten. Sie wird nicht nur von der Familie Wild sehr geschätzt, sondern auch von den Mitarbeitenden, die dort gerne ihre Mittagspause verbringen.