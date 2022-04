Die Murianer Fusswallfahrt findet seit 72 Jahren statt

Muri Dem Frieden entgegen: Zum 72. Mal pilgern Menschen aus dem ganzen Aargau an der Fusswallfahrt von Muri nach Einsiedeln Mit einem Holzstock und einem «Ihklämmte» im Jackensack pilgerten vor über 70 Jahren die ersten Freiämterinnen und Freiämter von Muri nach Einsiedeln. Die Ausrüstung hat sich zwar unterdessen geändert. Doch der Grundgedanke blieb bestehen. In diesem Jahr soll die Pilgerreise eine Art Demonstration für den Frieden werden. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Reinhard Keusch (links) und Thomas Suter sind seit vielen Jahren zusammen mit dem Organisationsteam für die Murianer Fusswallfahrt zuständig. Melanie Burgener

Es war der Vater des kürzlich verstorbenen Ruedi Villiger, der 1949 den Grundstein für diesen so bedeutenden Murianer Anlass legen. Wobei legen nicht genau das richtige Wort dafür ist. Vielmehr nahm Hans Villiger zig Grundsteine unter die Füsse, als er erstmals und alleine die gut 55 Kilometer bis nach Einsiedeln wanderte.

«Ein Jahr später, 1950, wurde ein heiliges Jahr ausgerufen. Hans Villiger hat als Mitglied der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung auf Eigeninitiative dafür gesorgt, dass zu diesem Anlass eine Wallfahrt von Muri nach Einsiedeln organisiert wird», fasst Thomas Suter, Präsident der Kirchenpflege des Pastoralraums Muri, zusammen.

Seither gehört die Fusswallfahrt fest in den Jahreskalender von Menschen aus dem ganzen Aargau. An jedem letzten Aprilwochenende pilgern zwischen 100 und 150 Frauen und Männer vom Freiämter Klosterdorf in jenes in der Innerschweiz. Den vielen Freiämtern schliessen sich jeweils auch Leute aus dem Fricktal oder aus Mellingen an. Auch am kommenden Samstag werden sie wieder aufbrechen, und das, noch bevor die Sonne aufgegangen ist.

Heute pilgern die Teilnehmenden mit moderner Ausrüstung samt Wanderstöcken von Muri nach Einsiedeln. Vor 70 Jahren gab man sich mit Halbschuhen zufrieden. Werner Schelbert (24.4. 2010)

Die diesjährige Pilgerreise werde besonders finster. «Es ist nämlich Leermond», sagt Suter. Doch nicht nur deswegen wird es heuer eine spezielle Wallfahrt werden. Es ist das 72. Jahr, seit der Gründung der Fusswallfahrt und gilt eigentlich als Jubiläum. Denn der runde Geburtstag musste pandemiebedingt ausfallen. In den Gedanken der Wallfahrerinnen und Wallfahrer wird heuer aber dennoch nicht das Feiern sein.

Eine Demonstration für ein erfüllendes Leben und den Frieden

In diesem Jahr werde das Bedürfnis, seine Sorgen zum aktuell tragischen Kriegsgeschehen auf der Welt mit einer höheren Macht zu teilen, wohl grösser sein denn je. Dessen ist sich Reinhard Keusch sicher. Er selbst wandert seit fast einem halben Jahrhundert mit der Gruppe mit. Seit vielen Jahren gehört er auch zu den Organisierenden.

Reinhard Keusch pilgert seit fast 50 Jahren jeden Frühling von Muri nach Einsiedeln. Melanie Burgener

Die militärische Krise und die Menschen in Not werden am Samstag wohl in vielen Gebeten und Gedanken Hauptthema sein. Ganz im Sinne einer Pilgerreise, dem Frieden entgegen. Keusch sagt:

«Man könnte auch sagen, es sei eine Demonstration für ein erfüllendes Leben und für den Frieden.»

