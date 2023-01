Grossrat Hans-Peter Budmiger verkauft seine Café-Bar Wave in Muri

Muri «Das ‹Wave› war 22 Jahre lang meine Welt»: Grossrat Budmiger verkauft seine beliebte Murianer Café-Bar In die Café-Bar «Wave» in Muri steckte Hampi Budmiger während 22 Jahren viel Herzblut. Doch hatte der in der Region beliebte Betrieb nebst seinen Ämtern nicht mehr erste Priorität. Deshalb hat der Gemeindepräsident und GLP-Grossrat das «Wave» per 1. Januar an Manuel Staubli verkauft. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Hampi Budmiger (links) hat seine Café-Bar «Wave» in Muri verkauft. Seit dem 1. Januar ist Manuel Staubli offizieller neuer Besitzer und Geschäftsführer. Melanie Burgener

«Dieser Schritt verändert nicht die ganze Welt – meine aber ganz gewiss. Denn das ‹Wave› war 22 Jahre lang meine Welt», sagt Hampi Budmiger. Nur verständlich also, dass ihn das, was er an diesem Montagmorgen verkündet, emotional stimmt: Hampi Budmiger verkauft seine Café-Bar Wave in Muri. Und zwar nicht erst in ein paar Wochen.

«Der Verkauf ist schon passiert. Wir wollten per Ende Jahr einen sauberen Schnitt. Ich habe nicht mal mehr einen Schlüssel», sagt der Murianer Gemeindepräsident und GLP-Grossrat. Der Schlüssel hängt unterdessen am Bund von Manuel Staubli. Seit dem 1. Januar ist der 30-jährige Murianer der offizielle Besitzer und Geschäftsführer des «Waves».

Hampi Budmiger hat seinen Gastronomiebetrieb nach 22 Jahren verkauft. Melanie Burgener

Dass er seinen Betrieb verkaufen möchte, plante Budmiger schon etwas länger. Auch sein Wave-Team wusste darüber schon Bescheid. «Sie sind nicht aus allen Wolken gefallen, als ich ihnen das am Sonntag mitgeteilt habe», erzählt er. «Überrascht waren sie aber, dass die Dokumente bereits unterzeichnet sind. Und dass Manu der neue Besitzer wird, das ahnten sie auch nicht», fügt Budmiger an.

Das Wirtepatent hat er schon 2018 gemacht

Bereits vor Beginn der Coronapandemie hat Budmiger seine Idee der Geschäftsübergabe mit seinen Arbeitskolleginnen und -kollegen besprochen und allfällige interne Möglichkeiten überprüft. Denn mit seinen politischen Ämtern sind es doch viele Bälle, die der 45-jährige Familienvater in der Luft halten muss.

Seit dem 1. Januar ist der Murianer Manuel Staubli der Besitzer der Wave-Café-Bar in Muri. Melanie Burgener

Aus dem bestehenden Team wollte niemand das «Wave» übernehmen, dann kam Corona, «und im vergangenen Februar hat Hampi dann mich überrascht. Er hat diesen Vorschlag in den Raum gestellt. Seither hat mich das nicht mehr losgelassen», erzählt Manuel Staubli.

Er selbst habe zwar bisher im Marketing gearbeitet. «2018 habe ich aber das Wirtepatent im Fernstudium gemacht. Mit dem Hintergedanken, dass ich das vielleicht einmal im Bezug auf die Gelateria, die meine Eltern in Beinwil führen, brauchen könnte. Oder um damit etwas Eigenes aufzuziehen», erklärt Staubli. Mit dem «Wave» kann er gewissermassen beides kombinieren.

«Ich wünschte mir jemanden, den man im Dorf kennt»

«Das ‹Wave› wird ab Sommer um eine Attraktion reicher. Wir erweitern um eine Gelateria», freut sich Staubli. Das Konzept der Café-Bar bleibe aber bestehen. Das war mit ein Grund, weshalb Staubli für Budmiger der perfekte Nachfolger ist. «Ich wünschte mir jemand Junges, der nicht wie ich schon über 40 ist. Jemanden, den man im Dorf kennt, der in den Vereinen verankert ist, Ideen hat und selbst mitarbeitet», zählt er auf.

Letzteres hätten Team und Gäste in den vergangenen Jahren bei ihm vermisst. «Ich stehe schon länger nicht mehr hinter dem Tresen», sagt er, und mit einem Blick auf den Getränkelieferanten, der mit Harassen die Bar betritt, fügt er lachend an: «Ich war beispielsweise der Meinung, dass die Bestellungen am Mittwoch kommen.»

Das Café-Bar-Konzept im «Wave» wird der neue Besitzer beibehalten. Auch Anlässe wie 2021 das WM-Public-Viewing wird es weiterhin geben. Melanie Burgener

(2.7.2021)

Das «Wave», gibt Budmiger zu, sei in den vergangenen Jahren nicht mehr die erste Priorität in seinem Leben gewesen. «Das haben das ‹Wave›, die Gäste und das Team aber verdient», sagt er. Staubli ergänzt: «Als wir den Wechsel verkündet haben, fragten sie, ob ich dann auch mitarbeiten werde.» Seine Antwort: Ja, definitiv. «Da haben alle gestrahlt», sagt er. Dass er so herzlich empfangen wurde, habe ihn sehr erleichtert.

Wie viele Prozente er im «Wave» arbeite, weiss Staubli noch nicht. Genau so ist auch bei Budmiger noch unklar, wie er seine neuen Kapazitäten nutzen wird. Dass er seinen Betrieb nun loslassen muss, sei für ihn mit vielen Emotionen verbunden. «In diesem Laden steckt wahnsinnig viel Herzblut von mir», sagt er. Trotzdem werde der Abschied endgültig. Nach der Handover-Party am kommenden Freitag kehrt Budmiger nur noch als Gast ins «Wave» zurück.

