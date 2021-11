Der Martini-Markt in Muri konnte 2021 wieder stattfinden.

Der Martini-Markt ist zurück: Der beliebte Herbstanlass begeisterte in diesem Jahr wieder mit seiner Vielfalt

Die Marktgasse und das Klosterareal in Muri wurden in diesem Jahr zum Fasnachtsbeginn wieder von bunten Ständen gesäumt. Nach einer Pause im letzten Jahr konnte der beliebte Martini-Markt am Donnerstag, dem 11. November, wieder durchgeführt werden.