Seine erste Wallfahrt meisterte er in seiner Jugend. «Als ich meine Lehre in Merenschwand absolvierte, schwärmte ein Arbeitskollege davon, er wolle einmal nach Einsiedeln wandern», erinnert er sich. So seien sie gemeinsam an einem Augusttag querfeldein losmarschiert. Weil diese Reise aber etwas chaotisch war, «wir kannten ja den Weg nicht», schloss sich Keusch den Pilgerern von Muri an.

«Unsere Wallfahrt macht einfach süchtig»

Heute, fast 50 Jahre später, nimmt er immer noch jedes Jahr teil. Viel verändert habe sich seither nicht – vor allem nicht, was den Grundgedanken der Fusswallfahrt betreffe. Heute wie früher seien der Glaube und die Gebete unterwegs ein wichtiger Bestandteil und der Pilgergottesdienst zum Schluss in Einsiedeln das Highlight des Anlasses.

Und das, da sind sich Reinhard Keusch und Thomas Suter einig, sei sicher mit ein Grund dafür, dass es Menschen gibt, die seit Jahren kaum eine Wanderung nach Einsiedeln verpasst haben – auch nicht im hohen Alter. Der aktuell älteste Teilnehmer sei über 80. Suter sagt schmunzelnd: «Unsere Wallfahrt macht einfach süchtig.»

Sobald der Tag anbricht, werden die Gebete beendet. Nun werden Bekanntschaften und Geselligkeit gepflegt. Sebastian Hagenbuch (25.4.2009)

Natürlich dürfe unterwegs auch das Gesellige nicht fehlen. Wenn es hell wird und die Welt erwacht, wird nicht mehr gebetet, sondern geplaudert und Bekanntschaften gepflegt. «Ich habe beispielsweise einen Schreinerkollegen, den treffe ich immer nur an der Wallfahrt», erzählt Keusch.

Unterwegs gibt es Zeit, um einzukehren. Auf dem höchsten Punkt der Reise, dem St. Jost, beispielsweise, gibt es traditionellerweise ein Mittagessen im Restaurant für alle, die möchten. «Dort vergessen wir jeweils die Zeit etwas», sagt Suter schmunzelnd.

Aber schliesslich sei die Pilgerreise kein Wettbewerb. Nebst der reinen Marschzeit von etwa zehn bis zwölf Stunden bleibe genügend Zeit für einen Schwatz oder einen Kafi mit Kirsch. Oder, um die Schuhe zu wechseln, was manch einer gerne umsetze – auch wenn die Wanderausrüstung heute viel besser ist, als jene vor 70 Jahren.

Walkingstöcke und Stretchhose statt Koffer und Stock

Mit Halbschuhen an den Füssen und einem «Ihklämmte» in der Jackentasche sei man damals losgelaufen. «Man zog scheinbar auch noch ein Köfferli mit, weil man tagsüber wanderte und dann in Einsiedeln übernachtete», erzählt Suter. Heute bekleiden sich die Teilnehmenden mit einer Gore-Tex-Jacke, Stretchhosen und wasserdichten Schuhen.

Dank moderner Ausrüstung können die Pilgerinnen und Pilger auch schlechtem Wetter trotzen. Werner Schelbert (27.4.2013)

«Viele haben auch moderne Walkingstöcke dabei», sagt Keusch. «Es gab einen Teilnehmer, der jahrelang mitpilgerte, der hatte immer denselben Holzstock dabei. Für jede Teilnahme an der Fusswallfahrt ritzte er einen neuen Ring in dessen Rinde.»

Bisher seien noch nicht so viele Anmeldungen eingegangen, so Suter. «Aber das ist normal. Viele warten noch etwas ab. Bis zum Anmeldeschluss am Donnerstagabend kommen meist noch viele dazu.»

Die Fusswallfahrt startet am Samstag, 30. April, um 2.30 Uhr morgens bei der Klosterkirche in Muri. Weitere Details gibt Thomas Suter unter t-h.suter@bluewin.ch bekannt.

